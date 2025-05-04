Куриная грудка заиграет по-новому: теплый салат с овощами, о котором будут просить все ваши гости

Куриная грудка — это не только популярный выбор среди тех, кто следит за своим здоровьем, но и отличный способ разнообразить рацион. Она содержит много белка, мало калорий и доступна по цене. Куриная грудка вкусна сама по себе, но особенно хороша в салатах. Делимся с вами рецептом легкого и вкусного салата с куриной грудкой.
Теплый салат с куриной грудкой и болгарским перцем
Этот теплый салат станет идеальным выбором как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Он яркий, ароматный и невероятно вкусный.
Ингредиенты:
Приготовление:
Совет: Чтобы салат получился более сытным и насыщенным, предварительно обжарьте куриное филе. Для этого нарежьте его полосками, замаринуйте в соевом соусе или соусе терияки, а затем обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Этот вариант добавит салату пикантности, но увеличит его калорийность.
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