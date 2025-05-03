Простой рецепт брынзы в сухарях: быстро, сочно, аппетитно

Брынза в хрустящей корочке — это простое, но эффектное блюдо, которое можно приготовить всего за 15 минут. Снаружи — аппетитная золотистая панировка, внутри — нежный, мягкий сыр. Это отличная горячая закуска для ужина, вечеринки или просто в качестве сытного перекуса.
брынза коровья несолёная — 500 г
яйца — 1-2 шт.
панировочные сухари — 100 г
подсолнечное масло — для жарки
помидоры — для подачи
чёрный молотый перец — по вкусу
паприка молотая — по желанию
Нарежьте брынзу ломтиками толщиной около 1 см, обсушите их бумажными полотенцами.
Взбейте яйца вилкой. Если яйцо крупное, одного будет достаточно.
При необходимости (если брынза слишком влажная) обваляйте кусочки сначала в муке, чтобы яйцо лучше держалось.
Обмакните ломтики брынзы в яйце, затем обваляйте в панировочных сухарях.
Разогрейте подсолнечное масло в сковороде и быстро обжарьте сыр с обеих сторон до золотистой корочки.
Выложите готовую брынзу на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Подавайте горячими, с ломтиками свежих помидоров, посыпав перцем и паприкой.
Готовая брынза получается с хрустящей корочкой и нежным, тягучим сыром внутри. Блюдо отлично сочетается со свежими овощами, зеленью или лёгкими соусами. Быстро, вкусно и всегда с аппетитным результатом.
Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.
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