Бисквит за 15 минут: секрет нежнейшего рулета с творогом и джемом раскрыт – просто пальчики оближешь

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете быстрый и простой десерт для завтрака, перекуса или угощения гостей? Бисквитный рулет с джемом и творогом — отличный выбор! Этот десерт легко приготовить, а его вкус напоминает лакомство из кондитерской.

Фото: commons.wikimedia.org by Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рулет

У вас уже текут слюнки? Давайте приготовим этот невероятно вкусный бисквитный рулет вместе!

Ингредиенты для бисквитного рулета с джемом и творогом

5 яиц

250 г муки

250 г сахара

1 ч. л. ванильного сахара (по желанию)

0,5 ч. л. разрыхлителя

1 ст. л. теплой воды

1 стакан джема (клубничный, абрикосовый, малиновый и т. д.)

250 г мягкого творога или творога со сливками

Сахарная пудра для посыпки

Совет: Чтобы тесто получилось более эластичным, можно добавить 1 ст. л. масла.

Приготовление

Отделите белки от желтков. Взбейте белки до устойчивых пиков. В другой миске взбейте желтки с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Добавьте теплую воду, а затем осторожно введите просеянную муку с разрыхлителем. Аккуратно вмешайте взбитые белки в тесто, используя деревянную ложку, чтобы сохранить воздушность. Замешивайте тесто лёгкими движениями, чтобы оно оставалось пышным. Разогрейте духовку до 170°C. Застелите противень пергаментной бумагой и равномерно распределите тесто. Выпекайте 12-15 минут до золотистого цвета. Совет: Не пересушите бисквит, иначе он порвётся при сворачивании. Сразу после выпечки переложите бисквит на чистое полотенце и аккуратно сверните вместе с пергаментом, чтобы избежать растрескивания. Оставьте на несколько минут для остывания. Разверните бисквит, намажьте его джемом и творогом (или другой начинкой по вкусу) и снова сверните. Посыпьте рулет сахарной пудрой и уберите в холодильник для застывания.

Совет: Для усиления сладости добавьте в творог ложку сахарной пудры или ванильного экстракта.

Уточнения

Руле́т (от уменьш. фр. roulette — «колёсико», от roue — «колесо») — кулинарное изделие в виде скрученного пласта теста, мяса или другого продукта, с начинкой и без.

