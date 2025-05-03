Простой рецепт брынзы в сухарях: быстро, сочно, аппетитно

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Брынза в хрустящей корочке — это простое, но эффектное блюдо, которое можно приготовить всего за 15 минут. Снаружи — аппетитная золотистая панировка, внутри — нежный, мягкий сыр. Это отличная горячая закуска для ужина, вечеринки или просто в качестве сытного перекуса.

Фото: Designed by Freepik by relineo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брынза жареная

Ингредиенты (на 3 порции)

брынза коровья несолёная — 500 г

яйца — 1-2 шт.

панировочные сухари — 100 г

подсолнечное масло — для жарки

помидоры — для подачи

чёрный молотый перец — по вкусу

паприка молотая — по желанию

Как готовить

Нарежьте брынзу ломтиками толщиной около 1 см, обсушите их бумажными полотенцами. Взбейте яйца вилкой. Если яйцо крупное, одного будет достаточно. При необходимости (если брынза слишком влажная) обваляйте кусочки сначала в муке, чтобы яйцо лучше держалось. Обмакните ломтики брынзы в яйце, затем обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте подсолнечное масло в сковороде и быстро обжарьте сыр с обеих сторон до золотистой корочки. Выложите готовую брынзу на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавайте горячими, с ломтиками свежих помидоров, посыпав перцем и паприкой.

Готовая брынза получается с хрустящей корочкой и нежным, тягучим сыром внутри. Блюдо отлично сочетается со свежими овощами, зеленью или лёгкими соусами. Быстро, вкусно и всегда с аппетитным результатом.

Уточнения

Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.

