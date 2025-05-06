Переели в майские выходные? Этот напиток знает, как вернуть лёгкость без спорта и голодовок

После обильных застолий, шашлыков и сладкого "ничегонеделанья" в майские праздники организм нередко даёт понять: ему тяжело. Ощущение тяжести, вялость, отёки, тусклая кожа — всё это может быть сигналом, что пора нажать внутреннюю "кнопку перезагрузки". И сделать это можно с помощью одного простого рецепта.
Этот напиток — настоящий must-have для тех, кто хочет мягко и без изнуряющих диет вывести токсины, запустить пищеварение и вернуть себе лёгкость. Готовится за пару минут, а эффект чувствуется уже после первого стакана.
1 стакан тёплой воды
сок половины лимона
1 чайная ложка яблочного уксуса (натурального)
1/3 чайной ложки молотой куркумы
щепотка молотого чёрного перца
по желанию — немного мёда или сиропа агавы
Смешайте все ингредиенты в стакане тёплой воды, дайте постоять 2-3 минуты. Пить натощак, маленькими глотками. Главное — не забыть про чёрный перец: он помогает куркумину (активному веществу куркумы) работать в полную силу.
Лимон и уксус запускают обмен веществ и мягко очищают печень
Куркума борется с воспалением и "разгоняет" кровь
Чёрный перец усиливает усвоение полезных веществ
Тёплая вода помогает кишечнику "проснуться"
Такой напиток — не панацея, а поддержка. Он не заменяет полноценное питание, но отлично работает как утренний ритуал после каникул. Кожа становится свежее, энергия возвращается, а желание снова есть торты на завтрак — исчезает.
Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.
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