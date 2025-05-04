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Бюджетный ужин на скорую руку: запеченный картофель с беконом и сыром, который покорит всех

1:58
Еда

Ищете быстрый и бюджетный ужин? Попробуйте запеченный картофель с беконом и сыром! Этот простой, но невероятно вкусный рецепт понравится всей семье. Хрустящий сыр, ароматный бекон и нежная текстура картофеля создадут незабываемое блюдо, которое вы приготовите за считанные минуты.

Запечённый картофель с сыром
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель с сыром

Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет вкусно поесть, не тратя много времени на готовку.

Запеченный картофель с беконом и сыром

Ингредиенты:

  • 1,5 кг картофеля
  • 500 г нарезанного бекона
  • 500 г тертого сыра
  • 600 мл сливок
  • 1 луковица
  • 2 чайные ложки измельченного чеснока
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде вместе с беконом до золотистого цвета.
  2. Очистите картофель, отварите его в подсоленной воде до мягкости и нарежьте ломтиками.
  3. Выложите картофель в форму для запекания, посыпьте его обжаренным беконом и луком, затем добавьте тертый сыр, посолите и поперчите по вкусу. Повторите этот процесс, пока не используете все ингредиенты.
  4. Приготовление соуса: нагрейте сливки на медленном огне, добавьте измельченный чеснок и доведите до кипения. Затем залейте этой смесью слои картофеля.
  5. Разогрейте духовку до 170°C и выпекайте блюдо около 25-30 минут до золотистой корочки. При желании в конце приготовления посыпьте блюдо тертым пармезаном.

Советы:

  • Добавьте тонкие ломтики помидора или веточки свежего розмарина для улучшения вкуса.
  • Можно добавить немного острого перца или сладкого перца для разнообразия.
  • Если у вас есть копченое мясо, используйте его вместо части бекона.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Беко́н (англ. bacon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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