Весна начинается с черемши: салат, который хочется делать снова и снова

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Как только появляется черемша, для многих это сигнал: пора готовить салат! Этот рецепт — настоящая весна на тарелке. Никаких сложных шагов и заморских продуктов — только свежесть, аромат и нежность. Готовится за считаные минуты, а результат радует и вкусом, и пользой.

Фото: commons.wikimedia.org by Tərxan Paşazadə, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат Зимний

Ингредиенты (на 1 порцию):

Черемша — 150 г

Куриные яйца (варёные) — 4 шт.

Сметана — 3 ст. л.

Зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок

Соль — щепотка

Чёрный молотый перец — щепотка

Как приготовить:

1. Нарежьте зелень.

Черемшу и свежую зелень мелко порубите. Если хотите — добавьте немного зелёного лука для пикантности.

2. Подготовьте яйца.

Яйца очистите и нарежьте небольшими кубиками.

3. Смешайте ингредиенты.

В глубокой миске соедините черемшу, зелень и яйца. Добавьте сметану, соль и перец. Перемешайте — и подавайте сразу.

Этот салат можно есть как самостоятельное блюдо, подавать на тостах, в тарталетках или использовать как начинку для блинчиков.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

