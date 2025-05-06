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Переели в майские выходные? Этот напиток знает, как вернуть лёгкость без спорта и голодовок

1:47
Еда

После обильных застолий, шашлыков и сладкого "ничегонеделанья" в майские праздники организм нередко даёт понять: ему тяжело. Ощущение тяжести, вялость, отёки, тусклая кожа — всё это может быть сигналом, что пора нажать внутреннюю "кнопку перезагрузки". И сделать это можно с помощью одного простого рецепта.

Апельсиновый сок
Фото: Openverse by Geoff Peters 604, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Апельсиновый сок

Весенний детокс на завтрак

Этот напиток — настоящий must-have для тех, кто хочет мягко и без изнуряющих диет вывести токсины, запустить пищеварение и вернуть себе лёгкость. Готовится за пару минут, а эффект чувствуется уже после первого стакана.

Что нужно

  • 1 стакан тёплой воды

  • сок половины лимона

  • 1 чайная ложка яблочного уксуса (натурального)

  • 1/3 чайной ложки молотой куркумы

  • щепотка молотого чёрного перца

  • по желанию — немного мёда или сиропа агавы

Как приготовить

Смешайте все ингредиенты в стакане тёплой воды, дайте постоять 2-3 минуты. Пить натощак, маленькими глотками. Главное — не забыть про чёрный перец: он помогает куркумину (активному веществу куркумы) работать в полную силу.

Что делает этот напиток

  • Лимон и уксус запускают обмен веществ и мягко очищают печень

  • Куркума борется с воспалением и "разгоняет" кровь

  • Чёрный перец усиливает усвоение полезных веществ

  • Тёплая вода помогает кишечнику "проснуться"

Такой напиток — не панацея, а поддержка. Он не заменяет полноценное питание, но отлично работает как утренний ритуал после каникул. Кожа становится свежее, энергия возвращается, а желание снова есть торты на завтрак — исчезает.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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