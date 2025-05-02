Потайной враг на вашем столе: как сократить потребление натрия

Если вы никогда не тянетесь к солонке, вы, вероятно, едите больше натрия, чем думаете. Более 70 процентов в нашем рационе поступает из упакованных и готовых продуктов.
Например, пицца, хлеб и мясные деликатесы содержат много натрия.
В одной чайной ложке поваренной соли содержится около 2400 миллиграммов (мг) натрия. Согласно федеральным рекомендациям, большинству здоровых взрослых следует потреблять менее 2300 мг в день. Однако вам могут посоветовать есть меньше, если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, например, гипертония (высокое кровяное давление).
Хлеб и булочки, а также блины и вафли, приготовленные из смесей, в среднем содержат около 351 грамма или 15% от рекомендуемой суточной нормы (РСН) натрия в одной порции.
Выбирайте меньшие порции хлебобулочных изделий и по возможности выбирайте цельнозерновые варианты, чтобы снизить потребление натрия.
Мясные деликатесы и вяленое мясо обычно содержат очень высокий уровень натрия. Мясо, на которое стоит обратить внимание:
Консервированные супы часто добавляют много натрия в ваш рацион. Одна чашка классического куриного супа с лапшой может содержать до 800 мг натрия (35% суточной нормы). К сожалению, простые бульоны или отвары не намного лучше с точки зрения содержания натрия.
Готовьте супы дома или ищите низконатриевые версии ваших любимых супов, чтобы сократить потребление натрия.
Когда возникает тяга к соленому, популярным выбором становятся соленые и пикантные закуски, такие как эти:
Выбирайте сорта с низким содержанием натрия или слегка соленые, и помните, что ароматизированные варианты (например, барбекю, ранч) обычно содержат больше соли, чем обычные.
Сыр — это закуска с высоким содержанием натрия, о которой вы могли забыть. Многие сыры содержат много соли, в том числе:
Блочные и тертые сыры (чеддер, гауда)
Мягкие сыры (мюнстер, камамбер)
Творог
Плавленые сыры (консервированные, взбитые и плавленые сыры).
На́трий (химический символ — Na, от лат. Natrium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Атомный номер — 11.
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