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Кляр и баклажаны: тройной удар по скучной закуске, после которого ты забудешь про чипсы

2:09
Еда

Жареные баклажаны с чесночным соусом — популярная летняя закуска, знакомая многим. Этот рецепт предлагает небольшой апгрейд классического блюда: баклажаны обжариваются в нежном кляре, который делает их особенно вкусными и необычными.

Фаршированные баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by Marcuscalabresus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фаршированные баклажаны

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Баклажаны — 2 шт.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сметана — 1 ст. ложка

  • Майонез — 2 ст. ложки

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Мука — 1 ст. ложка

  • Базилик сушёный — 1 ч. ложка

  • Укроп свежий — 0,3 пучка

  • Масло подсолнечное — 50 мл

  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Как приготовить

  1. Подготовьте все ингредиенты.
    Баклажаны вымойте, срежьте кончики, нарежьте кружочками толщиной 4-5 мм. Посолите их и оставьте на время, пока готовится кляр.

  2. Смешайте сметану, яйцо, муку, сушёный базилик, соль и перец. Перемешайте до однородности — это и будет кляр.

  3. Окуните кружочки баклажанов в кляр, чтобы они были полностью покрыты смесью.

  4. В сковороде разогрейте подсолнечное масло, выложите баклажаны и обжаривайте с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки и мягкости.

  5. Готовые баклажаны переложите на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло.

  6. Приготовьте чесночный соус: пропустите чеснок через пресс и смешайте с майонезом.

  7. Укроп промойте, обсушите и мелко нарежьте.

  8. Смажьте баклажаны чесночным соусом и посыпьте свежей зеленью.

Подавайте баклажаны тёплыми или охлаждёнными — в любом виде это блюдо будет отличной закуской к летнему столу.

Полезные советы

  • Если баклажаны горчат, перед приготовлением можно замочить их в подсоленной воде на 15-20 минут, затем промыть.

  • Вместо укропа можно использовать петрушку или кинзу.

  • Для лёгкой версии попробуйте заменить майонез на йогурт с чесноком.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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