Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Данечка, мы рядом!: Боярская посвятила трогательный ролик Козловскому в день 40-летия актёра
Брухунова раскритиковала жену Янковского за роль в Кракене: не справилась!
Драматургия в упадке: как отсутствие идей убивает современное кино в России
Эти ароматы пахнут свободой, риском и чуть-чуть наглостью
Музыка против рака: Марк Хоппус из Blink-182 рассказал о четырёх годах борьбы
Алкоголь, который не запрещают — он может продлить жизнь и снизить риски для сердца
Грядка на двоих, а они дерутся: почему огурцы не терпят соседей слишком близко
Раскрыта тайна исчезновения Шуры: певец готовит сенсацию — ждём нового артиста!
Новая краска, которая даёт энергию: как Mercedes превращает кузов в батарею

Секрет нежного пюре: чего нельзя делать с картошкой, если не хотите ужинать клеем

2:09
Еда

Картофельное пюре кажется простым гарниром, но его очень легко превратить в липкую массу, особенно если переборщить с разминаем или неправильно сварить. Всё дело в крахмале: стоит переборщить с термической обработкой — и нежное пюре становится тягучим, словно клейстер. Рассказываем, как этого избежать.

Картофельное пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Racerkaras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельное пюре

Почему пюре становится резиновым

В классическом рецепте используют крахмалистый картофель (вроде Руссета или Кинга Эдварда). При варке гранулы крахмала размягчаются, и клубни становятся податливыми. Но если перегреть или переусердствовать с раздавливанием, крахмал начинает вести себя иначе — выделяется больше геля, пюре делается эластичным и начинает тянуться.

Особенно это проявляется, если пюре остыло — слипшиеся гранулы крахмала превращают лёгкую массу в плотный ком. Поэтому пюре лучше всего подавать сразу, пока оно горячее.

Важные правила приготовления

  1. Режем правильно
    Картофель нужно нарезать одинаковыми кусками. Если ломтики слишком тонкие, клетки повреждаются сильнее — выделяется больше пектина, и картофель становится "капризным".

  2. Варим с холодной воды
    Нарезанные клубни заливают холодной подсоленной водой. Это помогает сварить картофель равномерно, без крошения и разрывов.

  3. Разминаем — без фанатизма
    Картофель лучше разминать вручную — мялкой или толкушкой. Ни в коем случае не блендером: он разрушит структуру и вытянет лишний крахмал, делая пюре резиновым.

  4. Сначала масло, потом жидкость
    Жир обволакивает гранулы крахмала и мешает им слипаться. Сначала добавляют сливочное масло, затем — тёплое молоко или сливки. Не перегревайте смесь и не мешайте слишком долго.

Главное — не перевзбить

Чем активнее перемешиваете, тем выше риск превратить пюре в липкую субстанцию. Нужно добиться воздушной, бархатистой текстуры — и остановиться. Идеальный результат — это не только вкус, но и правильная консистенция.

Уточнения

Пюре́ (фр. purée, от старофр. purer «очищать») — перетёртые либо размятые плоды, овощи и корнеплоды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Озеро, где утонуло тысяча кораблей — и каждый хранит свою историю
Наука и техника
Озеро, где утонуло тысяча кораблей — и каждый хранит свою историю Аудио 
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники
Наука и техника
Китайская инновация, которая перевернёт рынок сантехники Аудио 
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ
Военные новости
Западная игрушка сломалась: российская армия уничтожила главный козырь ВСУ Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Последние материалы
Поставила на любимую блузку пятно от помады? Не спеши выбрасывать — сначала попробуй это
Не просто жим: 9 упражнений, которые строят трицепс, как у классиков бодибилдинга
Эти курортные города Европы могут исчезнуть: что происходит с легендарными спа Европы
Эмульгаторы и здоровье кишечника: скрытые угрозы и риск рака в любимом йогурте
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Витамины не помогут, если вы продолжаете это делать с ногтями
Живые окаменелости с крыльями: эти птицы жили при динозаврах — и существуют до сих пор
Секреты Уайатта Рассела: что его родители на самом деле думают о его роли в Marvel
Малый бизнес наступает: как крымские компании покоряют интернет-рынок
Солнце, компост и терпение: схема, по которой арбуз получается сладким с первого раза
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.