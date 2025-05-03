Как в Узбекистане: плов, где всё по правилам — от лука до последней крупинки риса

Ферганский плов — это не просто еда, а ритуал. Здесь важна каждая деталь: как нарезать морковь, на чём жарить лук, в какой момент положить рис. Именно эти нюансы делают блюдо особенным. И если готовить по всем правилам, как это делают в Узбекистане, даже дома можно почувствовать вкус настоящей улицы Ферганы.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain плов

Ингредиенты (на 10 порций):

Рис девзира — 1 кг

Баранина — 1 кг

Курдючный жир — 200 г

Растительное масло — 300 мл

Лук репчатый — 500 г

Морковь красная — 500 г

Морковь жёлтая — 500 г

Зира — 3 г

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как готовить пошагово:

1. Замочите рис.

Промойте крупу и замочите на 30 минут в горячей подсоленной воде. Уровень воды — выше риса на 7 см.

2. Подготовьте продукты.

Баранину нарежьте крупными кусками, курдюк — тонкими пластинами. Лук — полукольцами.

3. Разогрейте казан.

Влейте 100 мл воды, дайте закипеть, добавьте курдюк. Когда он вытопится, влейте растительное масло.

4. Обжарьте лук.

На сильном огне жарьте лук до насыщенного золотисто-коричневого цвета. Добавьте треть зиры.

5. Мясо — к луку.

Разложите куски баранины ближе к стенкам казана, жарьте до румяной корочки. Лук должен остаться в центре.

6. Добавьте морковь.

Сначала половину моркови, перемешайте, жарьте 5 минут. Затем — оставшуюся часть. Готовьте до мягкости.

7. Готовим зирвак.

Влейте воду по краю казана — так, чтобы она покрывала мясо и овощи. Тушите на среднем огне 30 минут.

8. Подготовьте рис.

Слейте воду, промойте до прозрачности.

9. Засыпьте рис.

Аккуратно распределите поверх зирвака. Посолите, поперчите.

10. Добавьте воду.

Через шумовку влейте 300 мл кипятка. Вода должна покрывать рис на 1 см. Варите до выкипания воды.

11. Финальные штрихи.

Сделайте в рисе бороздки, накройте крышкой и держите 5 минут на сильном огне. Затем соберите рис горкой, проколите до дна, уменьшите огонь, прикройте неплотно — ещё 10-15 минут.

12. Финальный "отдых".

Огонь выключите. Казан накройте полотенцем и крышкой. Дайте постоять 15 минут — и подавайте!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

