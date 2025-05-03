Весна начинается с черемши: салат, который хочется делать снова и снова

Как только появляется черемша, для многих это сигнал: пора готовить салат! Этот рецепт — настоящая весна на тарелке. Никаких сложных шагов и заморских продуктов — только свежесть, аромат и нежность. Готовится за считаные минуты, а результат радует и вкусом, и пользой.
Черемша — 150 г
Куриные яйца (варёные) — 4 шт.
Сметана — 3 ст. л.
Зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок
Соль — щепотка
Чёрный молотый перец — щепотка
1. Нарежьте зелень.
Черемшу и свежую зелень мелко порубите. Если хотите — добавьте немного зелёного лука для пикантности.
2. Подготовьте яйца.
Яйца очистите и нарежьте небольшими кубиками.
3. Смешайте ингредиенты.
В глубокой миске соедините черемшу, зелень и яйца. Добавьте сметану, соль и перец. Перемешайте — и подавайте сразу.
Этот салат можно есть как самостоятельное блюдо, подавать на тостах, в тарталетках или использовать как начинку для блинчиков.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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