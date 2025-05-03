Вместо пирожков — лавашные треугольники: хрустящие, сытные, удобные

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Это не просто перекус, а идеальный вариант для тех, кто хочет быстро, вкусно и сытно. Конвертики из тонкого лаваша с начинкой из яиц и сыра — хрустящие снаружи, нежные внутри. Они подойдут и для завтрака, и в дорогу, и к пикнику. А если добавить зелени или специй — каждый раз вкус будет чуть другой.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain конвертики с сыром

Ингредиенты (на 4 порции):

Лаваш тонкий — 250 г

Сыр полутвёрдый — 150 г

Яйцо куриное — 3 шт. (2 варёных + 1 сырое)

Майонез — 2 ст. л.

Зелень (укроп, петрушка) — 15 г

Масло топлёное — 30 г

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте яйца.

Отварите 2 яйца вкрутую (8-9 мин), охладите, очистите и мелко порубите.

2. Приготовьте начинку.

Натрите сыр, мелко нарежьте зелень, смешайте с яйцами и майонезом. Добавьте соль, перец — и перемешайте.

3. Нарежьте лаваш.

Разрежьте на полосы шириной около 10 см. Полоски должны быть длинными — примерно в 2,5 раза больше ширины.

4. Смажьте лаваш.

Отложенное сырое яйцо взбейте. Кисточкой смажьте полоску лаваша.

5. Заворачивайте начинку.

Выложите ложку начинки на край полоски и начните складывать треугольником — как сворачивают самсу. Концы подверните внутрь.

6. Обжарьте.

На сковороде с разогретым топлёным маслом жарьте конвертики по 2 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки.

Лайфхаки:

Вместо майонеза можно использовать сметану или мягкий сливочный сыр.

Начинку можно обогатить грибами, зелёным луком или мелко нарезанным перцем.

Конвертики удобно брать с собой — они хорошо держат форму и вкусны даже в холодном виде.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур., арм. (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), осет. лауаси (lawasi), перс. لواش‎ (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



