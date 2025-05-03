Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скромный, зелёный, мощный: продукт, который укрепляет иммунитет и защищает от рака
Как приготовить Cafe Brulot дома без огня, но с магией вкуса
Он как будто спал: Филипп Киркоров впервые раскрыл подробности о смерти отца
Кинотеатры — это магия: Райан Джонсон ответил главе Netflix на критику
Это место в Альпах выглядит как волшебство: весна приходит сюда первой — и остаётся навсегда
Чесноку в мае требуется особый уход: 3 секретных удобрения для богатого урожая
Блонд в опасности! Эти шампуни — секретное оружие против желтизны, они раскроют сияние волос
Птица с характером: как один диагноз поставил вид под угрозу
Я обязан это сделать: Джеймс Кэмерон экранизирует историю выжившего после двух атомных бомб

Как в Узбекистане: плов, где всё по правилам — от лука до последней крупинки риса

Еда

Ферганский плов — это не просто еда, а ритуал. Здесь важна каждая деталь: как нарезать морковь, на чём жарить лук, в какой момент положить рис. Именно эти нюансы делают блюдо особенным. И если готовить по всем правилам, как это делают в Узбекистане, даже дома можно почувствовать вкус настоящей улицы Ферганы.

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

Ингредиенты (на 10 порций):

  • Рис девзира — 1 кг

  • Баранина — 1 кг

  • Курдючный жир — 200 г

  • Растительное масло — 300 мл

  • Лук репчатый — 500 г

  • Морковь красная — 500 г

  • Морковь жёлтая — 500 г

  • Зира — 3 г

  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как готовить пошагово:

1. Замочите рис.
Промойте крупу и замочите на 30 минут в горячей подсоленной воде. Уровень воды — выше риса на 7 см.

2. Подготовьте продукты.
Баранину нарежьте крупными кусками, курдюк — тонкими пластинами. Лук — полукольцами.

3. Разогрейте казан.
Влейте 100 мл воды, дайте закипеть, добавьте курдюк. Когда он вытопится, влейте растительное масло.

4. Обжарьте лук.
На сильном огне жарьте лук до насыщенного золотисто-коричневого цвета. Добавьте треть зиры.

5. Мясо — к луку.
Разложите куски баранины ближе к стенкам казана, жарьте до румяной корочки. Лук должен остаться в центре.

6. Добавьте морковь.
Сначала половину моркови, перемешайте, жарьте 5 минут. Затем — оставшуюся часть. Готовьте до мягкости.

7. Готовим зирвак.
Влейте воду по краю казана — так, чтобы она покрывала мясо и овощи. Тушите на среднем огне 30 минут.

8. Подготовьте рис.
Слейте воду, промойте до прозрачности.

9. Засыпьте рис.
Аккуратно распределите поверх зирвака. Посолите, поперчите.

10. Добавьте воду.
Через шумовку влейте 300 мл кипятка. Вода должна покрывать рис на 1 см. Варите до выкипания воды.

11. Финальные штрихи.
Сделайте в рисе бороздки, накройте крышкой и держите 5 минут на сильном огне. Затем соберите рис горкой, проколите до дна, уменьшите огонь, прикройте неплотно — ещё 10-15 минут.

12. Финальный "отдых".
Огонь выключите. Казан накройте полотенцем и крышкой. Дайте постоять 15 минут — и подавайте!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Еда и рецепты
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи Аудио 
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Садоводство, цветоводство
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Последние материалы
Кинотеатры — это магия: Райан Джонсон ответил главе Netflix на критику
Он как будто спал: Филипп Киркоров впервые раскрыл подробности о смерти отца
Это место в Альпах выглядит как волшебство: весна приходит сюда первой — и остаётся навсегда
Чесноку в мае требуется особый уход: 3 секретных удобрения для богатого урожая
Как в Узбекистане: плов, где всё по правилам — от лука до последней крупинки риса
Блонд в опасности! Эти шампуни — секретное оружие против желтизны, они раскроют сияние волос
Я обязан это сделать: Джеймс Кэмерон экранизирует историю выжившего после двух атомных бомб
Птица с характером: как один диагноз поставил вид под угрозу
ДТП с суперкаром, который стоит как квартира в Монако: что не поделили Porsche и Koenigsegg
Этот бисквитный рулет с клубникой исчезает со стола за минуты: получается даже у новичков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.