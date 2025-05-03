Блинчики в салате? Необычный рецепт, который стоит попробовать

Если хочется удивить гостей или порадовать близких необычным и сытным салатом, попробуйте этот рецепт с блинчиками, ветчиной, сыром и маринованными шампиньонами. Тонкие блинчики на дрожжах придают салату оригинальную текстуру, а ветчина, сыр и грибы создают насыщенный вкус.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат с ветчиной и перцем

Ингредиенты (на 4-6 порций)

Для блинов:

мука пшеничная — 120 г

молоко — 250 мл

яйцо — 1 шт.

сухие быстродействующие дрожжи — 3 г

соль — 0,5 ч. л.

сахар — 0,5 ч. л.

растительное масло — 2 ст. л.

Для салата:

ветчина — 150 г

твёрдый сыр — 100 г

маринованные шампиньоны — 150 г

майонез — 4 ст. л.

Как готовить

Подготовьте тесто для блинов: в миске смешайте просеянную муку, сухие дрожжи, сахар и соль. В другой посуде соедините яйцо с тёплым молоком, добавьте к сухим ингредиентам, тщательно перемешайте. Влейте растительное масло, снова перемешайте. Оставьте тесто "отдохнуть" в тепле примерно на 30 минут. Выпеките из теста 3-4 тонких блина, остудите и нарежьте их тонкой соломкой. Ветчину нарежьте соломкой, сыр натрите на крупной тёрке, шампиньоны нарежьте пластинками. Смешайте все подготовленные ингредиенты в миске. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте.

Получается очень сытный, ароматный и красивый салат с необычной структурой. Он отлично подойдёт для праздничного стола или семейного ужина. Блинчики придают блюду мягкость, а ветчина, сыр и грибы — насыщенность и пикантность.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

