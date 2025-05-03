Вкусный бум на кухне: готовлю этот простой завтрак с овощами и яйцами – исчезает со стола мгновенно

Этот чудесный рецепт вкусного, питательного и полезного завтрака из овощей и яиц завоевал популярность благодаря своей простоте и доступности. Завтрак, приготовленный по этому рецепту, подарит вам заряд энергии и отличное настроение — проверено!
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шакшука
Ингредиенты:
2-3 небольшие луковицы;
2 зубчика чеснока;
1 сладкий перец;
1 баклажан;
6-8 яиц;
50 мл растительного масла;
30 г сливочного масла;
1 ст. ложка сахара;
Соль по вкусу;
0,5 стакана нежирной сметаны;
Гренки для подачи (по желанию).
Приготовление:
Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом.
Нарежьте лук тонкими полукольцами, чеснок измельчите. Отправьте овощи на сковороду.
Приправьте лук и чеснок солью и сахаром. Обжаривайте до мягкости и золотистого цвета.
Нарежьте сладкий перец полосками и добавьте к луку. Обжаривайте 5-7 минут.
Баклажан нарежьте кубиками, добавьте в сковороду. Посолите, перемешайте и тушите под крышкой до уменьшения в объёме.
Влейте в сковороду сметану, перемешайте и тушите ещё 2 минуты.
В овощах сделайте углубления и аккуратно разбейте яйца. Посолите.
Жарьте яйца 2-3 минуты, до готовности. Если хотите, чтобы желток остался жидким, накройте сковороду крышкой.
Подавайте завтрак с гренками.
Приятного аппетита!
Уточнения
Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.