Мясной шедевр дома: пошаговый рецепт варёной колбасы без лишней мороки

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Варёная колбаса — это не просто мясной продукт, а настоящее домашнее лакомство, которое может превзойти по вкусу любую магазинную покупку. Готовится она из свинины и сала, со специями и сухим молоком, а вкус получается насыщенным, нежным и ароматным. Такой продукт станет отличным угощением для семьи и гостей, а рецепт удивляет своей простотой и доступностью.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain колбаса

Ингредиенты

Свинина нежирная — 2 кг

Свиное сало — 1 кг

Соль нитритная — 55 г

Ледяная вода — 200 мл

Сахар — 1,5 ст. ложки

Кориандр — 5 г

Чёрный перец (крупного помола) — 5 г

Чеснок (молотый) — 5 г

Мускатный орех — 5 г

Сухое молоко — 60 г

Колбасная оболочка (полиамидная или натуральная)

Приготовление шаг за шагом

Свинину нарезают кусочками и прокручивают через мясорубку (лучше два-три раза, используя самую мелкую решётку). Сало слегка подмораживают и режут мелкими кубиками размером около 5x5 мм, чтобы в готовой колбасе не попадались крупные куски. Специи и соль смешивают и добавляют в фарш. Сахар растворяют в ледяной воде и постепенно вливают в фарш, тщательно вымешивая смесь. Фарш измельчают в блендере до состояния однородной липкой массы, работая порционно для лучшего результата. В полученную массу добавляют сухое молоко и кубики сала, аккуратно распределяя ингредиенты. Колбасную оболочку плотно набивают фаршем, тщательно удаляя воздух (при необходимости пузырьки прокалывают иглой), а концы крепко перевязывают. Батоны подвешивают в прохладном месте на 6-8 часов. Для варки колбасу кладут в большую ёмкость с водой, вставляют термометр и начинают медленно поднимать температуру, чтобы за 8-10 часов она достигла 70-75 °C (при этом внутри батона нужно добиться 66-68 °C). После варки колбасу быстро охлаждают холодной водой, обсушивают и оставляют в прохладном месте ещё на 10-12 часов.

Готовый продукт нарезают и подают — нежный вкус и аромат не оставят равнодушными даже тех, кто обычно равнодушен к домашним заготовкам. Хранить колбасу можно в холодильнике, завернув в бумагу, но обычно она исчезает быстрее, чем успевает испортиться.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.

