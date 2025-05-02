Воздушные булочки с корицей: никто не поверит, что вы испекли их дома

Аромат этих булочек заполнит всю кухню ещё до того, как вы их достанете из духовки. Мягкое, пышное тесто и пряная начинка из корицы и сахара делают их идеальными для уютного чаепития или сладкого перекуса. Готовятся они с нуля, со свежими дрожжами и настоящим кардамоном — результат действительно волшебный.
Мука пшеничная — 510 г
Молоко — 200 мл
Дрожжи свежие — 30 г
Сахар коричневый — 100 г
Масло сливочное — 105 г
Яйцо — 1 шт.
Кардамон (стручки) — 10 шт.
Соль — 1 ч. л.
Масло сливочное — 50 г
Сахар коричневый — 50 г
Корица молотая — 1 ч. л.
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 20 г
1. Заводим опару
Разомните дрожжи в миске. Влейте половину тёплого молока, размешайте. Добавьте оставшееся молоко и яйцо, снова перемешайте. Всыпьте 250 г муки — должна получиться масса, как для оладий. Накройте миску и оставьте на 1 час.
2. Подготавливаем специи
Раздавите стручки кардамона, достаньте семена и растолките их в порошок.
3. Замешиваем тесто
Добавьте в опару оставшуюся муку, сахар, соль, тёплое масло и кардамон. Месите руками 10-15 минут до гладкости. Оставьте в смазанной миске под полотенцем на 40-50 минут.
4. Готовим начинку
Смешайте сахар с корицей. Масло размягчите отдельно. Яйцо для смазки взбейте вилкой.
5. Формуем булочки
Разделите тесто пополам. Одну часть раскатайте в прямоугольник (толщина 1 см). Смажьте маслом, посыпьте смесью сахара с корицей. Сверните в рулет, нарежьте на 8-10 кусочков.
6. Делаем расстойку
Выложите булочки на противень с пергаментом, оставьте на 30 минут под полотенцем.
7. Выпекаем
Разогрейте духовку до 230 °C. Булочки смажьте яйцом, посыпьте сахаром. Выпекайте 6-10 минут до румяной корочки. Остудите на решётке.
8. Повторите с оставшимся тестом
Если противень один — уберите тесто в холодильник, а потом повторите шаги.
Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
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