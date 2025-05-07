Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Балкон, который сушит — весенний лайфхак без электрики и нервов
Секретная стратегия Саудовской Аравии? Как наказание некоторых членов ОПЕК+ влияет на рынок
Секрет здоровья и красоты: когда витамин D в уколах становится необходимостью
Возлюбленная Григория Лепса разозлила россиян: за что критикуют Аврору Кибу?
За этим мороженым едут издалека — в деревне, где нет ни антенн, ни проводов
Причёска рушится? Виноват крошечный предмет, который ты ставишь вверх ногами
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Жест, изменивший всё: Мексиканский капитан стал спасателем китов — и вот что произошло дальше
Последний контракт: ЕС на грани энергетического кризиса из-за решения по России

Никаких специй, масла и модных прибамбасов — только один шаг для идеальной яичницы

1:57
Еда

Кажется, проще некуда: разбил яйцо, кинул на сковородку — и готово. Но когда желток лопнул, белок убежал, а результат больше похож на лоскутный омлет, приходит неловкий момент. Особенно если кто-то рядом уже дышит в спину с фразой: "Ты даже яйца нормально пожарить не можешь".

Яйца
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Оказывается, хорошая яичница — это не удача, а чёткий алгоритм. И у звёздного шефа Мартина Берасатеги есть простой способ, который превращает яйца в настоящее удовольствие.

Не разбивайте яйца сразу в сковороду

Первый секрет — разбить яйцо в чашку. Не на сковородку. Так желток останется целым, белок не разбежится, и вы сможете аккуратно вылить яйцо именно в нужное место — плавно, красиво, без сюрпризов.

Проверка масла — по крошке

Забываем про угадайку с температурой. Вместо неё - крошка хлеба. Если она мгновенно зашипела — масло готово. Нет — подождите ещё немного. Этот приём надёжнее любого градусника и гарантирует нужную хрустящую корочку.

Когда белок шипит, а желток замирает

Тот самый золотистый хруст — это про правильный момент. Не поздно, не рано, а точно в нужную секунду. Поэтому яйцо нужно выливать только тогда, когда масло на пике, и не трогать его сразу.

А вынимать — шумовкой. Но не дёргать: пару секунд пусть поваляется в масле, пока сидит на шумовке. Тогда яйцо будет скользить по тарелке, как по льду — без разрывов и прилипания.

Идеальная яичница — это просто, если знать как

Всего несколько движений — и привычное блюдо превращается в утренний ритуал. Можно добавить немного ветчины, пару картофельных чипсов или аль денте-овощей. Но главный герой здесь — само яйцо. И теперь оно в полной форме.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете
Авто
До 25% бензина уходит в воздух — из-за детали, которую вы не используете Аудио 
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Шоу-бизнес
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева Аудио 
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Экономика и бизнес
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Япония предупредила США о своей козырной карте в тарифной войне Любовь Степушова Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
АЭС Козлодуй отключила пятый блок: что ждёт энергетическую систему Болгарии до июня
Последние материалы
Качественный продукт, перспективный рынок и надежный партнер: три кита успешной экспансии
Балкон, который сушит — весенний лайфхак без электрики и нервов
Секретная стратегия Саудовской Аравии? Как наказание некоторых членов ОПЕК+ влияет на рынок
Секрет здоровья и красоты: когда витамин D в уколах становится необходимостью
Возлюбленная Григория Лепса разозлила россиян: за что критикуют Аврору Кибу?
Причёска рушится? Виноват крошечный предмет, который ты ставишь вверх ногами
За этим мороженым едут издалека — в деревне, где нет ни антенн, ни проводов
Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна
Жест, изменивший всё: Мексиканский капитан стал спасателем китов — и вот что произошло дальше
Последний контракт: ЕС на грани энергетического кризиса из-за решения по России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.