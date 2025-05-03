Вместо пирожков — лавашные треугольники: хрустящие, сытные, удобные

Это не просто перекус, а идеальный вариант для тех, кто хочет быстро, вкусно и сытно. Конвертики из тонкого лаваша с начинкой из яиц и сыра — хрустящие снаружи, нежные внутри. Они подойдут и для завтрака, и в дорогу, и к пикнику. А если добавить зелени или специй — каждый раз вкус будет чуть другой.
Лаваш тонкий — 250 г
Сыр полутвёрдый — 150 г
Яйцо куриное — 3 шт. (2 варёных + 1 сырое)
Майонез — 2 ст. л.
Зелень (укроп, петрушка) — 15 г
Масло топлёное — 30 г
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Подготовьте яйца.
Отварите 2 яйца вкрутую (8-9 мин), охладите, очистите и мелко порубите.
2. Приготовьте начинку.
Натрите сыр, мелко нарежьте зелень, смешайте с яйцами и майонезом. Добавьте соль, перец — и перемешайте.
3. Нарежьте лаваш.
Разрежьте на полосы шириной около 10 см. Полоски должны быть длинными — примерно в 2,5 раза больше ширины.
4. Смажьте лаваш.
Отложенное сырое яйцо взбейте. Кисточкой смажьте полоску лаваша.
5. Заворачивайте начинку.
Выложите ложку начинки на край полоски и начните складывать треугольником — как сворачивают самсу. Концы подверните внутрь.
6. Обжарьте.
На сковороде с разогретым топлёным маслом жарьте конвертики по 2 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки.
Вместо майонеза можно использовать сметану или мягкий сливочный сыр.
Начинку можно обогатить грибами, зелёным луком или мелко нарезанным перцем.
Конвертики удобно брать с собой — они хорошо держат форму и вкусны даже в холодном виде.
Лава́ш (азерб. и тур., арм. (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), осет. лауаси (lawasi), перс. لواش (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.