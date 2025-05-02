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Воздушные булочки с корицей: никто не поверит, что вы испекли их дома

2:41
Еда

Аромат этих булочек заполнит всю кухню ещё до того, как вы их достанете из духовки. Мягкое, пышное тесто и пряная начинка из корицы и сахара делают их идеальными для уютного чаепития или сладкого перекуса. Готовятся они с нуля, со свежими дрожжами и настоящим кардамоном — результат действительно волшебный.

булочка с корицей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
булочка с корицей

Ингредиенты (на 8 порций)

Для теста:

  • Мука пшеничная — 510 г

  • Молоко — 200 мл

  • Дрожжи свежие — 30 г

  • Сахар коричневый — 100 г

  • Масло сливочное — 105 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Кардамон (стручки) — 10 шт.

  • Соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • Масло сливочное — 50 г

  • Сахар коричневый — 50 г

  • Корица молотая — 1 ч. л.

Для украшения:

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахар — 20 г

Пошаговый рецепт

1. Заводим опару
Разомните дрожжи в миске. Влейте половину тёплого молока, размешайте. Добавьте оставшееся молоко и яйцо, снова перемешайте. Всыпьте 250 г муки — должна получиться масса, как для оладий. Накройте миску и оставьте на 1 час.

2. Подготавливаем специи
Раздавите стручки кардамона, достаньте семена и растолките их в порошок.

3. Замешиваем тесто
Добавьте в опару оставшуюся муку, сахар, соль, тёплое масло и кардамон. Месите руками 10-15 минут до гладкости. Оставьте в смазанной миске под полотенцем на 40-50 минут.

4. Готовим начинку
Смешайте сахар с корицей. Масло размягчите отдельно. Яйцо для смазки взбейте вилкой.

5. Формуем булочки
Разделите тесто пополам. Одну часть раскатайте в прямоугольник (толщина 1 см). Смажьте маслом, посыпьте смесью сахара с корицей. Сверните в рулет, нарежьте на 8-10 кусочков.

6. Делаем расстойку
Выложите булочки на противень с пергаментом, оставьте на 30 минут под полотенцем.

7. Выпекаем
Разогрейте духовку до 230 °C. Булочки смажьте яйцом, посыпьте сахаром. Выпекайте 6-10 минут до румяной корочки. Остудите на решётке.

8. Повторите с оставшимся тестом
Если противень один — уберите тесто в холодильник, а потом повторите шаги.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский (лат. Cinnamomum verum) — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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