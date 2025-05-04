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Один приём, который отделяет настоящую пасту от слипшейся каши

2:09
Еда

Паста "аль денте" — это не просто модное выражение из итальянских ресторанов. В переводе с итальянского оно означает "на зуб" и описывает ту самую идеальную степень готовности: не сырая, но и не переваренная. Такая паста чуть упругая и требует жевания — за это её и любят.

Макароны
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макароны

Почему переваренная паста — кулинарный грех

Итальянцы уверены: хуже переваренной пасты может быть только её отсутствие. Блюдо теряет текстуру, вкус становится пресным, а само тесто превращается в неаппетитную массу. Вот почему "аль денте" — это золотой стандарт.

Как не ошибиться со временем

У каждого типа пасты своё время варки. Тальятелле и букатини готовятся чуть дольше, спагетти — быстрее, а вермишель — вообще считанные минуты. Цельнозерновая и гречневая паста варится быстрее, чем белая. Самый простой способ не промахнуться — следовать инструкции на упаковке.

Что такое "molto al dente" и зачем это нужно

Есть ещё одна степень готовности — "molto al dente". Это почти как бланшировка: паста остаётся очень твёрдой, потому что её будут доготавливать позже — в духовке или на сковороде. После варки её обязательно промывают холодной водой, чтобы остановить процесс приготовления. Главное — делать это быстро, чтобы не вымыть крахмал.

Как проверить готовность без мифов

Бросать макароны в стену — это, конечно, весело, но малоэффективно. Лучше взглянуть на срез пасты: если внутри белая точка, а снаружи — желтоватый ободок, скорее всего, пора снимать. А самый надёжный способ — просто попробовать.

Не дайте пасте "дойти" лишнего

Как только паста готова — сливайте воду. Оставлять её в кастрюле нельзя: даже при выключенном огне она продолжает готовиться. Не собираетесь есть сразу? Переложите в дуршлаг, накройте полотенцем и оставьте так до подачи. А можно сварить её наполовину, а перед подачей просто доготовить пару минут в кипятке.

Уточнения

Па́ста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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