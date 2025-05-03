Вкуснее шашлыка: этот маринад из кефира преобразит курицу за 25 минут

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Мечтаете о вкусном и ароматном блюде без долгого стояния у плиты? Этот рецепт с кефирным маринадом — то, что нужно! За 25 минут вы приготовите курицу, которая по вкусу не уступает ресторанным шедеврам.

Фото: commons.wikimedia.org by @joefoodie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жареное куриное филе

Ингредиенты:

500 г куриного филе;

200 мл кефира (жирностью 2,5%);

1 ч. л. соли;

1 ч. л. молотого чёрного перца;

1 ч. л. паприки;

2 зубчика чеснока;

1 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. горчицы (по желанию);

0,5 ч. л. сахара.

Приготовление:

Нарежьте филе средними кусочками для равномерного обжаривания. Посолите и поперчите. В глубокой миске взбейте кефир с паприкой, измельчённым чесноком, горчицей (если используете), сахаром, солью и перцем. Хорошо перемешайте до однородности. Погрузите курицу в соус, тщательно перемешайте и оставьте на 10-15 минут. За это время мясо насытится ароматами и станет мягче. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите курицу и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки (по 4-5 минут с каждой стороны). Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите ещё 10 минут. Это сделает мясо нежным и сочным.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

