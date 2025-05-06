Ешь шоколад — живи дольше: девять причин не чувствовать вину за каждый кусочек

Если в вас всё ещё говорит совесть, когда рука тянется к плитке шоколада, — она зря старается. Качественный тёмный шоколад с высоким содержанием какао не просто вкусный, но и полезный. Вот девять веских (и научно обоснованных) причин сделать его частью ежедневного ритуала.
Магний, содержащийся в шоколаде, поддерживает уровень энергии, снижает нервозность, помогает бороться с депрессией и стабилизирует настроение. И всё это — без рецепта.
В эксперименте Гарвардского университета участники ели тёмный шоколад каждый день в течение двух недель. Результат? Улучшение кровоснабжения мозга и снижение риска сердечных приступов. Вкусно и сердечно.
Флаванолы в составе шоколада стимулируют мозг и улучшают когнитивные функции. Есть данные, что это помогает даже с математикой — особенно в моменты, когда нужно быстро соображать.
Шоколад — это не только внутрь, но и на пользу внешности. Флаванолы улучшают защиту кожи от УФ-излучения, делают её более увлажнённой и улучшают клеточный метаболизм.
Теобромин, который есть в шоколаде, влияет на центр кашлевого рефлекса в мозге. Так что пара кусочков — и горло может успокоиться.
Регулярное употребление флаванолов улучшает концентрацию и кратковременную память. Особенно это важно в стрессовые периоды, когда голова идёт кругом.
Шоколад вызывает выработку эндорфинов и фенэтиламина — веществ, связанных с ощущением влюблённости. Кто сказал, что плитка не может быть романтичной?
По данным американских исследователей, компоненты тёмного шоколада помогают клеткам мозга сопротивляться повреждениям и даже снижают риск инсульта.
Да, это не шутка. Регулярное поедание шоколада связано с увеличением продолжительности жизни. Жанна Луиза Кальман, дожившая до 122 лет, утверждала, что съедала более килограмма тёмного шоколада в неделю. И кто мы, чтобы с этим спорить?
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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