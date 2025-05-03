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Гриль не нужен, как оказалось: вот зачем мясо кладут во фритюрницу

1:43
Еда

Сочный, с хрустящей корочкой, с насыщенным вкусом — таким должен быть идеальный стейк. И никто не знает об этом больше, чем Гордон Рамзи. Знаменитый шеф-повар поделился неожиданным способом, который может изменить ваше представление о жарке мяса.

Сырое мясо на столе
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырое мясо на столе

Аэрогриль вместо гриля и сковороды

По словам Рамзи, отличный рибай можно приготовить не только на открытом огне. Он предлагает использовать аэрогриль (аэрофритюрницу) — и результат, по его словам, будет ничуть не хуже классического. Этот способ особенно удобен дома, когда нет ни времени, ни желания доставать сковороду или запускать гриль.

Простой способ для сочного мяса

Техника проста: разогрейте аэрогриль до 220 °C — достаточно трёх минут. Затем положите приправленный стейк в корзину (без масла!) и готовьте около десяти минут. Никакой дополнительной обработки не требуется — мясо готово к подаче сразу, без "отдыха".

Корочка как в ресторане — без особых усилий

Благодаря равномерной температуре и циркуляции горячего воздуха, внешняя часть мяса подрумянивается как на сковороде. Стейк получается с идеальной корочкой и остаётся сочным внутри — именно так, как должен выглядеть хороший рибай.

Домашний трюк, а не замена ресторанной классике

Сам Рамзи признаёт: этот способ хорош именно для домашнего использования и небольших порций. В своих ресторанах он по-прежнему готовит стейки традиционным способом. Но для повседневной кухни аэрогриль — это не просто альтернатива, а реальное спасение.

Уточнения

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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