Нежный медовик без раскатки коржей: гости будут в восторге от этого секрета

Этот рецепт станет настоящим спасением для любителей сладкого, когда нет времени на долгое приготовление, но хочется домашнего десерта. Все необходимые ингредиенты можно легко найти в ближайшем магазине.
Фото: flickr.com by Johan Bryggare, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
медовик
Этот медовик готовится без раскатки коржей, но результат близок к классическому вкусу. Он получается ароматным, нежным и знакомым с детства. Единственный минус — торт нужно оставить на несколько часов, чтобы он пропитался.
Для приготовления этого ленивого медовика вам понадобятся:
100 г натурального цветочного мёда (для характерного аромата);
150 г сахара;
100 г сливочного масла;
3 средних куриных яйца;
200 г пшеничной муки;
10 г разрыхлителя (для пышности и мягкости);
1/3 чайной ложки ванилина;
Щепотка соли;
Щепотка соды;
0,5 чайной ложки молотой корицы (по желанию);
Цедра одного лимона (также по желанию, для цитрусовых ноток);
500 г густой сметаны (для крема);
Столовая ложка сахарной пудры (для крема, чтобы он не был кислым, можно не добавлять, если сметана сладкая).
Как готовить
Разогрейте мёд в кастрюле на медленном огне. Добавьте соду и помешивайте 1-2 минуты. Затем добавьте сливочное масло и продолжайте помешивать, пока оно не растает.
Взбейте яйца вилкой, венчиком или миксером. Добавьте сахар и соль.
Дайте мёду с маслом остыть, затем добавьте их к яичной смеси. Просейте муку (можно дважды) и добавьте ванилин, корицу и соду. Постепенно всыпайте сухую смесь в жидкую, постоянно помешивая, чтобы получилось однородное тесто.
Разогрейте духовку до 160 °C. Застелите противень пергаментом и смажьте его небольшим количеством масла. Разделите тесто на две части и вылейте одну на противень, разровняв лопаткой. Выпекайте корж 6-8 минут (или дольше, если коржи получились толстыми). Готовность можно проверить зубочисткой — она должна быть сухой. Повторите процесс со второй частью теста.
Пока коржи остывают, обрежьте их неровные края и измельчите в кофемолке или блендере. Лучше делать это на отдельной тарелке, чтобы коржи быстрее остыли.
Взбейте сметану миксером или венчиком до получения воздушной и гладкой массы. При желании добавьте немного сахара или сахарной пудры.
Когда коржи полностью остынут, разрежьте их на небольшие кусочки. Выложите один корж на блюдо и щедро смажьте его сметанным кремом. Повторите процесс с остальными коржами, собирая весь торт. Можно также разломать коржи в салатники, залить кремом и подать как салат.
Готовый торт посыпьте измельченными коржами и разровняйте ножом. Украсьте по желанию ягодами, фруктами, мятой или чем-то ещё. Оставьте торт в холодильнике на 3-4 часа, а лучше на ночь, чтобы коржи пропитались кремом и стали мягкими.
Уточнения
Медовик — торт, распространённый в странах бывшего СССР; состоит из трёх медовых коржей с прослойкой из сметанного крема.