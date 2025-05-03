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Каша, которая достойна бала — гурьевский десерт по старинному рецепту

2:24
Еда

Этот рецепт — не просто манная каша, а настоящее произведение русской кулинарной классики. Гурьевскую кашу готовили ещё в XIX веке, и по сей день она считается одним из самых изысканных десертов. В её основе — сливочная манка, запечённые пенки, грецкие орехи и абрикосы. Не спешите — этот шедевр требует времени и терпения. Зато результат обязательно удивит.

Каша в горшочке
Фото: commons.wikimedia.org by Wkerry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Каша в горшочке

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Молоко — 500 мл

  • Сливки 30% — 300 мл

  • Манная крупа — 100 г

  • Сахар — 100 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сливочное масло — 50 г

  • Абрикосы — 10 шт.

  • Грецкие орехи — 70 г

  • Ванилин — по вкусу

  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

1. Варим основу
Доведите молоко с щепоткой соли до кипения. Всыпьте манку тонкой струйкой, постоянно помешивая. Убавьте огонь и варите до густоты. Остудите 15 минут.

2. Подготовим орехи и яйца
Грецкие орехи подрумяньте на сухой сковороде, остудите и порубите. Отделите белок от желтка. Желток растерите с сахаром и ванилином. Белок взбейте в пышную пену.

3. Смешиваем
Соедините манку с желтком, орехами (немного оставьте для подачи) и белком. Осторожно перемешайте.

4. Томим сливки для пенок
Влейте сливки в форму и поставьте в разогретую до 150 °C духовку. В течение 30-40 минут снимайте пенки шумовкой — это ключевой элемент гурьевской каши.

5. Собираем десерт
Абрикосы нарежьте дольками. В огнеупорную форму смажьте маслом и выложите половину каши. Затем чередуйте: абрикосы, пенки, снова каша. Разровняйте верх.

6. Запекаем
Готовьте при 180 °C до румяной корочки — около 30 минут.

7. Украшаем и подаём
Посыпьте оставшимися орехами, при желании полейте сиропом или фруктовым соусом. Можно украсить взбитыми сливками — будет эффектно и невероятно вкусно.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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