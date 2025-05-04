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Закуска на скорую руку: как удивить домашних хумусом без нута

2:23
Еда

Если вы думаете, что хумус — это обязательно нут, пора открыть для себя новую грань вкуса. Белая фасоль отлично заменяет нут, превращаясь в нежный и ароматный хумус, который готовится чуть проще, а по вкусу ничуть не уступает классическому варианту.

Хумус
Фото: Designed by Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хумус

Эта закуска буквально спасает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное, например, если гости вот-вот появятся на пороге. А если хотите создать полноценное постное меню — хумус из фасоли идеально впишется.

Что нужно (на 6 порций)

  • Белая фасоль — 1-1,5 стакана (или 2 банки консервированной)

  • Чеснок — 2-3 зубчика

  • Сушёный розмарин — 0,5 ч. ложки

  • Лимонный сок — 1-3 ст. ложки

  • Тахини (паста из кунжута) — 2-3 ст. ложки

  • Сахар (по желанию) — 0,5 ч. ложки

  • Соль — по вкусу

  • Красный молотый перец — щепотка

  • Оливковое масло — 1 ст. ложка (+ 1 ст. ложка для жарки лука)

  • Паприка — по вкусу

  • Репчатый лук (по желанию) — 1 шт.

Как готовить

Если у вас сухая фасоль, промойте её, залейте холодной водой и замочите минимум на 2-3 часа (а лучше на ночь). Потом слейте воду, залейте свежей, доведите до кипения и варите на среднем огне около часа. Готовую фасоль откиньте на дуршлаг и охладите.

Если времени совсем нет, берите консервированную фасоль — тогда весь процесс займёт не больше 15 минут.

Чеснок очистите и мелко порубите. Выложите фасоль и чеснок в чашу блендера, взбейте до однородной массы. Добавьте оливковое масло, соль, специи, лимонный сок, тахини и (если любите) немного сахара. Перемешайте до шелковистой текстуры.

Подача

Хумус из фасоли прекрасно идёт с лавашом, хлебом, овощными палочками, а ещё - как гарнир к мясу или рыбе. Хотите придать блюду яркий акцент? Попробуйте подать его с жареным луком: нарежьте репчатый лук кубиками, обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета, остудите и полейте готовый хумус этой ароматной зажаркой.

Уточнения

Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص‎) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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