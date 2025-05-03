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Омлет без венчика и без корочки — французский способ, о котором забыли

1:46
Еда

Омлет с молоком — кажется, проще не бывает. Два яйца, немного молока, и вот он — завтрак на сковороде. Но чтобы блюдо получилось действительно нежным, без сухой корки и пузырей, важно знать один ключевой нюанс: никакого венчика и взбивания до пены. Только вилкой — лёгкими движениями, просто чтобы соединить белки и желтки. Да, во Франции на такие детали смотрят особенно строго, и, похоже, в этом есть смысл.

Омлет
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Омлет

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • Яйца — 2 шт.

  • Молоко — 120 мл

  • Растительное масло — 1 ч. л.

  • Сливочное масло — 5 г

  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить нежный омлет

1. Смешайте, не взбивая
В небольшой миске взболтайте яйца с молоком вилкой — без пены и пузырей. Задача — просто объединить, а не "надуть".

2. Подготовьте сковороду
Поставьте сковороду на средний огонь, дайте ей прогреться. Влейте оба вида масла, покрутите, чтобы всё распределилось. Увеличьте огонь до максимума.

3. Влейте смесь
Когда масло начнёт пениться, влейте яичную массу. Распределите её, наклоняя сковороду. Засеките 6 секунд.

4. Формируем текстуру
Наклоните сковороду под углом, подденьте схватившийся край лопаткой и сдвиньте к центру — жидкость растечётся на освободившееся место. Повторите с других сторон.

5. Финальный штрих
Повторите движение ещё пару раз, пока вся масса не схватится (это быстро — 40 секунд). Посолите, поперчите и сразу подавайте.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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