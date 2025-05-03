Этот бисквитный рулет с клубникой исчезает со стола за минуты: получается даже у новичков

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий, нежный, свежий — бисквитный рулет с клубникой и взбитыми сливками можно смело назвать десертом, который стоит приготовить хотя бы раз летом. Воздушный бисквит, ароматное клубничное пюре и сливочная начинка делают его настоящей звездой любого застолья. И, что приятно, готовится он совсем несложно.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бисквитный рулет

Ингредиенты (на 8 порций)

Для бисквита:

мука — 50 г

картофельный крахмал — 50 г

яйца — 3 шт.

сахар — 150 г

соль — 1 щепотка

Для начинки:

клубника — 200 г

сливки (33% жирности) — 300 мл

сахар — 50 г

желатин — 8 г

вода — 100 мл

Как готовить

Отделите яичные белки от желтков, взбейте белки с сахаром и щепоткой соли до крепких пиков. На медленной скорости по одному добавьте желтки. Просейте муку с крахмалом и аккуратно вмешайте в яичную смесь лопаткой. Выложите тесто на противень с пергаментом, равномерно распределите. Выпекайте при 180 °C около 10 минут. Перенесите горячий бисквит с пергаментом на полотенце и сверните в рулет. Желатин залейте холодной водой, дайте набухнуть, затем прогрейте до растворения. Клубнику измельчите с сахаром в пюре, смешайте с желатином. Взбейте сливки до устойчивой массы, аккуратно вмешайте клубничное пюре. Разверните бисквит, снимите пергамент, распределите начинку, чуть отступая от краёв. Сверните рулет, оберните пергаментом и отправьте в холодильник минимум на час. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и нарежьте порциями.

На выходе — нежнейший рулет с сочной, ароматной клубнично-сливочной начинкой. Он идеально подойдёт как десерт на летнее чаепитие или как эффектный финал праздничного ужина.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц.

