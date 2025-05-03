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Творожные палочки, которые даже сырники заставят покраснеть от зависти

2:07
Еда

Когда сырники уже надоели, а творог всё ещё есть — пора делать палочки! Эти жареные золотистые "жгутики" напоминают сырники в новом, весёлом обличье. Дети их обожают (и не догадываются, что внутри — всё тот же полезный творог), а взрослые не могут остановиться после первой. Снаружи — хруст, внутри — нежность. Главное: не экономьте на масле. Тут оно работает на результат.

Выпечка
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Выпечка

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Творог 8% — 350 г

  • Сметана 18% — 1 ст. л.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мука — 3 ст. л. (+ немного для раскатки)

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

  • Сода — 0.5 ч. л.

  • Соль — 0.25 ч. л.

  • Масло растительное — 200 мл (для жарки)

  • Сахарная пудра — 1 ст. л. (для подачи)

Как готовить

1. Замешиваем основу
Протрите творог через сито. Добавьте яйцо, сметану, оба вида сахара, соль, соду и муку. Перемешайте до вязкого теста — лучше миксером.

2. Формируем палочки
Посыпьте стол мукой. Руки тоже припудрите. Отделяйте тесто кусочками и скатывайте жгутики — примерно 2 см в диаметре и 8-10 см длиной. Выложите на пергамент.

3. Отправляем в холод
Поставьте палочки в холодильник на 30 минут — так они станут плотнее и не расползутся в масле.

4. Жарим во фритюре
Хорошо разогрейте масло в сковороде. Жарьте палочки партиями до румяной корочки. Готовые выкладывайте на бумажные салфетки или решётку.

5. Подаём с пылу с жару
Сложите на тарелку горкой, присыпьте пудрой. Хотите десерт? Добавьте сироп, варенье или сгущёнку. Хотите завтрак? Подавайте с чайком!

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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