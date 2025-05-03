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Сырники, которые не стыдно подать даже свекрови — всё держится на одном забытом шаге

2:09
Еда

Сырники — одно из тех блюд, с которого многие начинают кулинарный путь. Просто? Да. Но вот чтобы получилось действительно вкусно — нужно знать пару секретов. Главный из них — правильный творог. Никаких крахмалов, добавок и странных консистенций. Только сухой, рассыпчатый, с жирностью не ниже 9%. Наш рецепт — проверенная классика, которая не подведёт.

Сырники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырники

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Творог 9% — 200 г

  • Сахар — 1 ст. л.

  • Ванильный сахар — &frac12 ч. л.

  • Соль — на кончике ножа

  • Яйцо — 1 шт.

  • Мука — 2 ст. л. с горкой + 2-4 ст. л. для формирования

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Сливочное масло — 25 г

Как готовить

1. Подготовим творог
Протрите творог через сито. Если он влажный — отожмите через марлю. Это важно для текстуры.

2. Замешиваем основу
Добавьте к творогу сахар, ванильный сахар, соль. Перемешайте.

3. Добавим яйцо
Взбейте яйцо и вмешайте его в массу.

4. Вводим муку
Постепенно добавляйте муку, перемешивая. Тесто должно быть мягким, но не расплывающимся. Уберите в холодильник на 15 минут.

5. Формуем сырники
Присыпьте стол мукой. Из охлаждённого теста скатайте "колбаску" толщиной 5 см. Нарежьте кружочками до 1,5 см. Обваляйте каждый в муке.

6. Обжариваем
На смеси сливочного и растительного масел обжарьте сырники по 2 минуты с каждой стороны. Затем накройте крышкой и готовьте ещё 3 минуты на слабом огне.

7. Альтернатива — духовка
Хотите сырники без лишнего жира? После обжарки переложите на противень и допеките 5 минут при 200 °C.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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