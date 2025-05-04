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Бисквит за 15 минут: секрет нежнейшего рулета с творогом и джемом раскрыт – просто пальчики оближешь

2:16
Еда

Ищете быстрый и простой десерт для завтрака, перекуса или угощения гостей? Бисквитный рулет с джемом и творогом — отличный выбор! Этот десерт легко приготовить, а его вкус напоминает лакомство из кондитерской.

Рулет
Фото: commons.wikimedia.org by Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рулет

У вас уже текут слюнки? Давайте приготовим этот невероятно вкусный бисквитный рулет вместе!

Ингредиенты для бисквитного рулета с джемом и творогом

  • 5 яиц
  • 250 г муки
  • 250 г сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара (по желанию)
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ст. л. теплой воды
  • 1 стакан джема (клубничный, абрикосовый, малиновый и т. д.)
  • 250 г мягкого творога или творога со сливками
  • Сахарная пудра для посыпки

Совет: Чтобы тесто получилось более эластичным, можно добавить 1 ст. л. масла.

Приготовление

  1. Отделите белки от желтков.
  2. Взбейте белки до устойчивых пиков.
  3. В другой миске взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.
  4. Добавьте теплую воду, а затем осторожно введите просеянную муку с разрыхлителем.
  5. Аккуратно вмешайте взбитые белки в тесто, используя деревянную ложку, чтобы сохранить воздушность. Замешивайте тесто лёгкими движениями, чтобы оно оставалось пышным.
  6. Разогрейте духовку до 170°C. Застелите противень пергаментной бумагой и равномерно распределите тесто.
  7. Выпекайте 12-15 минут до золотистого цвета. Совет: Не пересушите бисквит, иначе он порвётся при сворачивании.
  8. Сразу после выпечки переложите бисквит на чистое полотенце и аккуратно сверните вместе с пергаментом, чтобы избежать растрескивания. Оставьте на несколько минут для остывания.
  9. Разверните бисквит, намажьте его джемом и творогом (или другой начинкой по вкусу) и снова сверните.
  10. Посыпьте рулет сахарной пудрой и уберите в холодильник для застывания.

Совет: Для усиления сладости добавьте в творог ложку сахарной пудры или ванильного экстракта.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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