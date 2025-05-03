Сосиска в тесте, как из пекарни: всё дело в хрусте и одной вкусной детали

Сосиска в тесте — это, казалось бы, самое будничное из угощений. Удобно, сытно, быстро. Но стоит заменить одну деталь — и вы уже держите в руках не банальную булку с начинкой, а миниатюрный слоёный деликатес. Рассказываем, как сделать домашние хот-доги, от которых не останется ни крошки.
Обычно в ход идёт дрожжевое тесто. Но шеф-повар Юлия Архипова предлагает альтернативу: слоёное тесто. И не зря. Оно делает сосиску в тесте более хрустящей, изысканной и воздушной. Такая выпечка смотрится элегантнее и тает во рту.
Слоёное тесто раскатать до 2-3 мм.
Нарезать полоски шириной 5-6 см.
Обернуть сосиски тестом, защипнуть края.
Выпекать при 200 °C около 15-20 минут до золотистой корочки.
Добавьте сыр — нарезанные тонкие полоски положите рядом с сосиской. Можно дополнить:
обжаренным луком,
свежей зеленью,
тёртым варёным яйцом,
любимым соусом (чуть-чуть!).
Главное — не переборщить, иначе тесто не выдержит и порвётся при выпечке.
Соси́ска в те́сте — выпечное изделие из дрожжевого или слоёного теста с сосиской внутри.
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