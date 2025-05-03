Лаванда и грейпфрут: десерт, который удивит даже сладкоежек

Сочетание лаванды и грейпфрута может показаться неожиданным, но стоит сделать первый кусочек — и вы почувствуете, насколько это гармоничный и утончённый дуэт. Эти кексы на йогуртовом тесте с грейпфрутовым соком и лавандовым сиропом — настоящее удовольствие для гурманов, которые любят эксперименты со вкусами. А сверху — нежная сахарная глазурь с лёгкой лавандовой ноткой, подчёркивающая цитрусовый аромат.
Грейпфрут (для сока и цедры) — 570 г
или сок — 80-90 мл
и цедра — 1,5 ч. ложки
Йогурт греческий — 170 мл
Оливковое масло — 100 мл
Яйца — 3 шт.
Коричневый сахар — 60 г
Мука — 220 г
Разрыхлитель — 1 ч. ложка
Соль — щепотка
Творожный сыр — 200 г
Сахарная пудра — 100 г
Лаванда (сухоцвет) — 30 г + немного для украшения (по желанию)
Белый сахар — 100 г
В миске соедините творожный сыр, сахарную пудру, полложки сиропа и ложку грейпфрутового сока, взбейте. Остуженные кексы окуните верхушкой в глазурь и оставьте на 30 минут, чтобы она застыла. Украсьте лавандой по желанию.
Приятного чаепития! Эти кексы легко станут звездой вашего десертного стола.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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