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Пряный, густой, чесночный — харчо с курицей, который не оставит вас равнодушными

2:20
Еда

Суп-харчо с курицей — это густой, пряный, насыщенный бульон, который наполняет дом ароматами специй, орехов и свежей зелени. Густая подлива с помидорами, чесноком и кинзой, кусочки нежной курицы, щепотка корицы — всё это делает харчо блюдом, которое греет сердце.

Харчо
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Харчо

Если вам хочется удивить себя или близких настоящим грузинским вкусом — этот рецепт для вас.

Что понадобится (на 2 порции)

  • Куриное мясо — 250 г

  • Чеснок — 2-3 зубчика

  • Помидоры — 250 г

  • Душистый перец горошком — 2 шт.

  • Чёрный перец горошком — 2 шт.

  • Вода — 0,5 л

  • Грецкие орехи — 0,5 стакана

  • Лук — 0,5-1 шт.

  • Мука — 0,5 ст. ложки

  • Растительное масло — 0,5-1 ст. ложка

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Кинза — 2-3 веточки

  • Корица — щепотка

  • Соль — 0,5-1 ч. ложка

Как готовить

  1. Нарежьте курицу, промойте и залейте водой. Доведите до кипения, добавьте соль и варите на среднем огне 30-40 минут.

  2. Готовое мясо выньте, отделите от костей, снимите лишний жир и переложите в неглубокую кастрюлю или казан.

  3. Лук очистите, нарежьте и добавьте к курице. Влейте растительное масло, накройте крышкой и тушите 15-20 минут на слабом огне, периодически помешивая. Постепенно добавляйте муку, чтобы получить более густую текстуру.

  4. Грецкие орехи измельчите в мелкую крошку, чеснок натрите на тёрке, помидоры нарежьте кружочками (при желании снимите кожицу).

  5. Бульон снова доведите до кипения, выложите в него тушёную курицу с луком, помидоры, орехи, чеснок, лавровый лист, перец. Варите ещё 10-15 минут.

  6. Добавьте рубленую кинзу, корицу, проверьте на соль и варите ещё 5-7 минут.

Суп готов! Подавайте его горячим — он особенно хорош с свежим хлебом или лавашом.

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот — говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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