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Как приготовить Cafe Brulot дома без огня, но с магией вкуса

1:45
Еда

"Cafe Brulot" — это классический французский напиток, известный своей эффектной подачей: бренди или ром поджигают с апельсиновым ликёром, специями и цедрой, а затем огонь гасят горячим чёрным кофе. Но что, если убрать все эти огненные шоу, оставив только изысканный вкус? Именно так появился упрощённый рецепт "Cafe Brulot" — без театральных эффектов, но с тем же изысканным результатом.

Горящий коктейль
Фото: sxc.hu by Nik Frey (niksan), https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Горящий коктейль

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Бренди или ром — 75 мл (примерно 4,5 ст. ложки)

  • Апельсиновый ликёр (например, Куантро) — 50 мл (около 3 ст. ложек)

  • Сахарная пудра или мелкий сахар — 2 ст. ложки

  • Гвоздика — 6-8 шт.

  • Корица — 2 палочки

  • Полоска лимонной и/или апельсиновой кожуры

  • Горячий крепкий чёрный кофе — 700 мл (сваренный из расчёта 65 г кофе на 1 л воды)

Как приготовить коктейль

  1. В небольшой кастрюле смешайте ром, апельсиновый ликёр, сахар, гвоздику, палочки корицы и цитрусовую кожуру.
  2. Нагрейте смесь, аккуратно помешивая, чтобы сахар полностью растворился.
  3. Влейте горячий свежесваренный кофе, приготовленный из качественных зёрен.
  4. Перемешайте — и напиток готов! Разлейте по кофейным чашкам.
  5. Для подачи украсьте каждую порцию палочкой корицы или завитком апельсиновой цедры.

Этот коктейль подарит тот самый сложный, согревающий вкус с нотами специй и цитруса, который обычно сопровождается пламенем — но здесь всё просто и без лишнего риска.

Уточнения

Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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