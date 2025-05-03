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Блинчики в салате? Необычный рецепт, который стоит попробовать

Еда

Если хочется удивить гостей или порадовать близких необычным и сытным салатом, попробуйте этот рецепт с блинчиками, ветчиной, сыром и маринованными шампиньонами. Тонкие блинчики на дрожжах придают салату оригинальную текстуру, а ветчина, сыр и грибы создают насыщенный вкус.

Салат с ветчиной и перцем
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салат с ветчиной и перцем

Ингредиенты (на 4-6 порций)

Для блинов:

  • мука пшеничная — 120 г

  • молоко — 250 мл

  • яйцо — 1 шт.

  • сухие быстродействующие дрожжи — 3 г

  • соль — 0,5 ч. л.

  • сахар — 0,5 ч. л.

  • растительное масло — 2 ст. л.

Для салата:

  • ветчина — 150 г

  • твёрдый сыр — 100 г

  • маринованные шампиньоны — 150 г

  • майонез — 4 ст. л.

Как готовить

  1. Подготовьте тесто для блинов: в миске смешайте просеянную муку, сухие дрожжи, сахар и соль.

  2. В другой посуде соедините яйцо с тёплым молоком, добавьте к сухим ингредиентам, тщательно перемешайте.

  3. Влейте растительное масло, снова перемешайте. Оставьте тесто "отдохнуть" в тепле примерно на 30 минут.

  4. Выпеките из теста 3-4 тонких блина, остудите и нарежьте их тонкой соломкой.

  5. Ветчину нарежьте соломкой, сыр натрите на крупной тёрке, шампиньоны нарежьте пластинками.

  6. Смешайте все подготовленные ингредиенты в миске.

  7. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте.

Получается очень сытный, ароматный и красивый салат с необычной структурой. Он отлично подойдёт для праздничного стола или семейного ужина. Блинчики придают блюду мягкость, а ветчина, сыр и грибы — насыщенность и пикантность.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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