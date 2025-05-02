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Грибы, курица и сыр — запекаем идеальное блюдо за 20 минут

2:20
Еда

Французское название, советская ностальгия и домашний уют — всё это про жюльен. Этот горячий фаворит вечеринок, праздников и уютных ужинов не требует кулинарных подвигов. Главное — не пожалеть сливок и сыра. Под нежной, тянущейся корочкой скрываются сочные кусочки курицы и грибы в ароматном соусе. Сытно, красиво и без суеты!

Картофельная запеканка
Фото: Freepik by atlascompany is licensed under Рublic domain
Картофельная запеканка

Ингредиенты (на 7 порций):

  • Куриное филе — 700 г

  • Шампиньоны — 700 г

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Сливки (жирность 20%) — 200 мл

  • Вода — 200 мл

  • Оливковое масло — 40 мл

  • Сыр твёрдый — 300 г

Специи:

  • Соль — 1 ч. л.

  • Сахар — 2 ч. л.

  • Мускатный орех — 1 ч. л.

  • Паприка — 1 ч. л.

  • Чёрный перец — 1 ч. л.

Как приготовить:

1. Обжарьте курицу.
Филе промокните салфетками, разрежьте вдоль. Обжарьте в оливковом масле до румяной корочки с обеих сторон (по 4-5 мин). Выложите на доску и остудите.

2. Подготовьте грибы и лук.
Грибы протрите, нарежьте кубиками. Лук — аналогично. Обжарьте их в той же сковороде, где жарилась курица, около 7 минут.

3. Нарежьте курицу.
Остывшее филе нарежьте поперёк волокон ломтиками 5-6 мм — так оно останется мягким даже после запекания.

4. Соберите блюдо.
Смешайте курицу, грибы и лук в жаропрочной форме (подойдёт керамика или стекло). Приправьте смесью из соли, сахара, муската, паприки и перца.

5. Сделайте соус.
Смешайте сливки с водой и влейте в форму. Аккуратно распределите лопаткой, чтобы всё было покрыто соусом.

6. Запекайте.
Натрите сыр на крупной тёрке и равномерно засыпьте поверхность. Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут. Жюльен готов, когда сырная шапка станет золотистой и аппетитной.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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