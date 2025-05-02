Хачапури, но с огоньком: на шампуре он стал вкуснее, чем с печки

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте всё, что знали о хачапури. Этот грузинский классик выходит на мангал — с хрустящей корочкой, тягучим сыром и ароматом дыма. Хачапури на шампуре — старинный способ приготовления, который снова становится модным. Идеально для майских: просто, эффектно и очень вкусно.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain шашлык

История с дымком

Когда-то пастухи в Сванетии готовили сыр в тесте прямо на костре, насаживая его на ветки. Без сковород и лишней суеты. Сегодня этот способ возвращается — теперь в ресторанах, а вы можете попробовать его у себя на даче. И да, он выглядит невероятно эффектно!

Правильное тесто

Секрет успеха — не в слоёном тесте из супермаркета, а в простом дрожжевом. Вода, мука, немного сахара, соли и сухих дрожжей. Хотите лучше? Замените воду на сыворотку — тесто получится ароматным и эластичным. Главное — хорошо вымесить и дать постоять хотя бы полчаса.

Сыр внутри

Лучше всего использовать сулугуни — он отлично плавится и держит форму. Хотите сложнее и вкуснее? Смешайте сулугуни с имеретинским сыром, добавьте ложку сметаны или немного масла — и у вас получится сырная бомба. Натрите сыр или нарежьте брусками — выбирайте, как удобнее нанизывать.

Как собрать

Тесто раскатайте в тонкие полоски и аккуратно оберните ими сыр, уже насаженный на шампур. Следите, чтобы не было зазоров: сыр не должен сбежать на угли. Смазать сверху можно молоком или яйцом для румяной корочки.

На мангал — с умом

Шампуры не укладывайте плотно: тесто немного увеличится в объёме. Готовьте в зоне умеренного жара, иначе тесто сгорит, а сыр останется холодным. 5-7 минут, поворачивая — и всё готово. Осталось только подать.

С чем есть

Лучший союзник — ореховый соус сациви или томатный сацебели. Добавьте свежих овощей, зелени — и у вас будет идеальный грузинский сет. А ещё, если осталась лепёшка без сыра — просто поджарьте её на углях: получится лаваш, от которого не оторвёшься.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. В 2019 году хачапури был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии.

