Хачапури, но с огоньком: на шампуре он стал вкуснее, чем с печки

Забудьте всё, что знали о хачапури. Этот грузинский классик выходит на мангал — с хрустящей корочкой, тягучим сыром и ароматом дыма. Хачапури на шампуре — старинный способ приготовления, который снова становится модным. Идеально для майских: просто, эффектно и очень вкусно.
Когда-то пастухи в Сванетии готовили сыр в тесте прямо на костре, насаживая его на ветки. Без сковород и лишней суеты. Сегодня этот способ возвращается — теперь в ресторанах, а вы можете попробовать его у себя на даче. И да, он выглядит невероятно эффектно!
Секрет успеха — не в слоёном тесте из супермаркета, а в простом дрожжевом. Вода, мука, немного сахара, соли и сухих дрожжей. Хотите лучше? Замените воду на сыворотку — тесто получится ароматным и эластичным. Главное — хорошо вымесить и дать постоять хотя бы полчаса.
Лучше всего использовать сулугуни — он отлично плавится и держит форму. Хотите сложнее и вкуснее? Смешайте сулугуни с имеретинским сыром, добавьте ложку сметаны или немного масла — и у вас получится сырная бомба. Натрите сыр или нарежьте брусками — выбирайте, как удобнее нанизывать.
Тесто раскатайте в тонкие полоски и аккуратно оберните ими сыр, уже насаженный на шампур. Следите, чтобы не было зазоров: сыр не должен сбежать на угли. Смазать сверху можно молоком или яйцом для румяной корочки.
Шампуры не укладывайте плотно: тесто немного увеличится в объёме. Готовьте в зоне умеренного жара, иначе тесто сгорит, а сыр останется холодным. 5-7 минут, поворачивая — и всё готово. Осталось только подать.
Лучший союзник — ореховый соус сациви или томатный сацебели. Добавьте свежих овощей, зелени — и у вас будет идеальный грузинский сет. А ещё, если осталась лепёшка без сыра — просто поджарьте её на углях: получится лаваш, от которого не оторвёшься.
Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА:) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. В 2019 году хачапури был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии.
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