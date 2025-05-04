Бюджетный ужин на скорую руку: запеченный картофель с беконом и сыром, который покорит всех

Ищете быстрый и бюджетный ужин? Попробуйте запеченный картофель с беконом и сыром! Этот простой, но невероятно вкусный рецепт понравится всей семье. Хрустящий сыр, ароматный бекон и нежная текстура картофеля создадут незабываемое блюдо, которое вы приготовите за считанные минуты.
Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет вкусно поесть, не тратя много времени на готовку.
Запеченный картофель с беконом и сыром
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Приготовление:
Советы:
Приятного аппетита!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Беко́н (англ. bacon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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