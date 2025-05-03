Сырники, которые не стыдно подать даже свекрови — всё держится на одном забытом шаге

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники — одно из тех блюд, с которого многие начинают кулинарный путь. Просто? Да. Но вот чтобы получилось действительно вкусно — нужно знать пару секретов. Главный из них — правильный творог. Никаких крахмалов, добавок и странных консистенций. Только сухой, рассыпчатый, с жирностью не ниже 9%. Наш рецепт — проверенная классика, которая не подведёт.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырники

Ингредиенты (на 2 порции)

Творог 9% — 200 г

Сахар — 1 ст. л.

Ванильный сахар — ½ ч. л.

Соль — на кончике ножа

Яйцо — 1 шт.

Мука — 2 ст. л. с горкой + 2-4 ст. л. для формирования

Растительное масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 25 г

Как готовить

1. Подготовим творог

Протрите творог через сито. Если он влажный — отожмите через марлю. Это важно для текстуры.

2. Замешиваем основу

Добавьте к творогу сахар, ванильный сахар, соль. Перемешайте.

3. Добавим яйцо

Взбейте яйцо и вмешайте его в массу.

4. Вводим муку

Постепенно добавляйте муку, перемешивая. Тесто должно быть мягким, но не расплывающимся. Уберите в холодильник на 15 минут.

5. Формуем сырники

Присыпьте стол мукой. Из охлаждённого теста скатайте "колбаску" толщиной 5 см. Нарежьте кружочками до 1,5 см. Обваляйте каждый в муке.

6. Обжариваем

На смеси сливочного и растительного масел обжарьте сырники по 2 минуты с каждой стороны. Затем накройте крышкой и готовьте ещё 3 минуты на слабом огне.

7. Альтернатива — духовка

Хотите сырники без лишнего жира? После обжарки переложите на противень и допеките 5 минут при 200 °C.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

