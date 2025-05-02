Куриные сердечки и огуречный рассол — основа самого вкусного супа

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рассольник — отличный способ вспомнить вкус настоящего домашнего обеда. Он получается наваристым, сытным и насыщенным, а куриные потрошки добавляют бульону глубины и аромата. Забудьте про стереотипы: если вы всё ещё обходите субпродукты стороной, просто попробуйте этот рецепт. Особенно хороши здесь куриные сердечки и желудочки. Печень — на любителя, но немного можно добавить и её.

Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers Суп "Польский"

Ингредиенты (на 8 порций):

Куриные потрошки — 500 г

Солёные огурцы — 3 шт.

Огуречный рассол — 0,5 стакана

Картофель — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Корень сельдерея — 50 г

Рис — 3 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец чёрный горошком — 4 шт.

Перец душистый — 2 шт.

Масло растительное — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовьте потрошки

Промойте, очистите от плёнок и залейте водой. Быстро доведите до кипения, снимите пену, посолите и варите на слабом огне 10 минут. Откиньте потрошки, промойте, нарежьте, верните в процеженный бульон и снова доведите до кипения.

2. Обжарьте овощи

Морковь, лук и сельдерей нарежьте соломкой, обжарьте 4 минуты на растительном масле и переложите в кастрюлю. Варите ещё 10 минут.

3. Подготовьте огурцы

Снимите кожицу, залейте её кипятком и варите 10 минут. Отвар процедите. Огурцы нарежьте, залейте их этим отваром, добавьте рассол, доведите до кипения и снимите с огня.

4. Добавьте картофель и рис

Картофель нарежьте соломкой, варите 5 минут. Затем добавьте промытый рис и варите ещё 7 минут.

5. Финальные штрихи

Выложите в суп огурцы с отваром, добавьте лавровый лист и перец. Посолите, варите ещё 10 минут. Снимите с огня, дайте настояться пару минут — и подавайте со сметаной.

Уточнения

Рассо́льник (от «рассол») — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.

