Каша, которая достойна бала — гурьевский десерт по старинному рецепту

Этот рецепт — не просто манная каша, а настоящее произведение русской кулинарной классики. Гурьевскую кашу готовили ещё в XIX веке, и по сей день она считается одним из самых изысканных десертов. В её основе — сливочная манка, запечённые пенки, грецкие орехи и абрикосы. Не спешите — этот шедевр требует времени и терпения. Зато результат обязательно удивит.
Молоко — 500 мл
Сливки 30% — 300 мл
Манная крупа — 100 г
Сахар — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Сливочное масло — 50 г
Абрикосы — 10 шт.
Грецкие орехи — 70 г
Ванилин — по вкусу
Соль — по вкусу
1. Варим основу
Доведите молоко с щепоткой соли до кипения. Всыпьте манку тонкой струйкой, постоянно помешивая. Убавьте огонь и варите до густоты. Остудите 15 минут.
2. Подготовим орехи и яйца
Грецкие орехи подрумяньте на сухой сковороде, остудите и порубите. Отделите белок от желтка. Желток растерите с сахаром и ванилином. Белок взбейте в пышную пену.
3. Смешиваем
Соедините манку с желтком, орехами (немного оставьте для подачи) и белком. Осторожно перемешайте.
4. Томим сливки для пенок
Влейте сливки в форму и поставьте в разогретую до 150 °C духовку. В течение 30-40 минут снимайте пенки шумовкой — это ключевой элемент гурьевской каши.
5. Собираем десерт
Абрикосы нарежьте дольками. В огнеупорную форму смажьте маслом и выложите половину каши. Затем чередуйте: абрикосы, пенки, снова каша. Разровняйте верх.
6. Запекаем
Готовьте при 180 °C до румяной корочки — около 30 минут.
7. Украшаем и подаём
Посыпьте оставшимися орехами, при желании полейте сиропом или фруктовым соусом. Можно украсить взбитыми сливками — будет эффектно и невероятно вкусно.
Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.
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