Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний рай: это место в Англии чуть не стёрли — теперь туда едут со всей страны
Подруги беременной визажистки Галустяна назвали их хорошей парой
Новинка от 7UP: лимонад без сахара уже в магазинах — что о нём думают покупатели
Эти роботы творят чудеса без клеток — новосибирская разработка удивила промышленность
Международный терроризм: Киев угрожает нанести удар по Красной Площади
Забудьте про соль в посудомойке — и вот что вас ждет
Кошка облизывает руку — проявление любви или сигнал тревоги
Праздники на носу, а маникюр разрушен? Вот как спасти ногти за 5 минут
Вместо пирожков — лавашные треугольники: хрустящие, сытные, удобные

Секрет сочного фарша: как приготовить пельмени с курицей, от которых не оторваться

2:13
Еда

Пельмени с куриным фаршем — это один из тех рецептов, которые хочется повторять снова и снова. Тонкое тесто, сочная начинка и любимая подача со сметаной или капелькой уксуса. А чтобы начинка была особенно воздушной и с "бульончиком" внутри — у нас есть хитрость: добавьте в фарш немного колотого льда. Проверено — эффект потрясающий!

Пельмени
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Ингредиенты (на 6 порций)

Для теста:

  • Мука — 600 г

  • Вода (горячая) — 200 мл

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • Куриный фарш — 600-700 г

  • Лук — 1 шт. (около 120 г)

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Соль, чёрный перец — по вкусу

  • Колотый лёд — по желанию (для сочности)

Для подачи:

  • Сметана, уксус, сливочное масло

Пошаговый рецепт

1. Замесите тесто.
Смешайте горячую воду с солью и маслом. В муке сделайте углубление, влейте жидкость и замесите тесто сначала вилкой, потом руками. Оно должно быть гладким и эластичным. Оставьте под плёнкой на 30-60 минут.

2. Приготовьте фарш.
Натрите лук и чеснок, обжарьте 2 минуты до аромата, остудите. Смешайте с куриным фаршем, приправьте. По желанию добавьте колотый лёд и дайте настояться в холодильнике.

3. Формируйте пельмени.
Тесто раскатайте в колбаску, нарежьте на кусочки, раскатайте каждый в кружочек. В центр кладите начинку, тщательно защипывайте, придавая форму пельменя.

4. Варите.
Опускайте пельмени в кипящую подсоленную воду, аккуратно перемешайте. После повторного закипания варите 8-10 минут. Готово!

Советы:

  • Хотите пельмени "с бульончиком" внутри? Лёд — ваш секретный ингредиент.

  • Заморозьте часть — и у вас будет полуфабрикат "ручной работы" на чёрный день.

  • Для аромата в воду можно добавить лавровый лист и перец горошком.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Садоводство, цветоводство
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай Аудио 
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Красота и стиль
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Последние материалы
Международный терроризм: Киев угрожает нанести удар по Красной Площади
Забудьте про соль в посудомойке — и вот что вас ждет
Кошка облизывает руку — проявление любви или сигнал тревоги
Праздники на носу, а маникюр разрушен? Вот как спасти ногти за 5 минут
Вместо пирожков — лавашные треугольники: хрустящие, сытные, удобные
Творожные палочки, которые даже сырники заставят покраснеть от зависти
Обработка кипятком, мыльная тряпка и торф: весенняя формула идеальной теплицы
Греция, о которой вы не знали: Мезапос шепчет легенды о пиратах, а виды пленяют навсегда!
Дача как пятизвёздочный отель — только лучше, тише и дешевле
Неожиданный алгоритм: лифты под контролем — безопасность пассажиров на новом уровне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.