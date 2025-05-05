Соус, который делает всё вкуснее: хоть макароны, хоть пиццу, хоть сосиски из холодильника

Мар Мориарти придумала не просто вкусный соус для пиццы — это настоящий кулинарный козырь, который можно приготовить заранее, заморозить и использовать, когда угодно. А аромат у него такой, что соседи спросят, не открыли ли вы тратторию на дому.
Для этого соуса понадобятся самые простые ингредиенты:
помидоры
чеснок
свежий тимьян
соль
немного уксуса
сахарная пудра
И всё - никакой воды, загустителей и лишнего масла.
Разогрейте духовку всего до 50 °C. Разрежьте помидоры пополам, выложите на противень, посыпьте солью и немного присыпьте сахарной пудрой. Добавьте несколько зубчиков чеснока, веточки тимьяна, сбрызните всё оливковым маслом. И — внимание — забудьте о них на 8 часов. Да-да, томление при низкой температуре сделает вкус насыщенным и глубоким.
Когда помидоры прожарятся, уберите тимьян и отправьте всё остальное в блендер. Измельчите, попробуйте, добавьте ещё немного соли и уксуса, если нужно. Затем — финальный штрих — перемешайте с качественным оливковым маслом до нужной текстуры.
Готовый соус можно использовать сразу, а можно заморозить и держать в запасе. Он не теряет вкуса и становится вашим секретным оружием: пицца, паста, запеканки — он везде уместен.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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