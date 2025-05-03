Секрет сочного фарша: как приготовить пельмени с курицей, от которых не оторваться

Пельмени с куриным фаршем — это один из тех рецептов, которые хочется повторять снова и снова. Тонкое тесто, сочная начинка и любимая подача со сметаной или капелькой уксуса. А чтобы начинка была особенно воздушной и с "бульончиком" внутри — у нас есть хитрость: добавьте в фарш немного колотого льда. Проверено — эффект потрясающий!
Мука — 600 г
Вода (горячая) — 200 мл
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль — 1 ч. л.
Куриный фарш — 600-700 г
Лук — 1 шт. (около 120 г)
Чеснок — 2 зубчика
Соль, чёрный перец — по вкусу
Колотый лёд — по желанию (для сочности)
Сметана, уксус, сливочное масло
1. Замесите тесто.
Смешайте горячую воду с солью и маслом. В муке сделайте углубление, влейте жидкость и замесите тесто сначала вилкой, потом руками. Оно должно быть гладким и эластичным. Оставьте под плёнкой на 30-60 минут.
2. Приготовьте фарш.
Натрите лук и чеснок, обжарьте 2 минуты до аромата, остудите. Смешайте с куриным фаршем, приправьте. По желанию добавьте колотый лёд и дайте настояться в холодильнике.
3. Формируйте пельмени.
Тесто раскатайте в колбаску, нарежьте на кусочки, раскатайте каждый в кружочек. В центр кладите начинку, тщательно защипывайте, придавая форму пельменя.
4. Варите.
Опускайте пельмени в кипящую подсоленную воду, аккуратно перемешайте. После повторного закипания варите 8-10 минут. Готово!
Хотите пельмени "с бульончиком" внутри? Лёд — ваш секретный ингредиент.
Заморозьте часть — и у вас будет полуфабрикат "ручной работы" на чёрный день.
Для аромата в воду можно добавить лавровый лист и перец горошком.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.
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