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Картофель, молоко, сыр и бекон: как из простых ингредиентов приготовить изысканный суп

2:25
Еда

Этот молочный суп — настоящая находка для холодных дней. Он сочетает мягкость картофельного пюре, сливочную текстуру сметаны и сыра, пикантные нотки зелёного лука и хрустящий бекон. А главное — всё готовится просто и быстро.

Суп картофельный
Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп картофельный

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Картофель разваристый — 4 шт. (около 1 кг)

  • Мука пшеничная — 2/3 стакана

  • Молоко 2% — 6 стаканов

  • Сыр твёрдый (натёртый) — 120 г (1 стакан)

  • Соль — 1 ч. л.

  • Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.

  • Сметана — 1 стакан

  • Лук зелёный (нарезанный) — 3/4 стакана

  • Полоски бекона (жареные, разломанные) — 6 шт.

  • Чёрный перец горошком (раздавленный, по желанию)

Как приготовить

  1. Подготовка картофеля
    Разогрейте духовку до 200°C. Картофель проколите вилкой по всей поверхности, выложите на противень и запекайте около 1 часа до мягкости. Готовый картофель немного остудите, очистите и разомните вилкой в пюре.

  2. Готовим основу супа
    В толстостенной кастрюле на среднем огне слегка прогрейте муку, постепенно вливая молоко, постоянно помешивая венчиком. Готовьте на медленном огне, пока смесь не загустеет.

  3. Добавляем картофель и сыр
    В загустевшую основу добавьте картофельное пюре, &frac34 стакана сыра, соль и чёрный перец. Готовьте, помешивая, пока сыр полностью не расплавится. Снимите кастрюлю с огня.

  4. Завершающие штрихи
    Вмешайте сметану и половину зелёного лука, снова поставьте на медленный огонь и готовьте около 10 минут.

  5. Подача
    Разлейте суп по порционным тарелкам (примерно по 1,5 стакана на порцию), сверху посыпьте оставшимся сыром, зелёным луком и раскрошенным беконом. При желании можно добавить немного раздавленного чёрного перца.

Полезные советы

  • Для более насыщенного вкуса используйте смесь твёрдых сыров, например, чеддер и пармезан.

  • Если хотите сделать суп ещё более питательным, можно добавить обжаренные шампиньоны или кусочки курицы.

  • При подаче хорошо смотрятся гренки или поджаренный багет.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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