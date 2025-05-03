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Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

1:40
Еда

Фраза "5 порций фруктов и овощей в день" знакома каждому, но для многих французов это стало недостижимым идеалом. Новые репортажи показывают тревожную тенденцию: во Франции падает уровень потребления свежих фруктов и овощей, и главная причина — их высокая цена.

Банан
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Банан

Цены отталкивают даже самых сознательных

По словам покупателей, даже простые продукты — бананы, яблоки, морковь, томаты — заметно подорожали за последние 2-3 года. Те, кто раньше ежедневно включал фрукты и овощи в рацион, теперь выбирают более дешёвые, но менее полезные альтернативы.

"Я покупаю банан утром, две клементины для ребёнка — и на этом всё. Не могу себе позволить больше", — говорит жительница Лиона.

Что показывают цифры

  • В среднем французы потребляют на 20% меньше овощей и фруктов, чем рекомендует ВОЗ.

  • Более 30% опрошенных признаются, что часто отказываются от покупки из-за цены.

  • Особенно пострадали многодетные семьи, студенты и пенсионеры.

Парадокс здорового питания

Несмотря на огромное количество информационных кампаний о важности правильного питания, государственные программы и школьные инициативы, основная преграда остаётся экономической. Здоровая корзина — это роскошь для части населения.

Возможные решения

Некоторые эксперты предлагают:

  • усиление субсидий на "здоровые продукты";

  • снижение НДС на свежие овощи и фрукты;

  • развитие локальных рынков и фермерских поставок без посредников.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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