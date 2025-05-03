Фраза "5 порций фруктов и овощей в день" знакома каждому, но для многих французов это стало недостижимым идеалом. Новые репортажи показывают тревожную тенденцию: во Франции падает уровень потребления свежих фруктов и овощей, и главная причина — их высокая цена.
По словам покупателей, даже простые продукты — бананы, яблоки, морковь, томаты — заметно подорожали за последние 2-3 года. Те, кто раньше ежедневно включал фрукты и овощи в рацион, теперь выбирают более дешёвые, но менее полезные альтернативы.
"Я покупаю банан утром, две клементины для ребёнка — и на этом всё. Не могу себе позволить больше", — говорит жительница Лиона.
В среднем французы потребляют на 20% меньше овощей и фруктов, чем рекомендует ВОЗ.
Более 30% опрошенных признаются, что часто отказываются от покупки из-за цены.
Особенно пострадали многодетные семьи, студенты и пенсионеры.
Несмотря на огромное количество информационных кампаний о важности правильного питания, государственные программы и школьные инициативы, основная преграда остаётся экономической. Здоровая корзина — это роскошь для части населения.
Некоторые эксперты предлагают:
усиление субсидий на "здоровые продукты";
снижение НДС на свежие овощи и фрукты;
развитие локальных рынков и фермерских поставок без посредников.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
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