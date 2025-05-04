Нежный медовик без раскатки коржей: гости будут в восторге от этого секрета

3:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт станет настоящим спасением для любителей сладкого, когда нет времени на долгое приготовление, но хочется домашнего десерта. Все необходимые ингредиенты можно легко найти в ближайшем магазине.

Фото: flickr.com by Johan Bryggare, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ медовик

Этот медовик готовится без раскатки коржей, но результат близок к классическому вкусу. Он получается ароматным, нежным и знакомым с детства. Единственный минус — торт нужно оставить на несколько часов, чтобы он пропитался.

Для приготовления этого ленивого медовика вам понадобятся:

100 г натурального цветочного мёда (для характерного аромата);

150 г сахара;

100 г сливочного масла;

3 средних куриных яйца;

200 г пшеничной муки;

10 г разрыхлителя (для пышности и мягкости);

1/3 чайной ложки ванилина;

Щепотка соли;

Щепотка соды;

0,5 чайной ложки молотой корицы (по желанию);

Цедра одного лимона (также по желанию, для цитрусовых ноток);

500 г густой сметаны (для крема);

Столовая ложка сахарной пудры (для крема, чтобы он не был кислым, можно не добавлять, если сметана сладкая).

Как готовить

Разогрейте мёд в кастрюле на медленном огне. Добавьте соду и помешивайте 1-2 минуты. Затем добавьте сливочное масло и продолжайте помешивать, пока оно не растает. Взбейте яйца вилкой, венчиком или миксером. Добавьте сахар и соль. Дайте мёду с маслом остыть, затем добавьте их к яичной смеси. Просейте муку (можно дважды) и добавьте ванилин, корицу и соду. Постепенно всыпайте сухую смесь в жидкую, постоянно помешивая, чтобы получилось однородное тесто. Разогрейте духовку до 160 °C. Застелите противень пергаментом и смажьте его небольшим количеством масла. Разделите тесто на две части и вылейте одну на противень, разровняв лопаткой. Выпекайте корж 6-8 минут (или дольше, если коржи получились толстыми). Готовность можно проверить зубочисткой — она должна быть сухой. Повторите процесс со второй частью теста. Пока коржи остывают, обрежьте их неровные края и измельчите в кофемолке или блендере. Лучше делать это на отдельной тарелке, чтобы коржи быстрее остыли. Взбейте сметану миксером или венчиком до получения воздушной и гладкой массы. При желании добавьте немного сахара или сахарной пудры. Когда коржи полностью остынут, разрежьте их на небольшие кусочки. Выложите один корж на блюдо и щедро смажьте его сметанным кремом. Повторите процесс с остальными коржами, собирая весь торт. Можно также разломать коржи в салатники, залить кремом и подать как салат. Готовый торт посыпьте измельченными коржами и разровняйте ножом. Украсьте по желанию ягодами, фруктами, мятой или чем-то ещё. Оставьте торт в холодильнике на 3-4 часа, а лучше на ночь, чтобы коржи пропитались кремом и стали мягкими.

Уточнения

Медовик — торт, распространённый в странах бывшего СССР; состоит из трёх медовых коржей с прослойкой из сметанного крема.

