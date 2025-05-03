Блинчики в салате? Необычный рецепт, который стоит попробовать

Если хочется удивить гостей или порадовать близких необычным и сытным салатом, попробуйте этот рецепт с блинчиками, ветчиной, сыром и маринованными шампиньонами. Тонкие блинчики на дрожжах придают салату оригинальную текстуру, а ветчина, сыр и грибы создают насыщенный вкус.
Для блинов:
мука пшеничная — 120 г
молоко — 250 мл
яйцо — 1 шт.
сухие быстродействующие дрожжи — 3 г
соль — 0,5 ч. л.
сахар — 0,5 ч. л.
растительное масло — 2 ст. л.
Для салата:
ветчина — 150 г
твёрдый сыр — 100 г
маринованные шампиньоны — 150 г
майонез — 4 ст. л.
Подготовьте тесто для блинов: в миске смешайте просеянную муку, сухие дрожжи, сахар и соль.
В другой посуде соедините яйцо с тёплым молоком, добавьте к сухим ингредиентам, тщательно перемешайте.
Влейте растительное масло, снова перемешайте. Оставьте тесто "отдохнуть" в тепле примерно на 30 минут.
Выпеките из теста 3-4 тонких блина, остудите и нарежьте их тонкой соломкой.
Ветчину нарежьте соломкой, сыр натрите на крупной тёрке, шампиньоны нарежьте пластинками.
Смешайте все подготовленные ингредиенты в миске.
Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте.
Получается очень сытный, ароматный и красивый салат с необычной структурой. Он отлично подойдёт для праздничного стола или семейного ужина. Блинчики придают блюду мягкость, а ветчина, сыр и грибы — насыщенность и пикантность.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.