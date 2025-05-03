Ароматная пшённая запеканка: в этом виде пшенку будут есть даже дети

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из пшённой каши с яблоками — это не просто вкусный, но и полезный вариант завтрака или ужина. Нежная текстура каши, карамелизованные яблоки и сладкий аромат делают это блюдо настоящим домашним уютом. Такая запеканка понравится и взрослым, и детям, а готовится она совсем несложно.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожный пудинг

Ингредиенты (на 4 порции)

пшённая крупа — 180 г (1 стакан)

молоко — 300 мл (1,5 стакана)

вода — 200 мл (1 стакан)

яблоки — 300 г

сливочное масло — 70 г

сахар — 100 г (4 ст. л.)

яйца — 2 шт.

растительное масло — 1 ч. л. (для формы)

Как готовить

Промойте пшено под проточной водой. Залейте его кипятком на 2 минуты, затем откиньте на сито. Переложите крупу в сотейник, залейте молоком и водой. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на медленном огне 25 минут до готовности. Нарежьте яблоки дольками, удалив сердцевину. На сковороде растопите сливочное масло, обжарьте яблоки до мягкости (примерно 4 минуты), добавьте 1 ст. л. сахара, перемешайте и снимите с огня. Готовую кашу переложите в миску, дайте остыть. Вбейте яйца, всыпьте 3 ст. л. сахара и тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите половину каши, сверху — слой обжаренных яблок, затем накройте оставшейся кашей. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут. Готовую запеканку украсьте оставленными дольками яблок и подавайте тёплой.

Запеканка получается ароматной, нежной и сладкой, с мягкими яблочными нотками. Это блюдо — отличный способ разнообразить рацион и использовать оставшуюся пшённую кашу.

Уточнения

Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).

