Творожные палочки, которые даже сырники заставят покраснеть от зависти

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда сырники уже надоели, а творог всё ещё есть — пора делать палочки! Эти жареные золотистые "жгутики" напоминают сырники в новом, весёлом обличье. Дети их обожают (и не догадываются, что внутри — всё тот же полезный творог), а взрослые не могут остановиться после первой. Снаружи — хруст, внутри — нежность. Главное: не экономьте на масле. Тут оно работает на результат.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Выпечка

Ингредиенты (на 3 порции)

Творог 8% — 350 г

Сметана 18% — 1 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3 ст. л. (+ немного для раскатки)

Сахар — 2 ст. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Сода — 0.5 ч. л.

Соль — 0.25 ч. л.

Масло растительное — 200 мл (для жарки)

Сахарная пудра — 1 ст. л. (для подачи)

Как готовить

1. Замешиваем основу

Протрите творог через сито. Добавьте яйцо, сметану, оба вида сахара, соль, соду и муку. Перемешайте до вязкого теста — лучше миксером.

2. Формируем палочки

Посыпьте стол мукой. Руки тоже припудрите. Отделяйте тесто кусочками и скатывайте жгутики — примерно 2 см в диаметре и 8-10 см длиной. Выложите на пергамент.

3. Отправляем в холод

Поставьте палочки в холодильник на 30 минут — так они станут плотнее и не расползутся в масле.

4. Жарим во фритюре

Хорошо разогрейте масло в сковороде. Жарьте палочки партиями до румяной корочки. Готовые выкладывайте на бумажные салфетки или решётку.

5. Подаём с пылу с жару

Сложите на тарелку горкой, присыпьте пудрой. Хотите десерт? Добавьте сироп, варенье или сгущёнку. Хотите завтрак? Подавайте с чайком!

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

