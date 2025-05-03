Секрет сочного фарша: как приготовить пельмени с курицей, от которых не оторваться

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени с куриным фаршем — это один из тех рецептов, которые хочется повторять снова и снова. Тонкое тесто, сочная начинка и любимая подача со сметаной или капелькой уксуса. А чтобы начинка была особенно воздушной и с "бульончиком" внутри — у нас есть хитрость: добавьте в фарш немного колотого льда. Проверено — эффект потрясающий!

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пельмени

Ингредиенты (на 6 порций)

Для теста:

Мука — 600 г

Вода (горячая) — 200 мл

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Для начинки:

Куриный фарш — 600-700 г

Лук — 1 шт. (около 120 г)

Чеснок — 2 зубчика

Соль, чёрный перец — по вкусу

Колотый лёд — по желанию (для сочности)

Для подачи:

Сметана, уксус, сливочное масло

Пошаговый рецепт

1. Замесите тесто.

Смешайте горячую воду с солью и маслом. В муке сделайте углубление, влейте жидкость и замесите тесто сначала вилкой, потом руками. Оно должно быть гладким и эластичным. Оставьте под плёнкой на 30-60 минут.

2. Приготовьте фарш.

Натрите лук и чеснок, обжарьте 2 минуты до аромата, остудите. Смешайте с куриным фаршем, приправьте. По желанию добавьте колотый лёд и дайте настояться в холодильнике.

3. Формируйте пельмени.

Тесто раскатайте в колбаску, нарежьте на кусочки, раскатайте каждый в кружочек. В центр кладите начинку, тщательно защипывайте, придавая форму пельменя.

4. Варите.

Опускайте пельмени в кипящую подсоленную воду, аккуратно перемешайте. После повторного закипания варите 8-10 минут. Готово!

Советы:

Хотите пельмени "с бульончиком" внутри? Лёд — ваш секретный ингредиент.

Заморозьте часть — и у вас будет полуфабрикат "ручной работы" на чёрный день.

Для аромата в воду можно добавить лавровый лист и перец горошком.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

