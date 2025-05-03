Лаванда и грейпфрут: десерт, который удивит даже сладкоежек

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочетание лаванды и грейпфрута может показаться неожиданным, но стоит сделать первый кусочек — и вы почувствуете, насколько это гармоничный и утончённый дуэт. Эти кексы на йогуртовом тесте с грейпфрутовым соком и лавандовым сиропом — настоящее удовольствие для гурманов, которые любят эксперименты со вкусами. А сверху — нежная сахарная глазурь с лёгкой лавандовой ноткой, подчёркивающая цитрусовый аромат.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маффины

Что понадобится

Грейпфрут (для сока и цедры) — 570 г

или сок — 80-90 мл

и цедра — 1,5 ч. ложки

Йогурт греческий — 170 мл

Оливковое масло — 100 мл

Яйца — 3 шт.

Коричневый сахар — 60 г

Мука — 220 г

Разрыхлитель — 1 ч. ложка

Соль — щепотка

Творожный сыр — 200 г

Сахарная пудра — 100 г

Лаванда (сухоцвет) — 30 г + немного для украшения (по желанию)

Белый сахар — 100 г

Как готовить

Сначала приготовьте лавандовый сироп: смешайте в сотейнике 100 мл воды, белый сахар и лаванду, уварите до загустения, процедите через сито (чтобы убрать горечь). Снимите с грейпфрута яркую цедру тёркой, выжмите сок. Для теста понадобится 70 мл сока, ещё 1 ст. ложку оставьте для глазури. Взбейте яйца с коричневым сахаром и солью до пышности. Добавьте йогурт, грейпфрутовый сок и цедру. Влейте ложку лавандового сиропа, постепенно вмешайте муку с разрыхлителем, хорошо перемешивая после каждой порции. Влейте оливковое масло и снова аккуратно перемешайте. Разложите тесто по формочкам (на 2/3 объёма) и выпекайте при 180 °C около 30 минут.

Глазурь и финальные штрихи

В миске соедините творожный сыр, сахарную пудру, полложки сиропа и ложку грейпфрутового сока, взбейте. Остуженные кексы окуните верхушкой в глазурь и оставьте на 30 минут, чтобы она застыла. Украсьте лавандой по желанию.

Приятного чаепития! Эти кексы легко станут звездой вашего десертного стола.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

