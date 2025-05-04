Картофель, молоко, сыр и бекон: как из простых ингредиентов приготовить изысканный суп

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот молочный суп — настоящая находка для холодных дней. Он сочетает мягкость картофельного пюре, сливочную текстуру сметаны и сыра, пикантные нотки зелёного лука и хрустящий бекон. А главное — всё готовится просто и быстро.

Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Суп картофельный

Ингредиенты (на 8 порций)

Картофель разваристый — 4 шт. (около 1 кг)

Мука пшеничная — 2/3 стакана

Молоко 2% — 6 стаканов

Сыр твёрдый (натёртый) — 120 г (1 стакан)

Соль — 1 ч. л.

Чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.

Сметана — 1 стакан

Лук зелёный (нарезанный) — 3/4 стакана

Полоски бекона (жареные, разломанные) — 6 шт.

Чёрный перец горошком (раздавленный, по желанию)

Как приготовить

Подготовка картофеля

Разогрейте духовку до 200°C. Картофель проколите вилкой по всей поверхности, выложите на противень и запекайте около 1 часа до мягкости. Готовый картофель немного остудите, очистите и разомните вилкой в пюре. Готовим основу супа

В толстостенной кастрюле на среднем огне слегка прогрейте муку, постепенно вливая молоко, постоянно помешивая венчиком. Готовьте на медленном огне, пока смесь не загустеет. Добавляем картофель и сыр

В загустевшую основу добавьте картофельное пюре, ¾ стакана сыра, соль и чёрный перец. Готовьте, помешивая, пока сыр полностью не расплавится. Снимите кастрюлю с огня. Завершающие штрихи

Вмешайте сметану и половину зелёного лука, снова поставьте на медленный огонь и готовьте около 10 минут. Подача

Разлейте суп по порционным тарелкам (примерно по 1,5 стакана на порцию), сверху посыпьте оставшимся сыром, зелёным луком и раскрошенным беконом. При желании можно добавить немного раздавленного чёрного перца.

Полезные советы

Для более насыщенного вкуса используйте смесь твёрдых сыров, например, чеддер и пармезан.

Если хотите сделать суп ещё более питательным, можно добавить обжаренные шампиньоны или кусочки курицы.

При подаче хорошо смотрятся гренки или поджаренный багет.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

