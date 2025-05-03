Как приготовить Cafe Brulot дома без огня, но с магией вкуса

"Cafe Brulot" — это классический французский напиток, известный своей эффектной подачей: бренди или ром поджигают с апельсиновым ликёром, специями и цедрой, а затем огонь гасят горячим чёрным кофе. Но что, если убрать все эти огненные шоу, оставив только изысканный вкус? Именно так появился упрощённый рецепт "Cafe Brulot" — без театральных эффектов, но с тем же изысканным результатом.
Бренди или ром — 75 мл (примерно 4,5 ст. ложки)
Апельсиновый ликёр (например, Куантро) — 50 мл (около 3 ст. ложек)
Сахарная пудра или мелкий сахар — 2 ст. ложки
Гвоздика — 6-8 шт.
Корица — 2 палочки
Полоска лимонной и/или апельсиновой кожуры
Горячий крепкий чёрный кофе — 700 мл (сваренный из расчёта 65 г кофе на 1 л воды)
Этот коктейль подарит тот самый сложный, согревающий вкус с нотами специй и цитруса, который обычно сопровождается пламенем — но здесь всё просто и без лишнего риска.
Кокте́йль (англ. cocktail) — напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Коктейли бывают алкогольные (в качестве одного или нескольких ингредиентов содержащие алкогольные напитки) и безалкогольные.
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