Варёная колбаса — это не просто мясной продукт, а настоящее домашнее лакомство, которое может превзойти по вкусу любую магазинную покупку. Готовится она из свинины и сала, со специями и сухим молоком, а вкус получается насыщенным, нежным и ароматным. Такой продукт станет отличным угощением для семьи и гостей, а рецепт удивляет своей простотой и доступностью.
Свинина нежирная — 2 кг
Свиное сало — 1 кг
Соль нитритная — 55 г
Ледяная вода — 200 мл
Сахар — 1,5 ст. ложки
Кориандр — 5 г
Чёрный перец (крупного помола) — 5 г
Чеснок (молотый) — 5 г
Мускатный орех — 5 г
Сухое молоко — 60 г
Колбасная оболочка (полиамидная или натуральная)
Готовый продукт нарезают и подают — нежный вкус и аромат не оставят равнодушными даже тех, кто обычно равнодушен к домашним заготовкам. Хранить колбасу можно в холодильнике, завернув в бумагу, но обычно она исчезает быстрее, чем успевает испортиться.
Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.