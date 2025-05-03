Сырники, которые не стыдно подать даже свекрови — всё держится на одном забытом шаге

Сырники — одно из тех блюд, с которого многие начинают кулинарный путь. Просто? Да. Но вот чтобы получилось действительно вкусно — нужно знать пару секретов. Главный из них — правильный творог. Никаких крахмалов, добавок и странных консистенций. Только сухой, рассыпчатый, с жирностью не ниже 9%. Наш рецепт — проверенная классика, которая не подведёт.
Творог 9% — 200 г
Сахар — 1 ст. л.
Ванильный сахар — ½ ч. л.
Соль — на кончике ножа
Яйцо — 1 шт.
Мука — 2 ст. л. с горкой + 2-4 ст. л. для формирования
Растительное масло — 2 ст. л.
Сливочное масло — 25 г
1. Подготовим творог
Протрите творог через сито. Если он влажный — отожмите через марлю. Это важно для текстуры.
2. Замешиваем основу
Добавьте к творогу сахар, ванильный сахар, соль. Перемешайте.
3. Добавим яйцо
Взбейте яйцо и вмешайте его в массу.
4. Вводим муку
Постепенно добавляйте муку, перемешивая. Тесто должно быть мягким, но не расплывающимся. Уберите в холодильник на 15 минут.
5. Формуем сырники
Присыпьте стол мукой. Из охлаждённого теста скатайте "колбаску" толщиной 5 см. Нарежьте кружочками до 1,5 см. Обваляйте каждый в муке.
6. Обжариваем
На смеси сливочного и растительного масел обжарьте сырники по 2 минуты с каждой стороны. Затем накройте крышкой и готовьте ещё 3 минуты на слабом огне.
7. Альтернатива — духовка
Хотите сырники без лишнего жира? После обжарки переложите на противень и допеките 5 минут при 200 °C.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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