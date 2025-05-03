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Мясной шедевр дома: пошаговый рецепт варёной колбасы без лишней мороки

2:45
Еда

Варёная колбаса — это не просто мясной продукт, а настоящее домашнее лакомство, которое может превзойти по вкусу любую магазинную покупку. Готовится она из свинины и сала, со специями и сухим молоком, а вкус получается насыщенным, нежным и ароматным. Такой продукт станет отличным угощением для семьи и гостей, а рецепт удивляет своей простотой и доступностью.

колбаса
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
колбаса

Ингредиенты

  • Свинина нежирная — 2 кг

  • Свиное сало — 1 кг

  • Соль нитритная — 55 г

  • Ледяная вода — 200 мл

  • Сахар — 1,5 ст. ложки

  • Кориандр — 5 г

  • Чёрный перец (крупного помола) — 5 г

  • Чеснок (молотый) — 5 г

  • Мускатный орех — 5 г

  • Сухое молоко — 60 г

  • Колбасная оболочка (полиамидная или натуральная)

Приготовление шаг за шагом

  1. Свинину нарезают кусочками и прокручивают через мясорубку (лучше два-три раза, используя самую мелкую решётку).
  2. Сало слегка подмораживают и режут мелкими кубиками размером около 5x5 мм, чтобы в готовой колбасе не попадались крупные куски.
  3. Специи и соль смешивают и добавляют в фарш.
  4. Сахар растворяют в ледяной воде и постепенно вливают в фарш, тщательно вымешивая смесь.
  5. Фарш измельчают в блендере до состояния однородной липкой массы, работая порционно для лучшего результата.
  6. В полученную массу добавляют сухое молоко и кубики сала, аккуратно распределяя ингредиенты.
  7. Колбасную оболочку плотно набивают фаршем, тщательно удаляя воздух (при необходимости пузырьки прокалывают иглой), а концы крепко перевязывают.
  8. Батоны подвешивают в прохладном месте на 6-8 часов.
  9. Для варки колбасу кладут в большую ёмкость с водой, вставляют термометр и начинают медленно поднимать температуру, чтобы за 8-10 часов она достигла 70-75 °C (при этом внутри батона нужно добиться 66-68 °C).
  10. После варки колбасу быстро охлаждают холодной водой, обсушивают и оставляют в прохладном месте ещё на 10-12 часов.

Готовый продукт нарезают и подают — нежный вкус и аромат не оставят равнодушными даже тех, кто обычно равнодушен к домашним заготовкам. Хранить колбасу можно в холодильнике, завернув в бумагу, но обычно она исчезает быстрее, чем успевает испортиться.

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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