Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сода для уборки: этот трюк приносит больше вреда, чем пользы
Пять минут — и ты сияешь! Идеальный макияж для работающих женщин
Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий
Пермская Амега преодолела кризис: рост выручки до 7,1 млрд рублей в 2024 году
Бисквит за 15 минут: секрет нежнейшего рулета с творогом и джемом раскрыт – просто пальчики оближешь
Космическая рулетка: огромный астероид уничтожит Землю уже в этом десятилетии
Елена Ханга рассказала, как её знакомый стал отцом без физического контакта с женщиной
Кто тут у нас в кустах? Топ-6 опасных пауков России — кого стоит бояться, а кто просто симпатяга
Избегайте этих дней: неподходящие даты для посадки картофеля

Нежный медовик без раскатки коржей: гости будут в восторге от этого секрета

3:17
Еда

Этот рецепт станет настоящим спасением для любителей сладкого, когда нет времени на долгое приготовление, но хочется домашнего десерта. Все необходимые ингредиенты можно легко найти в ближайшем магазине.

медовик
Фото: flickr.com by Johan Bryggare, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
медовик

Этот медовик готовится без раскатки коржей, но результат близок к классическому вкусу. Он получается ароматным, нежным и знакомым с детства. Единственный минус — торт нужно оставить на несколько часов, чтобы он пропитался.

Для приготовления этого ленивого медовика вам понадобятся:

  • 100 г натурального цветочного мёда (для характерного аромата);
  • 150 г сахара;
  • 100 г сливочного масла;
  • 3 средних куриных яйца;
  • 200 г пшеничной муки;
  • 10 г разрыхлителя (для пышности и мягкости);
  • 1/3 чайной ложки ванилина;
  • Щепотка соли;
  • Щепотка соды;
  • 0,5 чайной ложки молотой корицы (по желанию);
  • Цедра одного лимона (также по желанию, для цитрусовых ноток);
  • 500 г густой сметаны (для крема);
  • Столовая ложка сахарной пудры (для крема, чтобы он не был кислым, можно не добавлять, если сметана сладкая).

Как готовить

  1. Разогрейте мёд в кастрюле на медленном огне. Добавьте соду и помешивайте 1-2 минуты. Затем добавьте сливочное масло и продолжайте помешивать, пока оно не растает.
  2. Взбейте яйца вилкой, венчиком или миксером. Добавьте сахар и соль.
  3. Дайте мёду с маслом остыть, затем добавьте их к яичной смеси. Просейте муку (можно дважды) и добавьте ванилин, корицу и соду. Постепенно всыпайте сухую смесь в жидкую, постоянно помешивая, чтобы получилось однородное тесто.
  4. Разогрейте духовку до 160 °C. Застелите противень пергаментом и смажьте его небольшим количеством масла. Разделите тесто на две части и вылейте одну на противень, разровняв лопаткой. Выпекайте корж 6-8 минут (или дольше, если коржи получились толстыми). Готовность можно проверить зубочисткой — она должна быть сухой. Повторите процесс со второй частью теста.
  5. Пока коржи остывают, обрежьте их неровные края и измельчите в кофемолке или блендере. Лучше делать это на отдельной тарелке, чтобы коржи быстрее остыли.
  6. Взбейте сметану миксером или венчиком до получения воздушной и гладкой массы. При желании добавьте немного сахара или сахарной пудры.
  7. Когда коржи полностью остынут, разрежьте их на небольшие кусочки. Выложите один корж на блюдо и щедро смажьте его сметанным кремом. Повторите процесс с остальными коржами, собирая весь торт. Можно также разломать коржи в салатники, залить кремом и подать как салат.
  8. Готовый торт посыпьте измельченными коржами и разровняйте ножом. Украсьте по желанию ягодами, фруктами, мятой или чем-то ещё. Оставьте торт в холодильнике на 3-4 часа, а лучше на ночь, чтобы коржи пропитались кремом и стали мягкими.

Уточнения

Медовик торт, распространённый в странах бывшего СССР; состоит из трёх медовых коржей с прослойкой из сметанного крема.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Домашние животные
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные Аудио 
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри
Наука и техника
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Последние материалы
Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий
Пермская Амега преодолела кризис: рост выручки до 7,1 млрд рублей в 2024 году
Бисквит за 15 минут: секрет нежнейшего рулета с творогом и джемом раскрыт – просто пальчики оближешь
Космическая рулетка: огромный астероид уничтожит Землю уже в этом десятилетии
Елена Ханга рассказала, как её знакомый стал отцом без физического контакта с женщиной
Кто тут у нас в кустах? Топ-6 опасных пауков России — кого стоит бояться, а кто просто симпатяга
Избегайте этих дней: неподходящие даты для посадки картофеля
Нежный медовик без раскатки коржей: гости будут в восторге от этого секрета
Звезда без хайпа: почему бромелайн заслуживает внимания, даже если вы не верите в добавки
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.