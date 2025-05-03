Сырные бомбочки: сочные котлеты тают во рту – секрет в начинке

Хотите приготовить что-то вкусное и сытное для ужина или праздничного стола? Эти по-настоящему сочные котлеты с сыром порадуют вас и ваших близких. Они получаются очень аппетитными!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Список ингредиентов (на 4 порции):

Куриный фарш — 500 грамм;

Твёрдый сыр — 120 грамм (натереть на тёрке);

Сливочное масло — 50 грамм;

Панировочные сухари — 30 грамм;

Свежая зелень (петрушка, укроп) — по 10 грамм;

Растительное масло — 50 миллилитров;

Соль — добавить по вкусу.

Пошаговый процесс приготовления:

Натрите сыр на мелкой тёрке, растопите сливочное масло и мелко нарежьте зелень. Всё тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Сформируйте из неё небольшие шарики (8-10 штук). Разделите куриный фарш на порции по 60 грамм. Сформируйте из каждой порции лепёшку, положите в центр сырный шарик и аккуратно соедините края, чтобы начинка была полностью закрыта. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях. На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривайте их по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Советы кулинара:

Подавайте котлеты с картофельным пюре, свежими овощами или рисом.

Украсьте блюдо веточкой зелени и ломтиком лимона для освежающего вкуса.

Для пикантности можно добавить в начинку измельчённый чеснок или паприку.

Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

