Пряный, густой, чесночный — харчо с курицей, который не оставит вас равнодушными

Суп-харчо с курицей — это густой, пряный, насыщенный бульон, который наполняет дом ароматами специй, орехов и свежей зелени. Густая подлива с помидорами, чесноком и кинзой, кусочки нежной курицы, щепотка корицы — всё это делает харчо блюдом, которое греет сердце.
Если вам хочется удивить себя или близких настоящим грузинским вкусом — этот рецепт для вас.
Куриное мясо — 250 г
Чеснок — 2-3 зубчика
Помидоры — 250 г
Душистый перец горошком — 2 шт.
Чёрный перец горошком — 2 шт.
Вода — 0,5 л
Грецкие орехи — 0,5 стакана
Лук — 0,5-1 шт.
Мука — 0,5 ст. ложки
Растительное масло — 0,5-1 ст. ложка
Лавровый лист — 1 шт.
Кинза — 2-3 веточки
Корица — щепотка
Соль — 0,5-1 ч. ложка
Нарежьте курицу, промойте и залейте водой. Доведите до кипения, добавьте соль и варите на среднем огне 30-40 минут.
Готовое мясо выньте, отделите от костей, снимите лишний жир и переложите в неглубокую кастрюлю или казан.
Лук очистите, нарежьте и добавьте к курице. Влейте растительное масло, накройте крышкой и тушите 15-20 минут на слабом огне, периодически помешивая. Постепенно добавляйте муку, чтобы получить более густую текстуру.
Грецкие орехи измельчите в мелкую крошку, чеснок натрите на тёрке, помидоры нарежьте кружочками (при желании снимите кожицу).
Бульон снова доведите до кипения, выложите в него тушёную курицу с луком, помидоры, орехи, чеснок, лавровый лист, перец. Варите ещё 10-15 минут.
Добавьте рубленую кинзу, корицу, проверьте на соль и варите ещё 5-7 минут.
Суп готов! Подавайте его горячим — он особенно хорош с свежим хлебом или лавашом.
Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот — говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.
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