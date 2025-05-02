Грибы, курица и сыр — запекаем идеальное блюдо за 20 минут

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Французское название, советская ностальгия и домашний уют — всё это про жюльен. Этот горячий фаворит вечеринок, праздников и уютных ужинов не требует кулинарных подвигов. Главное — не пожалеть сливок и сыра. Под нежной, тянущейся корочкой скрываются сочные кусочки курицы и грибы в ароматном соусе. Сытно, красиво и без суеты!

Фото: Freepik by atlascompany is licensed under Рublic domain Картофельная запеканка

Ингредиенты (на 7 порций):

Куриное филе — 700 г

Шампиньоны — 700 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сливки (жирность 20%) — 200 мл

Вода — 200 мл

Оливковое масло — 40 мл

Сыр твёрдый — 300 г

Специи:

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Мускатный орех — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Чёрный перец — 1 ч. л.

Как приготовить:

1. Обжарьте курицу.

Филе промокните салфетками, разрежьте вдоль. Обжарьте в оливковом масле до румяной корочки с обеих сторон (по 4-5 мин). Выложите на доску и остудите.

2. Подготовьте грибы и лук.

Грибы протрите, нарежьте кубиками. Лук — аналогично. Обжарьте их в той же сковороде, где жарилась курица, около 7 минут.

3. Нарежьте курицу.

Остывшее филе нарежьте поперёк волокон ломтиками 5-6 мм — так оно останется мягким даже после запекания.

4. Соберите блюдо.

Смешайте курицу, грибы и лук в жаропрочной форме (подойдёт керамика или стекло). Приправьте смесью из соли, сахара, муската, паприки и перца.

5. Сделайте соус.

Смешайте сливки с водой и влейте в форму. Аккуратно распределите лопаткой, чтобы всё было покрыто соусом.

6. Запекайте.

Натрите сыр на крупной тёрке и равномерно засыпьте поверхность. Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут. Жюльен готов, когда сырная шапка станет золотистой и аппетитной.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

