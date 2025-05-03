Почему ваш форшмак не такой нежный? Рассказываем секрет

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Форшмак — это знаменитая еврейская закуска, которая давно завоевала популярность на праздничных столах. Особенно любят готовить её перед Новым годом: пряная сельдь, яблоко, яйца и немного хлеба превращаются в нежное, ароматное и насыщенное по вкусу блюдо. Готовить его несложно, главное — следовать рецепту.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Форшмак

Ингредиенты

филе пряной сельди — с 2-3 рыбин

лук — 1 головка

зелень — для подачи

варёные яйца — 3 шт.

чёрный перец — по вкусу

сахар — 2 ст. л.

горчица — 1 ст. л.

подсолнечное масло — 0,25 стакана

батон — 3 ломтика

яблоко — 1 шт.

винный или яблочный уксус — 1 ст. л.

молоко — для замачивания рыбы и хлеба

Как готовить

Замочите филе сельди в молоке на 2 часа, чтобы убрать лишнюю соль. Яблоко очистите, яйца отварите и отделите белки от желтков. Сельдь, яблоко, лук и вымоченный, отжатый батон (без корочки) дважды пропустите через мясорубку. Желтки разотрите с сахаром и перцем, смешайте с подсолнечным маслом. В фарш добавьте горчицу, уксус, соедините с рублеными белками и растёртым желтком. Переложите форшмак в посуду, украсьте зеленью и подавайте на стол.

Форшмак получается нежным, ароматным, с приятной сладко-кислой ноткой. Его можно подавать на тостах, кусочках хлеба или в тарталетках. Отличная закуска для праздничного стола или уютного семейного ужина.

Уточнения

Форшма́к (нем. Vorschmack «закуска», идиш פֿאָרשמאַק‎) — блюдо из сельди, запекаемой с картофелем, сметаной, луком и перцем, относящееся к закускам.

