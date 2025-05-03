Вкуснее, чем просто макароны: запеканка с сыром, колбасой и овощами, как в детском саду

Запеканка из макарон с колбасой и сыром — это отличный способ превратить простые ингредиенты в сытное, ароматное блюдо. Такая запеканка подойдёт для ужина, обеда или даже для праздничного стола, ведь она выглядит аппетитно, а на вкус — лучше, чем просто макароны с колбасой.
макароны — 250 г
соль — 1 ч. л. (по вкусу)
сыр твёрдый — 250 г
колбаса копчёная — 250 г
морковь — 1 шт.
лук — 1 шт.
консервированный или замороженный зелёный горошек — 200 г
молоко — 1 стакан
яйца — 3 шт.
масло — 2-3 ст. л. (по вкусу)
панировочные сухари — 1 ст. л. (по вкусу)
Отварите макароны в подсоленной воде до готовности, откиньте на дуршлаг.
Лук и морковь очистите, нарежьте соломкой. Обжарьте на сковороде с маслом 2-3 минуты, дайте остыть.
Слейте жидкость с зелёного горошка.
Нарежьте колбасу кружочками, сыр — ломтиками.
Смажьте форму для запекания маслом. Выложите слоями: половину макарон, сыр, колбасу, тушёные овощи, зелёный горошек, затем оставшиеся макароны.
Взбейте яйца с молоком и солью, залейте смесью запеканку.
Посыпьте сверху панировочными сухарями и выложите кусочки масла.
Запекайте при 180 °C около 30 минут, до золотистой корочки
На выходе — румяная, ароматная, сытная запеканка, где сочетаются тянущийся сыр, пикантная колбаса, нежные макароны и сладковатые овощи. Подавать её лучше горячей, с лёгким салатом из свежих овощей.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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