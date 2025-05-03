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Вкуснее шашлыка: этот маринад из кефира преобразит курицу за 25 минут

1:31
Еда

Мечтаете о вкусном и ароматном блюде без долгого стояния у плиты? Этот рецепт с кефирным маринадом — то, что нужно! За 25 минут вы приготовите курицу, которая по вкусу не уступает ресторанным шедеврам.

Жареное куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by @joefoodie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жареное куриное филе

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе;
  • 200 мл кефира (жирностью 2,5%);
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. молотого чёрного перца;
  • 1 ч. л. паприки;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 1 ч. л. горчицы (по желанию);
  • 0,5 ч. л. сахара.

Приготовление:

  1. Нарежьте филе средними кусочками для равномерного обжаривания. Посолите и поперчите.
  2. В глубокой миске взбейте кефир с паприкой, измельчённым чесноком, горчицей (если используете), сахаром, солью и перцем. Хорошо перемешайте до однородности.
  3. Погрузите курицу в соус, тщательно перемешайте и оставьте на 10-15 минут. За это время мясо насытится ароматами и станет мягче.
  4. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите курицу и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки (по 4-5 минут с каждой стороны).
  5. Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите ещё 10 минут. Это сделает мясо нежным и сочным.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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