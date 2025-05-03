Время сэкономил, вкус не потерял: как не стоять у плиты и всё равно удивлять едой

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда хочется просто: меньше стоять у плиты, но по-прежнему есть вкусно и с пользой. Кулинария может быть в радость, даже если времени в обрез — главное, не жертвовать качеством ради скорости.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Приготовление пищи на индукционной печи

Умение готовить — это прекрасно, но…

Даже самые увлечённые повара порой стремятся упростить процесс, не отказываясь при этом от хороших ингредиентов и сбалансированного рациона. И хорошие новости в том, что компромиссы тут не обязательны.

Простые приёмы, которые работают

Есть несколько кухонных приёмов, которые позволяют экономить время и при этом сохранять пользу. Не нужно ничего усложнять — наоборот, задача этих шагов в том, чтобы сделать готовку легче, а блюда — не менее вкусными.

Шесть хитростей, которые стоит попробовать

Собраны шесть приёмов, которые касаются как базовой организации, так и неожиданных привычек, упрощающих процесс. Они не требуют сложных усилий, но ощутимо упрощают повседневную готовку.

Вкус с пользой: специи и идеальный рис

В подборке также есть советы по использованию специй, которые способны изменить вкус блюд и одновременно принести пользу. А ещё - способ приготовления риса, который используется шеф-поваром из Испании: просто, точно и без комков.

Начни с малого

Несколько простых шагов — и процесс приготовления еды уже не кажется обузой. Это возможность освободить время и при этом не снижать планку качества в ежедневном рационе.

Уточнения

Вкус — один из видов хеморецепции; ощущение, возникающее при действии различных веществ преимущественно на рецепторы вкуса.

