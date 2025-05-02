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Секреты квашеной капусты: 6 удивительных факторов, которые помогут вам стать здоровее

3:45
Еда

Поскольку квашеная капуста является богатым источником пробиотиков, витаминов и минералов, она помогает пищеварению, повышает иммунитет.

Квашеная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Квашеная капуста

Также она увеличивает усвоение питательных веществ. Квашеная капуста низкокалорийна и полна витаминов и минералов, которые поддерживают общее состояние здоровья.

Одна чашка квашеной капусты содержит:

  • Калорий: 27
  • Жиров: 0,2 грамма (г)
  • Углеводов: 6,08 г
  • Клетчатки: 4,12 г
  • Белков: 1,29 г
  • Кальция: 42,6 миллиграмма (мг)
  • Магния: 18,5 мг
  • Натрия: 939 мг
  • Железа: 2,09 мг
  • Витамина C: 20,9 мг
  • Витамина K: 18,5 микрограммов (мкг)

В квашеной капусте также содержится соединение сульфорафан с антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами, которое может способствовать профилактике рака.

Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, содержат пробиотики (живые микроорганизмы, такие как бактерии или дрожжи), которые могут обеспечить кишечнику и другие преимущества для здоровья при употреблении в пищу или в виде добавок.

Улучшает пищеварение

Богатая пробиотиками квашеная капуста помогает разнообразить среду полезных бактерий, естественным образом обитающих в кишечнике, что, в свою очередь, может помочь в процессе пищеварения.

Квашеная капуста также содержит пищеварительные ферменты, которые помогают расщеплять пищу и обеспечивают легкое усвоение определенных питательных веществ.

Уменьшает воспаление

Антиоксиданты помогают бороться с повреждающими соединениями, известными как свободные радикалы, уменьшая воспаление и потенциально приводя к таким заболеваниям, как рак.

Соединение индол-3-карбинола в квашеной капусте, которое содержится в таких овощах, как капуста, цветная капуста и брокколи, является ключевым игроком, который, по словам исследователей, обладает противовоспалительными свойствами и может бороться с раком. Однако для подтверждения этого открытия потребуются клинические испытания на людях.

Укрепляет иммунную функцию

Улучшая кишечную флору (кишечный микробиом, содержащий как полезные, так и вредные микроорганизмы, такие как бактерии, вирусы и грибки) и слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, пробиотики в квашеной капусте защищают от чужеродных микробов, которые могут вызвать реакцию иммунной системы.

Снижает уровень стресса

Исследователи изучают, как взаимодействуют кишечник и мозг, и обнаруживают, что их связи и сигналы более тесно влияют на различные функции организма.

Укрепляет кости

Витамин К способствует минерализации костей, направляя кальций в кости, а не накапливая его в артериях. Витамин В способствует здоровому метаболизму, помогая организму усваивать основные питательные вещества для поддержания прочности костей и снижения риска остеопороза.

В квашеной капусте содержатся волокна, магний и кальций, которые вместе повышают плотность костей, защищая их от переломов и трещин.

Помогает с потерей веса

Эта ферментированная пища богата клетчаткой, которая может помочь вам дольше чувствовать сытость и потреблять меньше калорий.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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