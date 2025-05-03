Каша, которая достойна бала — гурьевский десерт по старинному рецепту

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — не просто манная каша, а настоящее произведение русской кулинарной классики. Гурьевскую кашу готовили ещё в XIX веке, и по сей день она считается одним из самых изысканных десертов. В её основе — сливочная манка, запечённые пенки, грецкие орехи и абрикосы. Не спешите — этот шедевр требует времени и терпения. Зато результат обязательно удивит.

Фото: commons.wikimedia.org by Wkerry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Каша в горшочке

Ингредиенты (на 6 порций)

Молоко — 500 мл

Сливки 30% — 300 мл

Манная крупа — 100 г

Сахар — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 50 г

Абрикосы — 10 шт.

Грецкие орехи — 70 г

Ванилин — по вкусу

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

1. Варим основу

Доведите молоко с щепоткой соли до кипения. Всыпьте манку тонкой струйкой, постоянно помешивая. Убавьте огонь и варите до густоты. Остудите 15 минут.

2. Подготовим орехи и яйца

Грецкие орехи подрумяньте на сухой сковороде, остудите и порубите. Отделите белок от желтка. Желток растерите с сахаром и ванилином. Белок взбейте в пышную пену.

3. Смешиваем

Соедините манку с желтком, орехами (немного оставьте для подачи) и белком. Осторожно перемешайте.

4. Томим сливки для пенок

Влейте сливки в форму и поставьте в разогретую до 150 °C духовку. В течение 30-40 минут снимайте пенки шумовкой — это ключевой элемент гурьевской каши.

5. Собираем десерт

Абрикосы нарежьте дольками. В огнеупорную форму смажьте маслом и выложите половину каши. Затем чередуйте: абрикосы, пенки, снова каша. Разровняйте верх.

6. Запекаем

Готовьте при 180 °C до румяной корочки — около 30 минут.

7. Украшаем и подаём

Посыпьте оставшимися орехами, при желании полейте сиропом или фруктовым соусом. Можно украсить взбитыми сливками — будет эффектно и невероятно вкусно.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

