Кляр и баклажаны: тройной удар по скучной закуске, после которого ты забудешь про чипсы

Жареные баклажаны с чесночным соусом — популярная летняя закуска, знакомая многим. Этот рецепт предлагает небольшой апгрейд классического блюда: баклажаны обжариваются в нежном кляре, который делает их особенно вкусными и необычными.
Баклажаны — 2 шт.
Яйцо — 1 шт.
Сметана — 1 ст. ложка
Майонез — 2 ст. ложки
Чеснок — 2 зубчика
Мука — 1 ст. ложка
Базилик сушёный — 1 ч. ложка
Укроп свежий — 0,3 пучка
Масло подсолнечное — 50 мл
Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
Подготовьте все ингредиенты.
Баклажаны вымойте, срежьте кончики, нарежьте кружочками толщиной 4-5 мм. Посолите их и оставьте на время, пока готовится кляр.
Смешайте сметану, яйцо, муку, сушёный базилик, соль и перец. Перемешайте до однородности — это и будет кляр.
Окуните кружочки баклажанов в кляр, чтобы они были полностью покрыты смесью.
В сковороде разогрейте подсолнечное масло, выложите баклажаны и обжаривайте с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки и мягкости.
Готовые баклажаны переложите на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло.
Приготовьте чесночный соус: пропустите чеснок через пресс и смешайте с майонезом.
Укроп промойте, обсушите и мелко нарежьте.
Смажьте баклажаны чесночным соусом и посыпьте свежей зеленью.
Подавайте баклажаны тёплыми или охлаждёнными — в любом виде это блюдо будет отличной закуской к летнему столу.
Если баклажаны горчат, перед приготовлением можно замочить их в подсоленной воде на 15-20 минут, затем промыть.
Вместо укропа можно использовать петрушку или кинзу.
Для лёгкой версии попробуйте заменить майонез на йогурт с чесноком.
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
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