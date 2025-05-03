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Лаванда и грейпфрут: десерт, который удивит даже сладкоежек

2:24
Еда

Сочетание лаванды и грейпфрута может показаться неожиданным, но стоит сделать первый кусочек — и вы почувствуете, насколько это гармоничный и утончённый дуэт. Эти кексы на йогуртовом тесте с грейпфрутовым соком и лавандовым сиропом — настоящее удовольствие для гурманов, которые любят эксперименты со вкусами. А сверху — нежная сахарная глазурь с лёгкой лавандовой ноткой, подчёркивающая цитрусовый аромат.

Маффины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маффины

Что понадобится

  • Грейпфрут (для сока и цедры) — 570 г
    или сок — 80-90 мл
    и цедра — 1,5 ч. ложки

  • Йогурт греческий — 170 мл

  • Оливковое масло — 100 мл

  • Яйца — 3 шт.

  • Коричневый сахар — 60 г

  • Мука — 220 г

  • Разрыхлитель — 1 ч. ложка

  • Соль — щепотка

  • Творожный сыр — 200 г

  • Сахарная пудра — 100 г

  • Лаванда (сухоцвет) — 30 г + немного для украшения (по желанию)

  • Белый сахар — 100 г

Как готовить

  1. Сначала приготовьте лавандовый сироп: смешайте в сотейнике 100 мл воды, белый сахар и лаванду, уварите до загустения, процедите через сито (чтобы убрать горечь).
  2. Снимите с грейпфрута яркую цедру тёркой, выжмите сок. Для теста понадобится 70 мл сока, ещё 1 ст. ложку оставьте для глазури.
  3. Взбейте яйца с коричневым сахаром и солью до пышности. Добавьте йогурт, грейпфрутовый сок и цедру. Влейте ложку лавандового сиропа, постепенно вмешайте муку с разрыхлителем, хорошо перемешивая после каждой порции.
  4. Влейте оливковое масло и снова аккуратно перемешайте.
  5. Разложите тесто по формочкам (на 2/3 объёма) и выпекайте при 180 °C около 30 минут.

Глазурь и финальные штрихи

В миске соедините творожный сыр, сахарную пудру, полложки сиропа и ложку грейпфрутового сока, взбейте. Остуженные кексы окуните верхушкой в глазурь и оставьте на 30 минут, чтобы она застыла. Украсьте лавандой по желанию.

Приятного чаепития! Эти кексы легко станут звездой вашего десертного стола.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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