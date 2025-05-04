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С виду — как только из магазина, а внутри уже всё не то: опасность старого шоколада

1:41
Еда

После праздников в шкафу часто остаются плитки шоколада — забытые, начатые, давно не тронутые. Хочется их доесть, но возникает сомнение: а не пора ли выбросить?

Шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколад

У шоколада есть срок — но не всегда критичный

Формально срок годности у шоколада указан, но считается, что он скорее ориентир, чем строгий запрет. Всё зависит от условий хранения и состава. Чем больше в шоколаде молока, тем быстрее он теряет вкус. Белый и молочный шоколад стареют быстрее тёмного, особенно первый — почти весь состоит из молока и масла какао.

Что такое "шоколадный налёт"

Если плитка покрылась белёсым налётом, не спешите её выбрасывать. Это не плесень, а след от какао-масла, выступившего на поверхность. Вкус, конечно, уже не тот — но продукт не опасен. Такой шоколад подойдёт для выпечки, особенно если его растопить и снова охладить.

Иногда налёт может быть сахарным — он появляется из-за конденсата при неправильном хранении. Такой шоколад тоже не испорчен, но вкус подкачал. И тут плавление снова приходит на помощь.

Так есть или не есть

Универсального способа определить, опасен ли шоколад, нет. Если у него нормальный запах и привычный вкус — ешьте на здоровье. Но важно помнить: со временем шоколад не становится ядом, он просто перестаёт быть вкусным.

Если сомневаетесь — лучше использовать его в выпечке или оставить на случай, когда захочется горячего какао. А вот ради удовольствия такую плитку, скорее всего, есть уже не стоит.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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