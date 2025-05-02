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Куриные сердечки и огуречный рассол — основа самого вкусного супа

2:17
Еда

Этот рассольник — отличный способ вспомнить вкус настоящего домашнего обеда. Он получается наваристым, сытным и насыщенным, а куриные потрошки добавляют бульону глубины и аромата. Забудьте про стереотипы: если вы всё ещё обходите субпродукты стороной, просто попробуйте этот рецепт. Особенно хороши здесь куриные сердечки и желудочки. Печень — на любителя, но немного можно добавить и её.

Суп "Польский"
Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers
Суп "Польский"

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Куриные потрошки — 500 г

  • Солёные огурцы — 3 шт.

  • Огуречный рассол — 0,5 стакана

  • Картофель — 3 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Корень сельдерея — 50 г

  • Рис — 3 ст. л.

  • Лавровый лист — 2 шт.

  • Перец чёрный горошком — 4 шт.

  • Перец душистый — 2 шт.

  • Масло растительное — для жарки

  • Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовьте потрошки
Промойте, очистите от плёнок и залейте водой. Быстро доведите до кипения, снимите пену, посолите и варите на слабом огне 10 минут. Откиньте потрошки, промойте, нарежьте, верните в процеженный бульон и снова доведите до кипения.

2. Обжарьте овощи
Морковь, лук и сельдерей нарежьте соломкой, обжарьте 4 минуты на растительном масле и переложите в кастрюлю. Варите ещё 10 минут.

3. Подготовьте огурцы
Снимите кожицу, залейте её кипятком и варите 10 минут. Отвар процедите. Огурцы нарежьте, залейте их этим отваром, добавьте рассол, доведите до кипения и снимите с огня.

4. Добавьте картофель и рис
Картофель нарежьте соломкой, варите 5 минут. Затем добавьте промытый рис и варите ещё 7 минут.

5. Финальные штрихи
Выложите в суп огурцы с отваром, добавьте лавровый лист и перец. Посолите, варите ещё 10 минут. Снимите с огня, дайте настояться пару минут — и подавайте со сметаной.

Уточнения

Рассо́льник (от «рассол») — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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