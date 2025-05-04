Кляр и баклажаны: тройной удар по скучной закуске, после которого ты забудешь про чипсы

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные баклажаны с чесночным соусом — популярная летняя закуска, знакомая многим. Этот рецепт предлагает небольшой апгрейд классического блюда: баклажаны обжариваются в нежном кляре, который делает их особенно вкусными и необычными.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcuscalabresus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фаршированные баклажаны

Ингредиенты (на 3 порции)

Баклажаны — 2 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 1 ст. ложка

Майонез — 2 ст. ложки

Чеснок — 2 зубчика

Мука — 1 ст. ложка

Базилик сушёный — 1 ч. ложка

Укроп свежий — 0,3 пучка

Масло подсолнечное — 50 мл

Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Как приготовить

Подготовьте все ингредиенты.

Баклажаны вымойте, срежьте кончики, нарежьте кружочками толщиной 4-5 мм. Посолите их и оставьте на время, пока готовится кляр. Смешайте сметану, яйцо, муку, сушёный базилик, соль и перец. Перемешайте до однородности — это и будет кляр. Окуните кружочки баклажанов в кляр, чтобы они были полностью покрыты смесью. В сковороде разогрейте подсолнечное масло, выложите баклажаны и обжаривайте с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки и мягкости. Готовые баклажаны переложите на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло. Приготовьте чесночный соус: пропустите чеснок через пресс и смешайте с майонезом. Укроп промойте, обсушите и мелко нарежьте. Смажьте баклажаны чесночным соусом и посыпьте свежей зеленью.

Подавайте баклажаны тёплыми или охлаждёнными — в любом виде это блюдо будет отличной закуской к летнему столу.

Полезные советы

Если баклажаны горчат, перед приготовлением можно замочить их в подсоленной воде на 15-20 минут, затем промыть.

Вместо укропа можно использовать петрушку или кинзу.

Для лёгкой версии попробуйте заменить майонез на йогурт с чесноком.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

