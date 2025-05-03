Яичница-болтунья по-венгерски: 1 ложка этого ингредиента превратит завтрак в деликатес

Яичница-болтунья — один из самых популярных завтраков, который можно найти в кухнях разных стран. Традиционно венгры готовят её из взбитых яиц без молока, но blikkruzs.blikk.hu предлагает вам рецепт, который сделает этот завтрак ещё вкуснее.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте яичницу-болтунью с тостами. Это блюдо не только вкусное, но и полезное!
Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются.
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