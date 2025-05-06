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Ешь шоколад — живи дольше: девять причин не чувствовать вину за каждый кусочек

2:38
Еда

Если в вас всё ещё говорит совесть, когда рука тянется к плитке шоколада, — она зря старается. Качественный тёмный шоколад с высоким содержанием какао не просто вкусный, но и полезный. Вот девять веских (и научно обоснованных) причин сделать его частью ежедневного ритуала.

Шоколад
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколад

1. Помогает справиться с усталостью и тревогой

Магний, содержащийся в шоколаде, поддерживает уровень энергии, снижает нервозность, помогает бороться с депрессией и стабилизирует настроение. И всё это — без рецепта.

2. Улучшает кровообращение

В эксперименте Гарвардского университета участники ели тёмный шоколад каждый день в течение двух недель. Результат? Улучшение кровоснабжения мозга и снижение риска сердечных приступов. Вкусно и сердечно.

3. Прокачивает математические способности

Флаванолы в составе шоколада стимулируют мозг и улучшают когнитивные функции. Есть данные, что это помогает даже с математикой — особенно в моменты, когда нужно быстро соображать.

4. Защищает кожу

Шоколад — это не только внутрь, но и на пользу внешности. Флаванолы улучшают защиту кожи от УФ-излучения, делают её более увлажнённой и улучшают клеточный метаболизм.

5. Смягчает кашель

Теобромин, который есть в шоколаде, влияет на центр кашлевого рефлекса в мозге. Так что пара кусочков — и горло может успокоиться.

6. Стимулирует внимание и память

Регулярное употребление флаванолов улучшает концентрацию и кратковременную память. Особенно это важно в стрессовые периоды, когда голова идёт кругом.

7. Улучшает личную жизнь

Шоколад вызывает выработку эндорфинов и фенэтиламина — веществ, связанных с ощущением влюблённости. Кто сказал, что плитка не может быть романтичной?

8. Защищает мозг

По данным американских исследователей, компоненты тёмного шоколада помогают клеткам мозга сопротивляться повреждениям и даже снижают риск инсульта.

9. Может продлить жизнь

Да, это не шутка. Регулярное поедание шоколада связано с увеличением продолжительности жизни. Жанна Луиза Кальман, дожившая до 122 лет, утверждала, что съедала более килограмма тёмного шоколада в неделю. И кто мы, чтобы с этим спорить?

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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