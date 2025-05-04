С виду — как только из магазина, а внутри уже всё не то: опасность старого шоколада

После праздников в шкафу часто остаются плитки шоколада — забытые, начатые, давно не тронутые. Хочется их доесть, но возникает сомнение: а не пора ли выбросить?
Формально срок годности у шоколада указан, но считается, что он скорее ориентир, чем строгий запрет. Всё зависит от условий хранения и состава. Чем больше в шоколаде молока, тем быстрее он теряет вкус. Белый и молочный шоколад стареют быстрее тёмного, особенно первый — почти весь состоит из молока и масла какао.
Если плитка покрылась белёсым налётом, не спешите её выбрасывать. Это не плесень, а след от какао-масла, выступившего на поверхность. Вкус, конечно, уже не тот — но продукт не опасен. Такой шоколад подойдёт для выпечки, особенно если его растопить и снова охладить.
Иногда налёт может быть сахарным — он появляется из-за конденсата при неправильном хранении. Такой шоколад тоже не испорчен, но вкус подкачал. И тут плавление снова приходит на помощь.
Универсального способа определить, опасен ли шоколад, нет. Если у него нормальный запах и привычный вкус — ешьте на здоровье. Но важно помнить: со временем шоколад не становится ядом, он просто перестаёт быть вкусным.
Если сомневаетесь — лучше использовать его в выпечке или оставить на случай, когда захочется горячего какао. А вот ради удовольствия такую плитку, скорее всего, есть уже не стоит.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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