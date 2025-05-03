Почему ваш форшмак не такой нежный? Рассказываем секрет

Форшмак — это знаменитая еврейская закуска, которая давно завоевала популярность на праздничных столах. Особенно любят готовить её перед Новым годом: пряная сельдь, яблоко, яйца и немного хлеба превращаются в нежное, ароматное и насыщенное по вкусу блюдо. Готовить его несложно, главное — следовать рецепту.
филе пряной сельди — с 2-3 рыбин
лук — 1 головка
зелень — для подачи
варёные яйца — 3 шт.
чёрный перец — по вкусу
сахар — 2 ст. л.
горчица — 1 ст. л.
подсолнечное масло — 0,25 стакана
батон — 3 ломтика
яблоко — 1 шт.
винный или яблочный уксус — 1 ст. л.
молоко — для замачивания рыбы и хлеба
Замочите филе сельди в молоке на 2 часа, чтобы убрать лишнюю соль. Яблоко очистите, яйца отварите и отделите белки от желтков.
Сельдь, яблоко, лук и вымоченный, отжатый батон (без корочки) дважды пропустите через мясорубку.
Желтки разотрите с сахаром и перцем, смешайте с подсолнечным маслом.
В фарш добавьте горчицу, уксус, соедините с рублеными белками и растёртым желтком.
Переложите форшмак в посуду, украсьте зеленью и подавайте на стол.
Форшмак получается нежным, ароматным, с приятной сладко-кислой ноткой. Его можно подавать на тостах, кусочках хлеба или в тарталетках. Отличная закуска для праздничного стола или уютного семейного ужина.
Форшма́к (нем. Vorschmack «закуска», идиш פֿאָרשמאַק) — блюдо из сельди, запекаемой с картофелем, сметаной, луком и перцем, относящееся к закускам.
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