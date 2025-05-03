Как приготовить Cafe Brulot дома без огня, но с магией вкуса

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

"Cafe Brulot" — это классический французский напиток, известный своей эффектной подачей: бренди или ром поджигают с апельсиновым ликёром, специями и цедрой, а затем огонь гасят горячим чёрным кофе. Но что, если убрать все эти огненные шоу, оставив только изысканный вкус? Именно так появился упрощённый рецепт "Cafe Brulot" — без театральных эффектов, но с тем же изысканным результатом.

Фото: sxc.hu by Nik Frey (niksan), https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Горящий коктейль

Ингредиенты (на 3 порции)

Бренди или ром — 75 мл (примерно 4,5 ст. ложки)

Апельсиновый ликёр (например, Куантро) — 50 мл (около 3 ст. ложек)

Сахарная пудра или мелкий сахар — 2 ст. ложки

Гвоздика — 6-8 шт.

Корица — 2 палочки

Полоска лимонной и/или апельсиновой кожуры

Горячий крепкий чёрный кофе — 700 мл (сваренный из расчёта 65 г кофе на 1 л воды)

Как приготовить коктейль

В небольшой кастрюле смешайте ром, апельсиновый ликёр, сахар, гвоздику, палочки корицы и цитрусовую кожуру. Нагрейте смесь, аккуратно помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Влейте горячий свежесваренный кофе, приготовленный из качественных зёрен. Перемешайте — и напиток готов! Разлейте по кофейным чашкам. Для подачи украсьте каждую порцию палочкой корицы или завитком апельсиновой цедры.

Этот коктейль подарит тот самый сложный, согревающий вкус с нотами специй и цитруса, который обычно сопровождается пламенем — но здесь всё просто и без лишнего риска.

Уточнения

Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.

