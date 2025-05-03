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Вкуснее, чем просто макароны: запеканка с сыром, колбасой и овощами, как в детском саду

1:53
Еда

Запеканка из макарон с колбасой и сыром — это отличный способ превратить простые ингредиенты в сытное, ароматное блюдо. Такая запеканка подойдёт для ужина, обеда или даже для праздничного стола, ведь она выглядит аппетитно, а на вкус — лучше, чем просто макароны с колбасой.

Макаронная запеканка
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макаронная запеканка

Ингредиенты (на 4 порции)

  • макароны — 250 г

  • соль — 1 ч. л. (по вкусу)

  • сыр твёрдый — 250 г

  • колбаса копчёная — 250 г

  • морковь — 1 шт.

  • лук — 1 шт.

  • консервированный или замороженный зелёный горошек — 200 г

  • молоко — 1 стакан

  • яйца — 3 шт.

  • масло — 2-3 ст. л. (по вкусу)

  • панировочные сухари — 1 ст. л. (по вкусу)

Как готовить

  1. Отварите макароны в подсоленной воде до готовности, откиньте на дуршлаг.

  2. Лук и морковь очистите, нарежьте соломкой. Обжарьте на сковороде с маслом 2-3 минуты, дайте остыть.

  3. Слейте жидкость с зелёного горошка.

  4. Нарежьте колбасу кружочками, сыр — ломтиками.

  5. Смажьте форму для запекания маслом. Выложите слоями: половину макарон, сыр, колбасу, тушёные овощи, зелёный горошек, затем оставшиеся макароны.

  6. Взбейте яйца с молоком и солью, залейте смесью запеканку.

  7. Посыпьте сверху панировочными сухарями и выложите кусочки масла.

  8. Запекайте при 180 °C около 30 минут, до золотистой корочки

На выходе — румяная, ароматная, сытная запеканка, где сочетаются тянущийся сыр, пикантная колбаса, нежные макароны и сладковатые овощи. Подавать её лучше горячей, с лёгким салатом из свежих овощей.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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