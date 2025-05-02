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Всё по классике, но с акцентами: как сделать тушёную картошку вкуснее

2:33
Еда

Если добавить немного фантазии, даже простая картошка с мясом в мультиварке превращается в эффектное блюдо с ресторанной подачей. В этом рецепте мы заменим стандартные овощи на более выразительные: используем беби-морковь и крымский лук, который даст сладкий вкус и фактуру. А томатную пасту — оставим для борща.

тушёная картошка с мясом
Фото: freepik
тушёная картошка с мясом

Ингредиенты (на 5 порций):

  • Картофель — 800 г

  • Говядина (мякоть) — 600 г

  • Беби-морковь — 150 г

  • Крымский лук — 150 г

  • Сельдерей (стебли) — 2 шт.

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Масло растительное — 3 ст. л.

  • Вода — 1 стакан (или чуть больше)

Специи:

  • Паприка копчёная — 1 ч. л.

  • Перец чёрный (горошек) — 8 шт.

  • Перец душистый (горошек) — 6 шт.

  • Тимьян сушёный — 1 ч. л.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Соль — 1 ч. л.

Для подачи: свежая зелень — по вкусу.

Как готовить:

1. Подготовьте овощи.
Картошку хорошо промойте. Молодую можно не чистить, а крупные клубни — разрезать пополам. Морковь оставьте целиком.

2. Лук и сельдерей.
Крымский лук нарежьте крупными кусками. Сельдерей очистите от волокон и нарежьте кружочками.

3. Мясо и чеснок.
Говядину нарежьте кубиками (2,5-3 см), промокните салфетками. Чеснок — крупно порубите.

4. Обжарьте мясо.
Включите мультиварку на режим "Жарка", влейте масло и обжарьте мясо 5-7 минут до румяности.

5. Добавьте овощи.
Положите в чашу лук и чеснок, жарьте 3-4 минуты. Затем — морковь и сельдерей, ещё 3-4 минуты, помешивая.

6. Сложите всё вместе.
Добавьте картофель, влейте кипяток, засыпьте специи и соль. Аккуратно перемешайте.

7. Тушите.
Закройте крышку и установите режим "Тушение" на 1 час. Через 30 минут можно приоткрыть крышку и добавить воды, если нужно.

8. Подача.
Подавайте горячим, посыпав зеленью. Отлично сочетается с хрустящими огурчиками, свежими томатами или горчичным соусом.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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