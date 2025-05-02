Всё по классике, но с акцентами: как сделать тушёную картошку вкуснее

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Если добавить немного фантазии, даже простая картошка с мясом в мультиварке превращается в эффектное блюдо с ресторанной подачей. В этом рецепте мы заменим стандартные овощи на более выразительные: используем беби-морковь и крымский лук, который даст сладкий вкус и фактуру. А томатную пасту — оставим для борща.

Фото: freepik тушёная картошка с мясом

Ингредиенты (на 5 порций):

Картофель — 800 г

Говядина (мякоть) — 600 г

Беби-морковь — 150 г

Крымский лук — 150 г

Сельдерей (стебли) — 2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Масло растительное — 3 ст. л.

Вода — 1 стакан (или чуть больше)

Специи:

Паприка копчёная — 1 ч. л.

Перец чёрный (горошек) — 8 шт.

Перец душистый (горошек) — 6 шт.

Тимьян сушёный — 1 ч. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Соль — 1 ч. л.

Для подачи: свежая зелень — по вкусу.

Как готовить:

1. Подготовьте овощи.

Картошку хорошо промойте. Молодую можно не чистить, а крупные клубни — разрезать пополам. Морковь оставьте целиком.

2. Лук и сельдерей.

Крымский лук нарежьте крупными кусками. Сельдерей очистите от волокон и нарежьте кружочками.

3. Мясо и чеснок.

Говядину нарежьте кубиками (2,5-3 см), промокните салфетками. Чеснок — крупно порубите.

4. Обжарьте мясо.

Включите мультиварку на режим "Жарка", влейте масло и обжарьте мясо 5-7 минут до румяности.

5. Добавьте овощи.

Положите в чашу лук и чеснок, жарьте 3-4 минуты. Затем — морковь и сельдерей, ещё 3-4 минуты, помешивая.

6. Сложите всё вместе.

Добавьте картофель, влейте кипяток, засыпьте специи и соль. Аккуратно перемешайте.

7. Тушите.

Закройте крышку и установите режим "Тушение" на 1 час. Через 30 минут можно приоткрыть крышку и добавить воды, если нужно.

8. Подача.

Подавайте горячим, посыпав зеленью. Отлично сочетается с хрустящими огурчиками, свежими томатами или горчичным соусом.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

