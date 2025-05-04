Куриная грудка заиграет по-новому: теплый салат с овощами, о котором будут просить все ваши гости

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная грудка — это не только популярный выбор среди тех, кто следит за своим здоровьем, но и отличный способ разнообразить рацион. Она содержит много белка, мало калорий и доступна по цене. Куриная грудка вкусна сама по себе, но особенно хороша в салатах. Делимся с вами рецептом легкого и вкусного салата с куриной грудкой.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с курицей и помидорами

Теплый салат с куриной грудкой и болгарским перцем

Этот теплый салат станет идеальным выбором как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Он яркий, ароматный и невероятно вкусный.

Ингредиенты:

400 г куриного филе;

2 крупных болгарских перца;

300 г помидоров;

пучок свежих салатных листьев;

3 ст. л. соевого соуса;

30 мл оливкового масла;

1 ст. л. бальзамического уксуса;

небольшой пучок свежего укропа;

соль, черный перец — по вкусу;

семена кунжута — для украшения.

Приготовление:

Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудите и нарежьте тонкими ломтиками. Очистите болгарский перец от семян и нарежьте небольшими полосками. Обжарьте перец на сковороде в оливковом масле около 3 минут, постоянно помешивая. Помидоры нарежьте средним кубиком. Салатные листья промойте, обсушите и порвите руками. В большой миске смешайте куриное филе, обжаренный перец, помидоры и измельченные салатные листья. Добавьте в салат мелко нарезанный укроп. Заправьте салат соевым соусом, бальзамическим уксусом и оставшимся оливковым маслом. Тщательно перемешайте. Перед подачей посыпьте салат кунжутом.

Совет: Чтобы салат получился более сытным и насыщенным, предварительно обжарьте куриное филе. Для этого нарежьте его полосками, замаринуйте в соевом соусе или соусе терияки, а затем обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Этот вариант добавит салату пикантности, но увеличит его калорийность.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

