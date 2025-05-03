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Этот бисквитный рулет с клубникой исчезает со стола за минуты: получается даже у новичков

2:02
Еда

Лёгкий, нежный, свежий — бисквитный рулет с клубникой и взбитыми сливками можно смело назвать десертом, который стоит приготовить хотя бы раз летом. Воздушный бисквит, ароматное клубничное пюре и сливочная начинка делают его настоящей звездой любого застолья. И, что приятно, готовится он совсем несложно.

Бисквитный рулет
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бисквитный рулет

Ингредиенты (на 8 порций)

Для бисквита:

  • мука — 50 г

  • картофельный крахмал — 50 г

  • яйца — 3 шт.

  • сахар — 150 г

  • соль — 1 щепотка

Для начинки:

  • клубника — 200 г

  • сливки (33% жирности) — 300 мл

  • сахар — 50 г

  • желатин — 8 г

  • вода — 100 мл

Как готовить

  1. Отделите яичные белки от желтков, взбейте белки с сахаром и щепоткой соли до крепких пиков.

  2. На медленной скорости по одному добавьте желтки.

  3. Просейте муку с крахмалом и аккуратно вмешайте в яичную смесь лопаткой.

  4. Выложите тесто на противень с пергаментом, равномерно распределите. Выпекайте при 180 °C около 10 минут.

  5. Перенесите горячий бисквит с пергаментом на полотенце и сверните в рулет.

  6. Желатин залейте холодной водой, дайте набухнуть, затем прогрейте до растворения.

  7. Клубнику измельчите с сахаром в пюре, смешайте с желатином.

  8. Взбейте сливки до устойчивой массы, аккуратно вмешайте клубничное пюре.

  9. Разверните бисквит, снимите пергамент, распределите начинку, чуть отступая от краёв. Сверните рулет, оберните пергаментом и отправьте в холодильник минимум на час.

  10. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и нарежьте порциями.

На выходе — нежнейший рулет с сочной, ароматной клубнично-сливочной начинкой. Он идеально подойдёт как десерт на летнее чаепитие или как эффектный финал праздничного ужина.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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