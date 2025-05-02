Секреты квашеной капусты: 6 удивительных факторов, которые помогут вам стать здоровее

Поскольку квашеная капуста является богатым источником пробиотиков, витаминов и минералов, она помогает пищеварению, повышает иммунитет.
Также она увеличивает усвоение питательных веществ. Квашеная капуста низкокалорийна и полна витаминов и минералов, которые поддерживают общее состояние здоровья.
Одна чашка квашеной капусты содержит:
В квашеной капусте также содержится соединение сульфорафан с антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами, которое может способствовать профилактике рака.
Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, содержат пробиотики (живые микроорганизмы, такие как бактерии или дрожжи), которые могут обеспечить кишечнику и другие преимущества для здоровья при употреблении в пищу или в виде добавок.
Богатая пробиотиками квашеная капуста помогает разнообразить среду полезных бактерий, естественным образом обитающих в кишечнике, что, в свою очередь, может помочь в процессе пищеварения.
Квашеная капуста также содержит пищеварительные ферменты, которые помогают расщеплять пищу и обеспечивают легкое усвоение определенных питательных веществ.
Антиоксиданты помогают бороться с повреждающими соединениями, известными как свободные радикалы, уменьшая воспаление и потенциально приводя к таким заболеваниям, как рак.
Соединение индол-3-карбинола в квашеной капусте, которое содержится в таких овощах, как капуста, цветная капуста и брокколи, является ключевым игроком, который, по словам исследователей, обладает противовоспалительными свойствами и может бороться с раком. Однако для подтверждения этого открытия потребуются клинические испытания на людях.
Улучшая кишечную флору (кишечный микробиом, содержащий как полезные, так и вредные микроорганизмы, такие как бактерии, вирусы и грибки) и слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, пробиотики в квашеной капусте защищают от чужеродных микробов, которые могут вызвать реакцию иммунной системы.
Исследователи изучают, как взаимодействуют кишечник и мозг, и обнаруживают, что их связи и сигналы более тесно влияют на различные функции организма.
Витамин К способствует минерализации костей, направляя кальций в кости, а не накапливая его в артериях. Витамин В способствует здоровому метаболизму, помогая организму усваивать основные питательные вещества для поддержания прочности костей и снижения риска остеопороза.
В квашеной капусте содержатся волокна, магний и кальций, которые вместе повышают плотность костей, защищая их от переломов и трещин.
Эта ферментированная пища богата клетчаткой, которая может помочь вам дольше чувствовать сытость и потреблять меньше калорий.
Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).
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