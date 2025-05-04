Пряный, густой, чесночный — харчо с курицей, который не оставит вас равнодушными

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп-харчо с курицей — это густой, пряный, насыщенный бульон, который наполняет дом ароматами специй, орехов и свежей зелени. Густая подлива с помидорами, чесноком и кинзой, кусочки нежной курицы, щепотка корицы — всё это делает харчо блюдом, которое греет сердце.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Харчо

Если вам хочется удивить себя или близких настоящим грузинским вкусом — этот рецепт для вас.

Что понадобится (на 2 порции)

Куриное мясо — 250 г

Чеснок — 2-3 зубчика

Помидоры — 250 г

Душистый перец горошком — 2 шт.

Чёрный перец горошком — 2 шт.

Вода — 0,5 л

Грецкие орехи — 0,5 стакана

Лук — 0,5-1 шт.

Мука — 0,5 ст. ложки

Растительное масло — 0,5-1 ст. ложка

Лавровый лист — 1 шт.

Кинза — 2-3 веточки

Корица — щепотка

Соль — 0,5-1 ч. ложка

Как готовить

Нарежьте курицу, промойте и залейте водой. Доведите до кипения, добавьте соль и варите на среднем огне 30-40 минут. Готовое мясо выньте, отделите от костей, снимите лишний жир и переложите в неглубокую кастрюлю или казан. Лук очистите, нарежьте и добавьте к курице. Влейте растительное масло, накройте крышкой и тушите 15-20 минут на слабом огне, периодически помешивая. Постепенно добавляйте муку, чтобы получить более густую текстуру. Грецкие орехи измельчите в мелкую крошку, чеснок натрите на тёрке, помидоры нарежьте кружочками (при желании снимите кожицу). Бульон снова доведите до кипения, выложите в него тушёную курицу с луком, помидоры, орехи, чеснок, лавровый лист, перец. Варите ещё 10-15 минут. Добавьте рубленую кинзу, корицу, проверьте на соль и варите ещё 5-7 минут.

Суп готов! Подавайте его горячим — он особенно хорош с свежим хлебом или лавашом.

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот — говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.

