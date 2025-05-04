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Пирожки за полчаса: рецепт для тех, кто всегда в пути

Еда

Если вы вечно спешите, но мечтаете о домашних пирожках, этот рецепт точно для вас. Тесто без яиц, на сметане, готовится за считаные минуты, а начинку можно выбрать любую — сладкую или несладкую, в зависимости от настроения. Эти пирожки хороши как перекус в дороге, на пикнике или просто дома, когда хочется чего-то свежего и ароматного.

Крокеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Крокеты

Что понадобится

  • Мука — 5 стаканов

  • Масло сливочное (размягчённое) — 150 г

  • Сметана (магазинная, нежирная) — 100-150 г

  • Сода — 1 ч. ложка

  • Сок лимона (для гашения соды) — 1 ч. ложка

  • Сахар — 1 ст. ложка (для несладкой начинки; для сладкой — 2 ст. ложки)

  • Соль — 1 ч. ложка

  • Начинка — любая по вкусу

  • Желток — по желанию, для смазывания пирожков

Как готовить

  1. Сначала разогрейте сметану до очень тёплого состояния (можно быстро сделать это в микроволновке). Добавьте соду, погашенную лимонным соком.

  2. В отдельной миске просейте муку, добавьте размягчённое масло, тёплую сметану, соль и сахар. Замесите мягкое тесто.

  3. Раскатайте тесто и с помощью стакана или формочки вырежьте кружочки. На середину каждого кружочка выложите начинку, аккуратно защипните края, чтобы пирожки не раскрылись при выпечке.

  4. Если хотите, смажьте пирожки сверху желтком — так они будут красиво румяными.

  5. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15-20 минут.

Готово! Пирожки можно брать с собой в дорогу или есть прямо с пылу с жару.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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