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Почему ваш форшмак не такой нежный? Рассказываем секрет

1:43
Еда

Форшмак — это знаменитая еврейская закуска, которая давно завоевала популярность на праздничных столах. Особенно любят готовить её перед Новым годом: пряная сельдь, яблоко, яйца и немного хлеба превращаются в нежное, ароматное и насыщенное по вкусу блюдо. Готовить его несложно, главное — следовать рецепту.

Форшмак
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Форшмак

Ингредиенты

  • филе пряной сельди — с 2-3 рыбин

  • лук — 1 головка

  • зелень — для подачи

  • варёные яйца — 3 шт.

  • чёрный перец — по вкусу

  • сахар — 2 ст. л.

  • горчица — 1 ст. л.

  • подсолнечное масло — 0,25 стакана

  • батон — 3 ломтика

  • яблоко — 1 шт.

  • винный или яблочный уксус — 1 ст. л.

  • молоко — для замачивания рыбы и хлеба

Как готовить

  1. Замочите филе сельди в молоке на 2 часа, чтобы убрать лишнюю соль. Яблоко очистите, яйца отварите и отделите белки от желтков.

  2. Сельдь, яблоко, лук и вымоченный, отжатый батон (без корочки) дважды пропустите через мясорубку.

  3. Желтки разотрите с сахаром и перцем, смешайте с подсолнечным маслом.

  4. В фарш добавьте горчицу, уксус, соедините с рублеными белками и растёртым желтком.

  5. Переложите форшмак в посуду, украсьте зеленью и подавайте на стол.

Форшмак получается нежным, ароматным, с приятной сладко-кислой ноткой. Его можно подавать на тостах, кусочках хлеба или в тарталетках. Отличная закуска для праздничного стола или уютного семейного ужина.

Уточнения

Форшма́к (нем. Vorschmack «закуска», идиш פֿאָרשמאַק‎) — блюдо из сельди, запекаемой с картофелем, сметаной, луком и перцем, относящееся к закускам.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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