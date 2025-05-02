Воздушные булочки с корицей: никто не поверит, что вы испекли их дома

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Аромат этих булочек заполнит всю кухню ещё до того, как вы их достанете из духовки. Мягкое, пышное тесто и пряная начинка из корицы и сахара делают их идеальными для уютного чаепития или сладкого перекуса. Готовятся они с нуля, со свежими дрожжами и настоящим кардамоном — результат действительно волшебный.

Фото: Freepik by Designed by Freepik булочка с корицей

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста:

Мука пшеничная — 510 г

Молоко — 200 мл

Дрожжи свежие — 30 г

Сахар коричневый — 100 г

Масло сливочное — 105 г

Яйцо — 1 шт.

Кардамон (стручки) — 10 шт.

Соль — 1 ч. л.

Для начинки:

Масло сливочное — 50 г

Сахар коричневый — 50 г

Корица молотая — 1 ч. л.

Для украшения:

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 20 г

Пошаговый рецепт

1. Заводим опару

Разомните дрожжи в миске. Влейте половину тёплого молока, размешайте. Добавьте оставшееся молоко и яйцо, снова перемешайте. Всыпьте 250 г муки — должна получиться масса, как для оладий. Накройте миску и оставьте на 1 час.

2. Подготавливаем специи

Раздавите стручки кардамона, достаньте семена и растолките их в порошок.

3. Замешиваем тесто

Добавьте в опару оставшуюся муку, сахар, соль, тёплое масло и кардамон. Месите руками 10-15 минут до гладкости. Оставьте в смазанной миске под полотенцем на 40-50 минут.

4. Готовим начинку

Смешайте сахар с корицей. Масло размягчите отдельно. Яйцо для смазки взбейте вилкой.

5. Формуем булочки

Разделите тесто пополам. Одну часть раскатайте в прямоугольник (толщина 1 см). Смажьте маслом, посыпьте смесью сахара с корицей. Сверните в рулет, нарежьте на 8-10 кусочков.

6. Делаем расстойку

Выложите булочки на противень с пергаментом, оставьте на 30 минут под полотенцем.

7. Выпекаем

Разогрейте духовку до 230 °C. Булочки смажьте яйцом, посыпьте сахаром. Выпекайте 6-10 минут до румяной корочки. Остудите на решётке.

8. Повторите с оставшимся тестом

Если противень один — уберите тесто в холодильник, а потом повторите шаги.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).



