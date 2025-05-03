Яичница-болтунья по-венгерски: 1 ложка этого ингредиента превратит завтрак в деликатес

Яичница-болтунья — один из самых популярных завтраков, который можно найти в кухнях разных стран. Традиционно венгры готовят её из взбитых яиц без молока, но blikkruzs.blikk.hu предлагает вам рецепт, который сделает этот завтрак ещё вкуснее.

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Ингредиенты:

2 яйца 1 столовая ложка кукурузного крахмала

Немного растительного масла

Соль, перец и специи по вкусу

Приготовление:

Взбейте яйца в миске до однородности. Добавьте кукурузный крахмал и хорошо перемешайте. Разогрейте масло на сковороде и вылейте яичную смесь. Помешивайте, пока яйца не начнут сворачиваться. Добавьте соль, перец и специи. Продолжайте помешивать до готовности. Выключите огонь и оставьте на сковороде ещё на минуту.

Подавайте яичницу-болтунью с тостами. Это блюдо не только вкусное, но и полезное!

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются.

