Куриные сердечки и огуречный рассол — основа самого вкусного супа

Этот рассольник — отличный способ вспомнить вкус настоящего домашнего обеда. Он получается наваристым, сытным и насыщенным, а куриные потрошки добавляют бульону глубины и аромата. Забудьте про стереотипы: если вы всё ещё обходите субпродукты стороной, просто попробуйте этот рецепт. Особенно хороши здесь куриные сердечки и желудочки. Печень — на любителя, но немного можно добавить и её.
Куриные потрошки — 500 г
Солёные огурцы — 3 шт.
Огуречный рассол — 0,5 стакана
Картофель — 3 шт.
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Корень сельдерея — 50 г
Рис — 3 ст. л.
Лавровый лист — 2 шт.
Перец чёрный горошком — 4 шт.
Перец душистый — 2 шт.
Масло растительное — для жарки
Соль, перец — по вкусу
1. Подготовьте потрошки
Промойте, очистите от плёнок и залейте водой. Быстро доведите до кипения, снимите пену, посолите и варите на слабом огне 10 минут. Откиньте потрошки, промойте, нарежьте, верните в процеженный бульон и снова доведите до кипения.
2. Обжарьте овощи
Морковь, лук и сельдерей нарежьте соломкой, обжарьте 4 минуты на растительном масле и переложите в кастрюлю. Варите ещё 10 минут.
3. Подготовьте огурцы
Снимите кожицу, залейте её кипятком и варите 10 минут. Отвар процедите. Огурцы нарежьте, залейте их этим отваром, добавьте рассол, доведите до кипения и снимите с огня.
4. Добавьте картофель и рис
Картофель нарежьте соломкой, варите 5 минут. Затем добавьте промытый рис и варите ещё 7 минут.
5. Финальные штрихи
Выложите в суп огурцы с отваром, добавьте лавровый лист и перец. Посолите, варите ещё 10 минут. Снимите с огня, дайте настояться пару минут — и подавайте со сметаной.
Рассо́льник (от «рассол») — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.
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