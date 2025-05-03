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Вкусный бум на кухне: готовлю этот простой завтрак с овощами и яйцами – исчезает со стола мгновенно

1:38
Еда

Этот чудесный рецепт вкусного, питательного и полезного завтрака из овощей и яиц завоевал популярность благодаря своей простоте и доступности. Завтрак, приготовленный по этому рецепту, подарит вам заряд энергии и отличное настроение — проверено!

шакшука
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
шакшука

Ингредиенты:

  • 2-3 небольшие луковицы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 сладкий перец;
  • 1 баклажан;
  • 6-8 яиц;
  • 50 мл растительного масла;
  • 30 г сливочного масла;
  • 1 ст. ложка сахара;
  • Соль по вкусу;
  • 0,5 стакана нежирной сметаны;
  • Гренки для подачи (по желанию).

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом.
  2. Нарежьте лук тонкими полукольцами, чеснок измельчите. Отправьте овощи на сковороду.
  3. Приправьте лук и чеснок солью и сахаром. Обжаривайте до мягкости и золотистого цвета.
  4. Нарежьте сладкий перец полосками и добавьте к луку. Обжаривайте 5-7 минут.
  5. Баклажан нарежьте кубиками, добавьте в сковороду. Посолите, перемешайте и тушите под крышкой до уменьшения в объёме.
  6. Влейте в сковороду сметану, перемешайте и тушите ещё 2 минуты.
  7. В овощах сделайте углубления и аккуратно разбейте яйца. Посолите.
  8. Жарьте яйца 2-3 минуты, до готовности. Если хотите, чтобы желток остался жидким, накройте сковороду крышкой.
  9. Подавайте завтрак с гренками.

Приятного аппетита!

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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