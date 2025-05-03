Сырные бомбочки: сочные котлеты тают во рту – секрет в начинке

Хотите приготовить что-то вкусное и сытное для ужина или праздничного стола? Эти по-настоящему сочные котлеты с сыром порадуют вас и ваших близких. Они получаются очень аппетитными!
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Котлеты
Список ингредиентов (на 4 порции):
Куриный фарш — 500 грамм;
Твёрдый сыр — 120 грамм (натереть на тёрке);
Сливочное масло — 50 грамм;
Панировочные сухари — 30 грамм;
Свежая зелень (петрушка, укроп) — по 10 грамм;
Растительное масло — 50 миллилитров;
Соль — добавить по вкусу.
Пошаговый процесс приготовления:
Натрите сыр на мелкой тёрке, растопите сливочное масло и мелко нарежьте зелень. Всё тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Сформируйте из неё небольшие шарики (8-10 штук).
Разделите куриный фарш на порции по 60 грамм. Сформируйте из каждой порции лепёшку, положите в центр сырный шарик и аккуратно соедините края, чтобы начинка была полностью закрыта.
Обваляйте котлеты в панировочных сухарях. На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривайте их по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Советы кулинара:
Подавайте котлеты с картофельным пюре, свежими овощами или рисом.
Украсьте блюдо веточкой зелени и ломтиком лимона для освежающего вкуса.
Для пикантности можно добавить в начинку измельчённый чеснок или паприку.
Приятного аппетита!
Уточнения
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.