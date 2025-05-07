Никаких специй, масла и модных прибамбасов — только один шаг для идеальной яичницы

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, проще некуда: разбил яйцо, кинул на сковородку — и готово. Но когда желток лопнул, белок убежал, а результат больше похож на лоскутный омлет, приходит неловкий момент. Особенно если кто-то рядом уже дышит в спину с фразой: "Ты даже яйца нормально пожарить не можешь".

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Оказывается, хорошая яичница — это не удача, а чёткий алгоритм. И у звёздного шефа Мартина Берасатеги есть простой способ, который превращает яйца в настоящее удовольствие.

Не разбивайте яйца сразу в сковороду

Первый секрет — разбить яйцо в чашку. Не на сковородку. Так желток останется целым, белок не разбежится, и вы сможете аккуратно вылить яйцо именно в нужное место — плавно, красиво, без сюрпризов.

Проверка масла — по крошке

Забываем про угадайку с температурой. Вместо неё - крошка хлеба. Если она мгновенно зашипела — масло готово. Нет — подождите ещё немного. Этот приём надёжнее любого градусника и гарантирует нужную хрустящую корочку.

Когда белок шипит, а желток замирает

Тот самый золотистый хруст — это про правильный момент. Не поздно, не рано, а точно в нужную секунду. Поэтому яйцо нужно выливать только тогда, когда масло на пике, и не трогать его сразу.

А вынимать — шумовкой. Но не дёргать: пару секунд пусть поваляется в масле, пока сидит на шумовке. Тогда яйцо будет скользить по тарелке, как по льду — без разрывов и прилипания.

Идеальная яичница — это просто, если знать как

Всего несколько движений — и привычное блюдо превращается в утренний ритуал. Можно добавить немного ветчины, пару картофельных чипсов или аль денте-овощей. Но главный герой здесь — само яйцо. И теперь оно в полной форме.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

