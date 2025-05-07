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Холодильник не для всех: три продукта, которым там холодно, сыро и плохо

2:09
Еда

Кажется, что холодильник — это универсальное спасение от порчи продуктов. Но не всё так просто. Некоторые овощи и травы страдают от холода больше, чем от жары. И если вы кладёте всё подряд в овощной ящик, то вполне возможно, что портите вкус и текстуру этих продуктов, даже не подозревая об этом.

Полки холодильника
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Полки холодильника

Вот три "жертвы холодильника", которые точно не стоит туда убирать.

1. Базилик: травяной букет, а не охлаждённый веник

Базилик — капризная зелень. При низкой температуре его нежные листья темнеют, увядают и теряют аромат. Всё из-за летучих масел, которые не переносят холод. Правильный способ хранения — как у цветов: срезанные стебли в стакан с водой, вдали от солнца. Главное — не погружать листья в воду, чтобы не спровоцировать плесень.

2. Картофель: холод делает его сладким и опасным

Хранение картофеля в холодильнике — ошибка, которая стоит не только вкуса, но и безопасности. Под действием низкой температуры крахмал превращается в сахар, а при жарке — в акриламид, потенциально вредное вещество. К тому же картофель становится неприятно песчаным. Лучше всего хранить его в сухом, тёмном месте — например, в бумажном пакете в шкафу или кладовке.

3. Лук: мягкий и вялый — такому в салат не место

Лук, особенно сухие сорта с плотной кожицей, не терпит холода. В холодильнике он быстро становится мягким, теряет текстуру и быстрее портится. Но есть нюанс: не держите его рядом с картофелем — лук выделяет этилен, который ускоряет прорастание клубней. Оптимальное место для лука — проветриваемая ёмкость в тёмной кладовке.

Как хранить правильно

  • Базилик — в стакане с водой при комнатной температуре

  • Картофель — в бумажном пакете в сухом шкафу

  • Лук — в сетке или корзине, отдельно от картофеля

Иногда, чтобы сохранить вкус, нужно просто оставить продукт вне холодильника.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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