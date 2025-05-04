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Куриная грудка заиграет по-новому: теплый салат с овощами, о котором будут просить все ваши гости

2:15
Еда

Куриная грудка — это не только популярный выбор среди тех, кто следит за своим здоровьем, но и отличный способ разнообразить рацион. Она содержит много белка, мало калорий и доступна по цене. Куриная грудка вкусна сама по себе, но особенно хороша в салатах. Делимся с вами рецептом легкого и вкусного салата с куриной грудкой.

Салат с курицей и помидорами
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с курицей и помидорами

Теплый салат с куриной грудкой и болгарским перцем

Этот теплый салат станет идеальным выбором как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Он яркий, ароматный и невероятно вкусный.

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе;
  • 2 крупных болгарских перца;
  • 300 г помидоров;
  • пучок свежих салатных листьев;
  • 3 ст. л. соевого соуса;
  • 30 мл оливкового масла;
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса;
  • небольшой пучок свежего укропа;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • семена кунжута — для украшения.

Приготовление:

  1. Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудите и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Очистите болгарский перец от семян и нарежьте небольшими полосками.
  3. Обжарьте перец на сковороде в оливковом масле около 3 минут, постоянно помешивая.
  4. Помидоры нарежьте средним кубиком.
  5. Салатные листья промойте, обсушите и порвите руками.
  6. В большой миске смешайте куриное филе, обжаренный перец, помидоры и измельченные салатные листья.
  7. Добавьте в салат мелко нарезанный укроп.
  8. Заправьте салат соевым соусом, бальзамическим уксусом и оставшимся оливковым маслом. Тщательно перемешайте.
  9. Перед подачей посыпьте салат кунжутом.

Совет: Чтобы салат получился более сытным и насыщенным, предварительно обжарьте куриное филе. Для этого нарежьте его полосками, замаринуйте в соевом соусе или соусе терияки, а затем обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Этот вариант добавит салату пикантности, но увеличит его калорийность.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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