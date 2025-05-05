Соус, который делает всё вкуснее: хоть макароны, хоть пиццу, хоть сосиски из холодильника

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Мар Мориарти придумала не просто вкусный соус для пиццы — это настоящий кулинарный козырь, который можно приготовить заранее, заморозить и использовать, когда угодно. А аромат у него такой, что соседи спросят, не открыли ли вы тратторию на дому.

Фото: commons.wikimedia.org by Koffermejia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пицца

Что в составе — только нужное

Для этого соуса понадобятся самые простые ингредиенты:

помидоры

чеснок

свежий тимьян

соль

немного уксуса

сахарная пудра

И всё - никакой воды, загустителей и лишнего масла.

Низкая температура и терпение — ключ к вкусу

Разогрейте духовку всего до 50 °C. Разрежьте помидоры пополам, выложите на противень, посыпьте солью и немного присыпьте сахарной пудрой. Добавьте несколько зубчиков чеснока, веточки тимьяна, сбрызните всё оливковым маслом. И — внимание — забудьте о них на 8 часов. Да-да, томление при низкой температуре сделает вкус насыщенным и глубоким.

Всё в блендер — и готово

Когда помидоры прожарятся, уберите тимьян и отправьте всё остальное в блендер. Измельчите, попробуйте, добавьте ещё немного соли и уксуса, если нужно. Затем — финальный штрих — перемешайте с качественным оливковым маслом до нужной текстуры.

Соус, который всегда под рукой

Готовый соус можно использовать сразу, а можно заморозить и держать в запасе. Он не теряет вкуса и становится вашим секретным оружием: пицца, паста, запеканки — он везде уместен.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

