Картофель, молоко, сыр и бекон: как из простых ингредиентов приготовить изысканный суп

Этот молочный суп — настоящая находка для холодных дней. Он сочетает мягкость картофельного пюре, сливочную текстуру сметаны и сыра, пикантные нотки зелёного лука и хрустящий бекон. А главное — всё готовится просто и быстро.
Картофель разваристый — 4 шт. (около 1 кг)
Мука пшеничная — 2/3 стакана
Молоко 2% — 6 стаканов
Сыр твёрдый (натёртый) — 120 г (1 стакан)
Соль — 1 ч. л.
Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.
Сметана — 1 стакан
Лук зелёный (нарезанный) — 3/4 стакана
Полоски бекона (жареные, разломанные) — 6 шт.
Чёрный перец горошком (раздавленный, по желанию)
Подготовка картофеля
Разогрейте духовку до 200°C. Картофель проколите вилкой по всей поверхности, выложите на противень и запекайте около 1 часа до мягкости. Готовый картофель немного остудите, очистите и разомните вилкой в пюре.
Готовим основу супа
В толстостенной кастрюле на среднем огне слегка прогрейте муку, постепенно вливая молоко, постоянно помешивая венчиком. Готовьте на медленном огне, пока смесь не загустеет.
Добавляем картофель и сыр
В загустевшую основу добавьте картофельное пюре, ¾ стакана сыра, соль и чёрный перец. Готовьте, помешивая, пока сыр полностью не расплавится. Снимите кастрюлю с огня.
Завершающие штрихи
Вмешайте сметану и половину зелёного лука, снова поставьте на медленный огонь и готовьте около 10 минут.
Подача
Разлейте суп по порционным тарелкам (примерно по 1,5 стакана на порцию), сверху посыпьте оставшимся сыром, зелёным луком и раскрошенным беконом. При желании можно добавить немного раздавленного чёрного перца.
Для более насыщенного вкуса используйте смесь твёрдых сыров, например, чеддер и пармезан.
Если хотите сделать суп ещё более питательным, можно добавить обжаренные шампиньоны или кусочки курицы.
При подаче хорошо смотрятся гренки или поджаренный багет.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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