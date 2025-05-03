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Простой рецепт брынзы в сухарях: быстро, сочно, аппетитно

1:38
Еда

Брынза в хрустящей корочке — это простое, но эффектное блюдо, которое можно приготовить всего за 15 минут. Снаружи — аппетитная золотистая панировка, внутри — нежный, мягкий сыр. Это отличная горячая закуска для ужина, вечеринки или просто в качестве сытного перекуса.

Брынза жареная
Фото: Designed by Freepik by relineo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брынза жареная

Ингредиенты (на 3 порции)

  • брынза коровья несолёная — 500 г

  • яйца — 1-2 шт.

  • панировочные сухари — 100 г

  • подсолнечное масло — для жарки

  • помидоры — для подачи

  • чёрный молотый перец — по вкусу

  • паприка молотая — по желанию

Как готовить

  1. Нарежьте брынзу ломтиками толщиной около 1 см, обсушите их бумажными полотенцами.

  2. Взбейте яйца вилкой. Если яйцо крупное, одного будет достаточно.

  3. При необходимости (если брынза слишком влажная) обваляйте кусочки сначала в муке, чтобы яйцо лучше держалось.

  4. Обмакните ломтики брынзы в яйце, затем обваляйте в панировочных сухарях.

  5. Разогрейте подсолнечное масло в сковороде и быстро обжарьте сыр с обеих сторон до золотистой корочки.

  6. Выложите готовую брынзу на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

  7. Подавайте горячими, с ломтиками свежих помидоров, посыпав перцем и паприкой.

Готовая брынза получается с хрустящей корочкой и нежным, тягучим сыром внутри. Блюдо отлично сочетается со свежими овощами, зеленью или лёгкими соусами. Быстро, вкусно и всегда с аппетитным результатом.

Уточнения

Бры́нза (рум. brânză) — рассольный сыр, изготавливаемый из козьего или овечьего молока.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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