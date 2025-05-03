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Сосиска в тесте, как из пекарни: всё дело в хрусте и одной вкусной детали

1:19
Еда

Сосиска в тесте — это, казалось бы, самое будничное из угощений. Удобно, сытно, быстро. Но стоит заменить одну деталь — и вы уже держите в руках не банальную булку с начинкой, а миниатюрный слоёный деликатес. Рассказываем, как сделать домашние хот-доги, от которых не останется ни крошки.

сосиска в тесте
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
сосиска в тесте

Всё дело в тесте

Обычно в ход идёт дрожжевое тесто. Но шеф-повар Юлия Архипова предлагает альтернативу: слоёное тесто. И не зря. Оно делает сосиску в тесте более хрустящей, изысканной и воздушной. Такая выпечка смотрится элегантнее и тает во рту.

Как готовить по классике

  • Слоёное тесто раскатать до 2-3 мм.

  • Нарезать полоски шириной 5-6 см.

  • Обернуть сосиски тестом, защипнуть края.

  • Выпекать при 200 °C около 15-20 минут до золотистой корочки.

Как усилить вкус

Добавьте сыр — нарезанные тонкие полоски положите рядом с сосиской. Можно дополнить:

  • обжаренным луком,

  • свежей зеленью,

  • тёртым варёным яйцом,

  • любимым соусом (чуть-чуть!).

Главное — не переборщить, иначе тесто не выдержит и порвётся при выпечке.

Уточнения

Соси́ска в те́сте — выпечное изделие из дрожжевого или слоёного теста с сосиской внутри.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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