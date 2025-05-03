Ароматная пшённая запеканка: в этом виде пшенку будут есть даже дети

Запеканка из пшённой каши с яблоками — это не просто вкусный, но и полезный вариант завтрака или ужина. Нежная текстура каши, карамелизованные яблоки и сладкий аромат делают это блюдо настоящим домашним уютом. Такая запеканка понравится и взрослым, и детям, а готовится она совсем несложно.
пшённая крупа — 180 г (1 стакан)
молоко — 300 мл (1,5 стакана)
вода — 200 мл (1 стакан)
яблоки — 300 г
сливочное масло — 70 г
сахар — 100 г (4 ст. л.)
яйца — 2 шт.
растительное масло — 1 ч. л. (для формы)
Промойте пшено под проточной водой. Залейте его кипятком на 2 минуты, затем откиньте на сито.
Переложите крупу в сотейник, залейте молоком и водой. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на медленном огне 25 минут до готовности.
Нарежьте яблоки дольками, удалив сердцевину. На сковороде растопите сливочное масло, обжарьте яблоки до мягкости (примерно 4 минуты), добавьте 1 ст. л. сахара, перемешайте и снимите с огня.
Готовую кашу переложите в миску, дайте остыть. Вбейте яйца, всыпьте 3 ст. л. сахара и тщательно перемешайте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите половину каши, сверху — слой обжаренных яблок, затем накройте оставшейся кашей.
Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут.
Готовую запеканку украсьте оставленными дольками яблок и подавайте тёплой.
Запеканка получается ароматной, нежной и сладкой, с мягкими яблочными нотками. Это блюдо — отличный способ разнообразить рацион и использовать оставшуюся пшённую кашу.
Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).
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