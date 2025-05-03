Этот бисквитный рулет с клубникой исчезает со стола за минуты: получается даже у новичков

Лёгкий, нежный, свежий — бисквитный рулет с клубникой и взбитыми сливками можно смело назвать десертом, который стоит приготовить хотя бы раз летом. Воздушный бисквит, ароматное клубничное пюре и сливочная начинка делают его настоящей звездой любого застолья. И, что приятно, готовится он совсем несложно.
Для бисквита:
мука — 50 г
картофельный крахмал — 50 г
яйца — 3 шт.
сахар — 150 г
соль — 1 щепотка
Для начинки:
клубника — 200 г
сливки (33% жирности) — 300 мл
сахар — 50 г
желатин — 8 г
вода — 100 мл
Отделите яичные белки от желтков, взбейте белки с сахаром и щепоткой соли до крепких пиков.
На медленной скорости по одному добавьте желтки.
Просейте муку с крахмалом и аккуратно вмешайте в яичную смесь лопаткой.
Выложите тесто на противень с пергаментом, равномерно распределите. Выпекайте при 180 °C около 10 минут.
Перенесите горячий бисквит с пергаментом на полотенце и сверните в рулет.
Желатин залейте холодной водой, дайте набухнуть, затем прогрейте до растворения.
Клубнику измельчите с сахаром в пюре, смешайте с желатином.
Взбейте сливки до устойчивой массы, аккуратно вмешайте клубничное пюре.
Разверните бисквит, снимите пергамент, распределите начинку, чуть отступая от краёв. Сверните рулет, оберните пергаментом и отправьте в холодильник минимум на час.
Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и нарежьте порциями.
На выходе — нежнейший рулет с сочной, ароматной клубнично-сливочной начинкой. Он идеально подойдёт как десерт на летнее чаепитие или как эффектный финал праздничного ужина.
Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.
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