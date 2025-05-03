Вкусный бум на кухне: готовлю этот простой завтрак с овощами и яйцами – исчезает со стола мгновенно

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот чудесный рецепт вкусного, питательного и полезного завтрака из овощей и яиц завоевал популярность благодаря своей простоте и доступности. Завтрак, приготовленный по этому рецепту, подарит вам заряд энергии и отличное настроение — проверено!

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain шакшука

Ингредиенты:

2-3 небольшие луковицы;

2 зубчика чеснока;

1 сладкий перец;

1 баклажан;

6-8 яиц;

50 мл растительного масла;

30 г сливочного масла;

1 ст. ложка сахара;

Соль по вкусу;

0,5 стакана нежирной сметаны;

Гренки для подачи (по желанию).

Приготовление:

Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом. Нарежьте лук тонкими полукольцами, чеснок измельчите. Отправьте овощи на сковороду. Приправьте лук и чеснок солью и сахаром. Обжаривайте до мягкости и золотистого цвета. Нарежьте сладкий перец полосками и добавьте к луку. Обжаривайте 5-7 минут. Баклажан нарежьте кубиками, добавьте в сковороду. Посолите, перемешайте и тушите под крышкой до уменьшения в объёме. Влейте в сковороду сметану, перемешайте и тушите ещё 2 минуты. В овощах сделайте углубления и аккуратно разбейте яйца. Посолите. Жарьте яйца 2-3 минуты, до готовности. Если хотите, чтобы желток остался жидким, накройте сковороду крышкой. Подавайте завтрак с гренками.

Приятного аппетита!

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.



За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

