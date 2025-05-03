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Яичница-болтунья по-венгерски: 1 ложка этого ингредиента превратит завтрак в деликатес

Еда

Яичница-болтунья — один из самых популярных завтраков, который можно найти в кухнях разных стран. Традиционно венгры готовят её из взбитых яиц без молока, но blikkruzs.blikk.hu предлагает вам рецепт, который сделает этот завтрак ещё вкуснее.

яичница
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
яичница

Ингредиенты:

  • 2 яйца 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • Немного растительного масла
  • Соль, перец и специи по вкусу

Приготовление:

  1. Взбейте яйца в миске до однородности.
  2. Добавьте кукурузный крахмал и хорошо перемешайте.
  3. Разогрейте масло на сковороде и вылейте яичную смесь.
  4. Помешивайте, пока яйца не начнут сворачиваться.
  5. Добавьте соль, перец и специи.
  6. Продолжайте помешивать до готовности.
  7. Выключите огонь и оставьте на сковороде ещё на минуту.

Подавайте яичницу-болтунью с тостами. Это блюдо не только вкусное, но и полезное!

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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