Бисквит за 15 минут: секрет нежнейшего рулета с творогом и джемом раскрыт – просто пальчики оближешь

Ищете быстрый и простой десерт для завтрака, перекуса или угощения гостей? Бисквитный рулет с джемом и творогом — отличный выбор! Этот десерт легко приготовить, а его вкус напоминает лакомство из кондитерской.
Фото: commons.wikimedia.org by Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рулет
У вас уже текут слюнки? Давайте приготовим этот невероятно вкусный бисквитный рулет вместе!
Ингредиенты для бисквитного рулета с джемом и творогом
5 яиц
250 г муки
250 г сахара
1 ч. л. ванильного сахара (по желанию)
0,5 ч. л. разрыхлителя
1 ст. л. теплой воды
1 стакан джема (клубничный, абрикосовый, малиновый и т. д.)
250 г мягкого творога или творога со сливками
Сахарная пудра для посыпки
Совет: Чтобы тесто получилось более эластичным, можно добавить 1 ст. л. масла.
Приготовление
Отделите белки от желтков.
Взбейте белки до устойчивых пиков.
В другой миске взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы.
Добавьте теплую воду, а затем осторожно введите просеянную муку с разрыхлителем.
Аккуратно вмешайте взбитые белки в тесто, используя деревянную ложку, чтобы сохранить воздушность. Замешивайте тесто лёгкими движениями, чтобы оно оставалось пышным.
Разогрейте духовку до 170°C. Застелите противень пергаментной бумагой и равномерно распределите тесто.
Выпекайте 12-15 минут до золотистого цвета. Совет: Не пересушите бисквит, иначе он порвётся при сворачивании.
Сразу после выпечки переложите бисквит на чистое полотенце и аккуратно сверните вместе с пергаментом, чтобы избежать растрескивания. Оставьте на несколько минут для остывания.
Разверните бисквит, намажьте его джемом и творогом (или другой начинкой по вкусу) и снова сверните.
Посыпьте рулет сахарной пудрой и уберите в холодильник для застывания.
Совет: Для усиления сладости добавьте в творог ложку сахарной пудры или ванильного экстракта.
Уточнения
Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.