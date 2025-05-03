Вкуснее, чем просто макароны: запеканка с сыром, колбасой и овощами, как в детском саду

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из макарон с колбасой и сыром — это отличный способ превратить простые ингредиенты в сытное, ароматное блюдо. Такая запеканка подойдёт для ужина, обеда или даже для праздничного стола, ведь она выглядит аппетитно, а на вкус — лучше, чем просто макароны с колбасой.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макаронная запеканка

Ингредиенты (на 4 порции)

макароны — 250 г

соль — 1 ч. л. (по вкусу)

сыр твёрдый — 250 г

колбаса копчёная — 250 г

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

консервированный или замороженный зелёный горошек — 200 г

молоко — 1 стакан

яйца — 3 шт.

масло — 2-3 ст. л. (по вкусу)

панировочные сухари — 1 ст. л. (по вкусу)

Как готовить

Отварите макароны в подсоленной воде до готовности, откиньте на дуршлаг. Лук и морковь очистите, нарежьте соломкой. Обжарьте на сковороде с маслом 2-3 минуты, дайте остыть. Слейте жидкость с зелёного горошка. Нарежьте колбасу кружочками, сыр — ломтиками. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите слоями: половину макарон, сыр, колбасу, тушёные овощи, зелёный горошек, затем оставшиеся макароны. Взбейте яйца с молоком и солью, залейте смесью запеканку. Посыпьте сверху панировочными сухарями и выложите кусочки масла. Запекайте при 180 °C около 30 минут, до золотистой корочки

На выходе — румяная, ароматная, сытная запеканка, где сочетаются тянущийся сыр, пикантная колбаса, нежные макароны и сладковатые овощи. Подавать её лучше горячей, с лёгким салатом из свежих овощей.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

