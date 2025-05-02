Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разбитые мечты: как внучка экс-главы Узбекистана потеряла себя в браке с Сардаровым
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Огород без потерь: обычная бумага спасла огурцы от коварной напасти
Секреты квашеной капусты: 6 удивительных факторов, которые помогут вам стать здоровее
Ярость Канье Уэста: рэпер готов на всё, чтобы забрать детей у Ким Кардашьян
Мощная, морозостойкая и вкусная: как вырастить идеальную спаржу
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Отравление заботой: когда человеческие таблетки становятся смертельными для животных
Концерт сорван: Орбакайте могла стать жертвой предвыборной борьбы в Латвии

Потайной враг на вашем столе: как сократить потребление натрия

3:07
Еда

Если вы никогда не тянетесь к солонке, вы, вероятно, едите больше натрия, чем думаете. Более 70 процентов в нашем рационе поступает из упакованных и готовых продуктов.

ржаной хлеб
Фото: freepik is licensed under public domain
ржаной хлеб

Например, пицца, хлеб и мясные деликатесы содержат много натрия.

В одной чайной ложке поваренной соли содержится около 2400 миллиграммов (мг) натрия. Согласно федеральным рекомендациям, большинству здоровых взрослых следует потреблять менее 2300 мг в день. Однако вам могут посоветовать есть меньше, если у вас есть определенные проблемы со здоровьем, например, гипертония (высокое кровяное давление).

Хлеб и булочки

Хлеб и булочки, а также блины и вафли, приготовленные из смесей, в среднем содержат около 351 грамма или 15% от рекомендуемой суточной нормы (РСН) натрия в одной порции.

Выбирайте меньшие порции хлебобулочных изделий и по возможности выбирайте цельнозерновые варианты, чтобы снизить потребление натрия.

Мясные деликатесы

Мясные деликатесы и вяленое мясо обычно содержат очень высокий уровень натрия. Мясо, на которое стоит обратить внимание:

  • Ветчина
  • Бекон
  • Хот-доги
  • Колбаса
  • Салями
  • Пепперони
  • Болонья
  • Прошутто
  • Чоризо

Супы

Консервированные супы часто добавляют много натрия в ваш рацион. Одна чашка классического куриного супа с лапшой может содержать до 800 мг натрия (35% суточной нормы). К сожалению, простые бульоны или отвары не намного лучше с точки зрения содержания натрия.

Готовьте супы дома или ищите низконатриевые версии ваших любимых супов, чтобы сократить потребление натрия.

Соленые и пикантные закуски

Когда возникает тяга к соленому, популярным выбором становятся соленые и пикантные закуски, такие как эти:

  • Чипсы из картофеля (в средней порции из 15-16 чипсов содержится около 180 мг натрия)
  • Приготовленный попкорн (в банке попкорна в кинотеатре может содержаться 2650 мг натрия)6
  • Крендельки (от 270 мг на порцию до более 400 мг для ароматизированных сортов)
  • Крекеры (около 140 мг натрия на порцию из пяти крекеров)

Выбирайте сорта с низким содержанием натрия или слегка соленые, и помните, что ароматизированные варианты (например, барбекю, ранч) обычно содержат больше соли, чем обычные.

Сыр

Сыр — это закуска с высоким содержанием натрия, о которой вы могли забыть. Многие сыры содержат много соли, в том числе:

Блочные и тертые сыры (чеддер, гауда)

Мягкие сыры (мюнстер, камамбер)

Творог

Плавленые сыры (консервированные, взбитые и плавленые сыры).

Уточнения

На́трий (химический символ — Na, от лат. Natrium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Атомный номер — 11.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Авто
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться Аудио 
Достойная замена классической белой футболке: стилист Vogue поделился лайфхаком
Красота и стиль
Достойная замена классической белой футболке: стилист Vogue поделился лайфхаком Аудио 
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Домашние животные
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Последние материалы
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Огород без потерь: обычная бумага спасла огурцы от коварной напасти
Секреты квашеной капусты: 6 удивительных факторов, которые помогут вам стать здоровее
Ярость Канье Уэста: рэпер готов на всё, чтобы забрать детей у Ким Кардашьян
Мощная, морозостойкая и вкусная: как вырастить идеальную спаржу
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Отравление заботой: когда человеческие таблетки становятся смертельными для животных
Потайной враг на вашем столе: как сократить потребление натрия
Концерт сорван: Орбакайте могла стать жертвой предвыборной борьбы в Латвии
Дно океана хранит правду: найдена структура, разрушающая учебники истории
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.