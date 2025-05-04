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Потрясающий кофейный десерт со сливками без выпечки: удивите гостей этим лакомством

2:32
Еда

Ищете изысканный, но простой десерт? Этот рецепт кофейного десерта с воздушным муссом, печеньем и шоколадом станет настоящим открытием для вас.

Шоколадный крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный крем

Кремовый вкус кофе, нежность сливок и хрустящее печенье создают гармоничное сочетание, которое порадует даже самых искушенных сладкоежек. Этот десерт не требует выпечки и выглядит не менее эффектно, чем на вкус.

Кофейный десерт с муссом, печеньем и шоколадом

Ингредиенты:

  • 35 г растворимого кофе (например, Nescafé)
  • 120 г сахара
  • 140 мл холодной воды
  • 400 мл взбитых сливок (33-36%)
  • 80 мл сгущённого молока (например, Salko)
  • 3 песочных печенья

Для украшения:

  • Тёмный шоколад (измельчённый или растопленный)

Приготовление:

  1. Приготовление кофейного крема. В большой миске смешайте растворимый кофе, сахар и холодную воду. Сначала тщательно перемешайте ингредиенты венчиком, чтобы они соединились. Затем продолжайте взбивать, пока смесь не станет однородной и воздушной.
  2. Взбивание кофейного крема. Переложите смесь в миксер и взбейте до образования пышной, густой массы. Этот процесс может занять несколько минут.
  3. Взбивание сливок. В отдельной миске взбейте сливки до мягких пиков.
  4. Приготовление основного крема. Добавьте сгущённое молоко к взбитым сливкам и аккуратно перемешайте до однородности. Затем переложите сливки в миску с кофейным кремом и тщательно перемешайте до полного соединения ингредиентов.
  5. Оформление десерта. Подготовьте кондитерский мешок с насадкой в виде звезды. Наполните его приготовленным кремом. Разлейте крем по высоким стаканам, украшая их волнообразными линиями. Посыпьте дно каждого стакана измельчённым печеньем. Добавьте ещё один слой крема и завершите украшение шоколадной стружкой.

Советы:

  • Для усиления вкуса можно добавить каплю кофейного ликёра в кофейную смесь.
  • Вместо печенья используйте печенье с добавлением орехов или миндальных хлопьев.
  • Для приготовления десерта для детей замените кофе на альтернативный продукт, например, Каро, советует primainspirace.cz.

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
 

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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