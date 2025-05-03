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Сырные бомбочки: сочные котлеты тают во рту – секрет в начинке

Еда

Хотите приготовить что-то вкусное и сытное для ужина или праздничного стола? Эти по-настоящему сочные котлеты с сыром порадуют вас и ваших близких. Они получаются очень аппетитными!

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Список ингредиентов (на 4 порции):

  • Куриный фарш — 500 грамм;
  • Твёрдый сыр — 120 грамм (натереть на тёрке);
  • Сливочное масло — 50 грамм;
  • Панировочные сухари — 30 грамм;
  • Свежая зелень (петрушка, укроп) — по 10 грамм;
  • Растительное масло — 50 миллилитров;
  • Соль — добавить по вкусу.

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Натрите сыр на мелкой тёрке, растопите сливочное масло и мелко нарежьте зелень. Всё тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Сформируйте из неё небольшие шарики (8-10 штук).
  2. Разделите куриный фарш на порции по 60 грамм. Сформируйте из каждой порции лепёшку, положите в центр сырный шарик и аккуратно соедините края, чтобы начинка была полностью закрыта.
  3. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях. На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривайте их по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Советы кулинара:

  • Подавайте котлеты с картофельным пюре, свежими овощами или рисом.
  • Украсьте блюдо веточкой зелени и ломтиком лимона для освежающего вкуса.
  • Для пикантности можно добавить в начинку измельчённый чеснок или паприку.

Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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