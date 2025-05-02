Потайной враг на вашем столе: как сократить потребление натрия

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы никогда не тянетесь к солонке, вы, вероятно, едите больше натрия, чем думаете. Более 70 процентов в нашем рационе поступает из упакованных и готовых продуктов.

Фото: freepik is licensed under public domain ржаной хлеб

Например, пицца, хлеб и мясные деликатесы содержат много натрия.

В одной чайной ложке поваренной соли содержится около 2400 миллиграммов (мг) натрия. Согласно федеральным рекомендациям, большинству здоровых взрослых следует потреблять менее 2300 мг в день. Однако вам могут посоветовать есть меньше, если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, например, гипертония (высокое кровяное давление).

Хлеб и булочки

Хлеб и булочки, а также блины и вафли, приготовленные из смесей, в среднем содержат около 351 грамма или 15% от рекомендуемой суточной нормы (РСН) натрия в одной порции.

Выбирайте меньшие порции хлебобулочных изделий и по возможности выбирайте цельнозерновые варианты, чтобы снизить потребление натрия.

Мясные деликатесы

Мясные деликатесы и вяленое мясо обычно содержат очень высокий уровень натрия. Мясо, на которое стоит обратить внимание:

Ветчина

Бекон

Хот-доги

Колбаса

Салями

Пепперони

Болонья

Прошутто

Чоризо

Супы

Консервированные супы часто добавляют много натрия в ваш рацион. Одна чашка классического куриного супа с лапшой может содержать до 800 мг натрия (35% суточной нормы). К сожалению, простые бульоны или отвары не намного лучше с точки зрения содержания натрия.

Готовьте супы дома или ищите низконатриевые версии ваших любимых супов, чтобы сократить потребление натрия.

Соленые и пикантные закуски

Когда возникает тяга к соленому, популярным выбором становятся соленые и пикантные закуски, такие как эти:

Чипсы из картофеля (в средней порции из 15-16 чипсов содержится около 180 мг натрия)

Приготовленный попкорн (в банке попкорна в кинотеатре может содержаться 2650 мг натрия)6

Крендельки (от 270 мг на порцию до более 400 мг для ароматизированных сортов)

Крекеры (около 140 мг натрия на порцию из пяти крекеров)

Выбирайте сорта с низким содержанием натрия или слегка соленые, и помните, что ароматизированные варианты (например, барбекю, ранч) обычно содержат больше соли, чем обычные.

Сыр

Сыр — это закуска с высоким содержанием натрия, о которой вы могли забыть. Многие сыры содержат много соли, в том числе:

Блочные и тертые сыры (чеддер, гауда)

Мягкие сыры (мюнстер, камамбер)

Творог

Плавленые сыры (консервированные, взбитые и плавленые сыры).

Уточнения

На́трий (химический символ — Na, от лат. Natrium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Атомный номер — 11.

