Бюджетный ужин на скорую руку: запеченный картофель с беконом и сыром, который покорит всех

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете быстрый и бюджетный ужин? Попробуйте запеченный картофель с беконом и сыром! Этот простой, но невероятно вкусный рецепт понравится всей семье. Хрустящий сыр, ароматный бекон и нежная текстура картофеля создадут незабываемое блюдо, которое вы приготовите за считанные минуты.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённый картофель с сыром

Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет вкусно поесть, не тратя много времени на готовку.

Запеченный картофель с беконом и сыром

Ингредиенты:

1,5 кг картофеля

500 г нарезанного бекона

500 г тертого сыра

600 мл сливок

1 луковица

2 чайные ложки измельченного чеснока

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде вместе с беконом до золотистого цвета. Очистите картофель, отварите его в подсоленной воде до мягкости и нарежьте ломтиками. Выложите картофель в форму для запекания, посыпьте его обжаренным беконом и луком, затем добавьте тертый сыр, посолите и поперчите по вкусу. Повторите этот процесс, пока не используете все ингредиенты. Приготовление соуса: нагрейте сливки на медленном огне, добавьте измельченный чеснок и доведите до кипения. Затем залейте этой смесью слои картофеля. Разогрейте духовку до 170°C и выпекайте блюдо около 25-30 минут до золотистой корочки. При желании в конце приготовления посыпьте блюдо тертым пармезаном.

Советы:

Добавьте тонкие ломтики помидора или веточки свежего розмарина для улучшения вкуса.

Можно добавить немного острого перца или сладкого перца для разнообразия.

Если у вас есть копченое мясо, используйте его вместо части бекона.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Беко́н (англ. bacon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

